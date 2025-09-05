Adela Micha defiende a Ángela y Nodal y pide frenar el linchamiento digital: "Cometió el pecado de enamorarse"

Adela Micha defiende a Nodal y Ángela Aguilar: pide frenar el linchamiento digital

Fiel a su estilo, Adela Micha se sinceró respecto a la controversia que generó tras la entrevista que realizó a Christian Nodal, la cual causó revuelo luego de que circularan rumores de que el cantante intentó impedir que se publicara.

A través de su canal de YouTube La Saga, la periodista aclaró que no existe ningún conflicto con Nodal y aprovechó para defender a Ángela Aguilar, quien ha sido duramente criticada por el público en medio de la polémica.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammys 2024 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Micha explicó que nunca impuso condiciones para llevar a cabo la entrevista con Nodal y reconoció que, como figuras públicas, los artistas están expuestos al escrutinio constante. Sin embargo, criticó los ataques: "Yo entiendo que, como figuras públicas, están expuestos a la mirada de la gente y del público que no solamente se siente con el derecho de enterarse sino también, ya no solo de opinar, sino de juzgar", señaló.

"El hate contra Angela es pagado, no tengo duda"



“Son campañas de hate que ha pagado la gente, no es normal el hate que ha recibido y esta comprobado que son campañas, ¿de quien? No se sabe, pero son pagadas.”



-Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha. pic.twitter.com/MbSkaQf7nF — Indie 505 (@Indie5051) August 14, 2025

La también conductora criticó el comportamiento excesivo en redes sociales, donde tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal han sido objeto de ataques. Hizo un llamado a respetar la privacidad, especialmente considerando que en la controversia está involucrada la hija del cantante con Cazzu.

"Eso me parece que es extralimitarnos. Me parece importante respetar la vida privada, sobre todo cuando hay mucha gente involucrada y sobre todo cuando hay una niña de por medio, en este caso la hija de Nodal y de Cazzu", señaló.

Cazzu e Inti (Instagram)

Adela Micha revela el lado más vulnerable de Ángela Aguilar

En la misma emisión del programa de Youtube, Adela Micha también recordó una entrevista previa con Ángela Aguilar, en la que la cantante le contó lo difícil que ha sido enfrentar el impacto emocional de la exposición mediática y los comentarios negativos en redes sociales. Micha relató que Aguilar le confesó haber pasado por momentos muy oscuros y depresivos por el acoso y las críticas constantes.

“Ella me contó que había sido una situación muy difícil para ella, que estuvo muy deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy oscuros. Y, bueno, pues a mí eso me conmueve… se lo dije como si fuera mi hija”, apuntó.

Ángela Aguilar (Getty Images)

Además, Micha defendió a la intérprete de Qué Agonía frente a las críticas, pues destacó que las reacciones en línea han sido exageradas y poco justas: "Las redes sociales tratan muy mal a esa joven que, en última instancia, cometió el pecado de enamorarse. Es una joven alegre, talentosa, que canta muy bonito".

Adela enfatizó en que los juicios han sido excesivos simplemente porque Aguilar se enamoró: "La gente de pronto se ha extralimitado en estos juicios de valor con una mujer que, justo eso, se enamoró".

Ángela Aguilar (Getty Images)

Al final, la periodista también respondió a algunas críticas que ella misma recibió en redes sociales. La acusaron de proteger a Christian Nodal al no hacerle preguntas directas durante la entrevista: "Los periodistas no somos jueces, no somos ministerio público. Nosotros solo preguntamos".