Milán se rinde ante su hijo predilecto: así fue el último adiós a Giorgio Armani

Funeral de Giorgio Armani: de Donatella Versace a Miguel Ángel Silvestre dan el último adiós al diseñador

Largas filas se formaron desde primeras horas del día para pasar ante el féretro de madera clara del legendario diseñador en el Teatro, la sede del grupo Armani. Ahí llegaron personalidades del mundo de la moda y los negocios como Donatella Versace, Angela Missoni, el actor Miguel Ángel Silvestre o el CEO de Ferrari, John Elkann.

El último adiós a Giorgio Armani: así fue su funeral en Milán (Gonzalo Fuentes/REUTERS)

"Era un hombre increíble, dejó una gran huella. Era un ejemplo, severo, a veces duro, pero muy humano", dijo emocionada, Silvia Albonetti, una vendedora en Emporio Armani, una de las marcas del diseñador.

Los asistentes depositaron grandes coronas de rosas blancas a la entrada de la sala donde fue colocado el féretro, junto a libros de condolencias.