Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen de la mano y escoltados por un fuerte operativo de seguridad tras polémicas

¿Qué dijo Cazzu sobre su problema legal con Christian Nodal?

Durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas, Cazzu reveló que mantiene una batalla legal con Christian Nodal, quien hasta ahora no ha autorizado la salida de Argentina a su hija, Inti, para que Cazzu la lleve consigo en sus compromisos profesionales.

Cazzu e Inti. (Instagram)

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación con mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante... éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día… Cuando le dije 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo', ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, explicó la artista argentina.

Durante la plática, la cantante contó que la mediadora les propuso una posible solución para arreglar el conflicto: "Si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los cinco". Sin embargo, el defensor de Nodal fue tajante al decir: “Mi cliente está totalmente enterado de que, cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.



Fue entonces que Cazzu contó lo que ella describe como uno de los peores momentos de su vida: “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí... las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte. Y yo dije: ‘Contra esto no. Contra esto no me da el corazón’. (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, agregó.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como ese día, tuve ese sentimiento horrible de que el mundo es devastador (...) Me sorprende, los dos trabajamos de lo mismo, él sabe que necesitamos ir a muchos lugares”, agregó.