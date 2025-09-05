Semanas después de que se desatara la polémica por la entrevista que le hizo a Christian Nodal, Adela Micha habló por primera vez en su programa de YouTube La Saga. La periodista aclaró que su relación actual con el cantante se encuentra en los mejores términos y, de paso, salió en defensa de Ángela Aguilar, quien ha sido blanco de duras críticas y ataques en redes sociales.
Adela Micha defiende a Ángela y Nodal y pide frenar el linchamiento digital: "Cometió el pecado de enamorarse"
Fiel a su estilo, Adela Micha se sinceró respecto a la controversia que generó tras la entrevista que realizó a Christian Nodal, la cual causó revuelo luego de que circularan rumores de que el cantante intentó impedir que se publicara.
A través de su canal de YouTube La Saga, la periodista aclaró que no existe ningún conflicto con Nodal y aprovechó para defender a Ángela Aguilar, quien ha sido duramente criticada por el público en medio de la polémica.
Micha explicó que nunca impuso condiciones para llevar a cabo la entrevista con Nodal y reconoció que, como figuras públicas, los artistas están expuestos al escrutinio constante. Sin embargo, criticó los ataques: "Yo entiendo que, como figuras públicas, están expuestos a la mirada de la gente y del público que no solamente se siente con el derecho de enterarse sino también, ya no solo de opinar, sino de juzgar", señaló.
"El hate contra Angela es pagado, no tengo duda"
"Son campañas de hate que ha pagado la gente, no es normal el hate que ha recibido y esta comprobado que son campañas, ¿de quien? No se sabe, pero son pagadas."

-Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha.
-Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha. pic.twitter.com/MbSkaQf7nF
La también conductora criticó el comportamiento excesivo en redes sociales, donde tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal han sido objeto de ataques. Hizo un llamado a respetar la privacidad, especialmente considerando que en la controversia está involucrada la hija del cantante con Cazzu.
"Eso me parece que es extralimitarnos. Me parece importante respetar la vida privada, sobre todo cuando hay mucha gente involucrada y sobre todo cuando hay una niña de por medio, en este caso la hija de Nodal y de Cazzu", señaló.
Adela Micha revela el lado más vulnerable de Ángela Aguilar
En la misma emisión del programa de Youtube, Adela Micha también recordó una entrevista previa con Ángela Aguilar, en la que la cantante le contó lo difícil que ha sido enfrentar el impacto emocional de la exposición mediática y los comentarios negativos en redes sociales. Micha relató que Aguilar le confesó haber pasado por momentos muy oscuros y depresivos por el acoso y las críticas constantes.
“Ella me contó que había sido una situación muy difícil para ella, que estuvo muy deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy oscuros. Y, bueno, pues a mí eso me conmueve… se lo dije como si fuera mi hija”, apuntó.
Además, Micha defendió a la intérprete de Qué Agonía frente a las críticas, pues destacó que las reacciones en línea han sido exageradas y poco justas: "Las redes sociales tratan muy mal a esa joven que, en última instancia, cometió el pecado de enamorarse. Es una joven alegre, talentosa, que canta muy bonito".
Adela enfatizó en que los juicios han sido excesivos simplemente porque Aguilar se enamoró: "La gente de pronto se ha extralimitado en estos juicios de valor con una mujer que, justo eso, se enamoró".
Al final, la periodista también respondió a algunas críticas que ella misma recibió en redes sociales. La acusaron de proteger a Christian Nodal al no hacerle preguntas directas durante la entrevista: "Los periodistas no somos jueces, no somos ministerio público. Nosotros solo preguntamos".
Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen escoltados por un fuerte operativo de seguridad tras polémicas
Esta semana, Christian Nodal y Ángela Aguilar hicieron su primera aparición pública conjunta durante la gala anual Los 300 Líderes de México, organizada por la revista Líderes Mexicanos.
Esta aparición se produce pocos días después de que Cazzu revelara estar inmersa en una disputa legal con Nodal, acusándolo de obstaculizar la salida de su hija Inti desde Argentina para permitirle acompañarla en sus compromisos profesionales.
Además, fue la primera vez que la pareja se mostró junta desde la entrevista que el cantante concedió a Adela Micha, donde abordó detalles íntimos de su vida personal.
Al evento, la pareja llegó al evento tomada de la mano y acompañada por Leonardo Aguilar, hermano de Ángela. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el imponente operativo de seguridad que los rodeaba: se reportó la presencia de hasta siete guardaespaldas, un despliegue poco habitual incluso para figuras de su nivel.
Ángela Aguilar llegando hoy al evento de Líderes Mexicanos junto a su esposo y hermano.
Ángela ingresó al recinto con semblante serio, evitando la alfombra roja y sin dirigir palabras a la prensa. Nodal, igualmente discreto, optó por no responder preguntas.
Durante la gala, Ángela Aguilar ofreció una actuación emotiva interpretando Contigo a la distancia y Paloma Negra, llevándose una ovación del público.
Ángela Aguilar cantó en memoria de los líderes durante #LaComidaDeLos300.

Un momento lleno de emoción, respeto y homenaje a quienes han dejado una huella imborrable en México.
Un momento lleno de emoción, respeto y homenaje a quienes han dejado una huella imborrable en México.#Los300 #LíderesMexicanos @AngelaAguilar__ pic.twitter.com/janxjFJKha