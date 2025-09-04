Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen de la mano y escoltados por un fuerte operativo de seguridad tras polémicas

La pareja fue captada el miércoles 3 de septiembre en la Ciudad de México a su llegada al evento anual Los 300 líderes 2025, que reúne a las personalidades más influyentes de México.
Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público tras sus recientes polémicas
Christian Nodal reapareció de la mano de Ángela Aguilar en un evento público a pocos días de que Cazzu reveló que mantiene una batalla legal por su hija Inti, a quien el cantante no le permite salir de Argentina. Esta es también la primera aparición de la pareja después de la entrevista que el cantante le concedió a la periodista Adela Micha, en la que habló por primera vez de su vida personal.
Según se aprecia en imágenes y videos difundidos en redes sociales, los cantantes llegaron al evento anual Los 300 líderes 2025 acompañados de Leonardo Aguilar y escoltados por un fuerte operativo de seguridad.
Christian Angela y Leonardo llegando ala cena de Los Lideres Mexicanos #300 🔥🔥🔥…
La cuenta de Instagram Líderes Mexicanos compartió un video en el que aparecen Christian Nodal y Ángela Aguilar llegando juntos al evento tomados de la mano. Durante la gala, la hija de Pepe Aguilar interpretó el tema Contigo a la distancia en honor a los personajes que han dejado huella en México.
Para la ocasión, Ángela optó por un vestido largo en tono azul celeste metálico de corte sirena. Christian llevó un look completamente negro.
Al finalizar la ceremonia, los cantantes fueron cuestionados por los reporteros sobre las recientes declaraciones que hizo Cazzu en el podcast Se regalan dudas, donde reveló que mantiene una batalla legal con el mexicano por la autorización que le permita salir a su hija Inti de Argentina, sin embargo, ninguno de los dos se detuvo.
¿Qué dijo Cazzu sobre su problema legal con Christian Nodal?
Durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas, Cazzureveló que mantiene una batalla legal con Christian Nodal, quien hasta ahora no ha autorizado la salida de Argentina a su hija, Inti, para que Cazzu la lleve consigo en sus compromisos profesionales.
“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación con mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante... éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día… Cuando le dije 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo', ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, explicó la artista argentina.
Durante la plática, la cantante contó que la mediadora les propuso una posible solución para arreglar el conflicto: "Si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los cinco". Sin embargo, el defensor de Nodal fue tajante al decir: “Mi cliente está totalmente enterado de que, cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.
Fue entonces que Cazzu contó lo que ella describe como uno de los peores momentos de su vida: “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí... las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte. Y yo dije: ‘Contra esto no. Contra esto no me da el corazón’. (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, agregó.
"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como ese día, tuve ese sentimiento horrible de que el mundo es devastador (...) Me sorprende, los dos trabajamos de lo mismo, él sabe que necesitamos ir a muchos lugares”, agregó.