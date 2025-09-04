Linda Evangelista aprovecha la muerte de Armani para demostrar que sigue alejada de Naomi Campbell y tenemos la prueba

La noticia de la muerte de Giorgio Armani, el ícono de la elegancia minimalista, a los 91 años sacudió el mundo de la moda y del entretenimiento. Desde cineastas hasta royals, pasando por diseñadores y socialités, todos se volcaron a sus redes sociales para despedirse del maestro.
Julia Roberts lo llamó “un verdadero amigo”; mientras que Donatella Versace lo definió como “un gigante que hizo historia”.
Nadie en la industria se quedó callado, pero de entre todas esas voces destacaron las de dos de las más icónicas supermodelos de los noventa: Linda Evangelista y Naomi Campbell, quienes también se sumaron a las despedidas y, con ello, dejaron ver que siguen peleadas.
El adiós a Giorgio Armani: Linda Evangelista y Naomi Campbell se suman a las despedidas
De entre todo el torrente de homenajes que circularon en redes sociales, tras confirmarse el fallecimiento de Giorgio Armani, resaltaron los de dos de las supermodelos más legendarias de los noventa: Linda Evangelista y Naomi Campbell.
Ambas compartieron publicaciones en Instagram acompañadas de fotos de eventos pasados junto al diseñador originario de Plascencia, Italia, en las que se les ve en desfiles, backstage y alfombras donde el creador solía transformarlas con sus creaciones.
“Hoy perdimos a un verdadero visionario. Un hombre de pocas palabras, pero de inmensas acciones. Su pasión era inquebrantable, su precisión inigualable, desde la forma de cortar la tela hasta la de combinar los colores, desde cómo nos imaginaba a las modelos de pies a cabeza, hasta el último mechón de cabello. Giorgio Armani era un perfeccionista en el sentido más puro”, escribió Naomi en un largo texto que resaltaba la pasión del italiano por la moda y sus musas.
Por su parte, Linda no se quedó atrás y, aunque su mensaje fue más breve, también expresó en él su admiración y gratitud en memoria del diseñador. “Il Signor Armani fue un referente de talento, visión y elegancia. El maestro de la moda. Estoy profundamente agradecida por haberlo conocido y haber trabajado con él, lo cual siempre fue una alegría y un honor. Con cariño para toda la familia Giorgio Armani”, escribió.
Linda Evangelista aprovecha la muerte de Armani para demostrar que sigue peleada con Naomi Campbell y tenemos la prueba
En medio de la conmoción y el dolor que causó la muerte de Giorgio Armani, Linda Evangelista demostró que sigue peleada con Naomi Campbell y ésta es la prueba.
Resulta que ambas supermodelos compartieron la misma imagen en sus despedidas publicadas en Instagram: un instante legendario en el que aparecen, de izquierda a derecha, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Giorgio Armani y Naomi Campbell.
Naomi publicó la foto completa. Pero por el contrario, Linda subió una imagen tomada en el mismo momento, pero recortada estratégicamente para sacar del cuadro a Naomi.
¿Por qué están peleadas Naomi Campbell y Linda Evangelista?
Según distintos reportes, el distanciamiento entre las supermodelos Naomi Campbell y Linda Evangelista viene de mucho tiempo atrás, pero ha tenido episodios recientes que lo hacen más que evidente.
En 2023, tras una aparición conjunta en el desfile de Vogue World acompañadas de Cindy Crawford y Christy Turlington, la británica Naomi Campbell compartió fotos olvidándose de etiquetar a Linda Evangelista; un gesto que no pasó inadvertido por los fans de ambas.
Pocos días después, se supo que ambas se habían dejado de seguir en Instagram y, aunque no hubo ninguna “postura oficial”, los rumores en la prensa especializada apuntan desde celos profesionales hasta diferencias personales latentes.
Desde entonces, cuando coinciden en eventos sus comportamientos son puestos bajo la lupa: estar sentadas alejadas en desfiles de moda, el que no haya interacción pública o ninguna nueva colaboración tras aparecer en el documental Las Supermodelos, de Apple TV+, parecen ser muestra de que su pleito es tan sólido como su influencia en el mundo de la moda.
Linda Evangelista y Naomi Campbell: los claroscuros de dos supermodelos icónicas
Linda Evangelista fue la supermodelo camaleónica de las pasarelas, famosa por su frase “no me levanto de la cama por menos de 10 mil dólares” y por reinventarse en editoriales icónicos de Vogue y Harper’s Bazaar.
En años recientes, regresó a los titulares por tener un hijo con el empresario François-Henri Pinault (esposo de Salma Hayek, quien los ha integrado a su muy moderna familia compuesta) por librar su batalla contra el cáncer y tras demandar a una empresa de tratamientos estéticos que la dejaron con secuelas físicas. Además, reapareció recientemente en campañas de Fendi y en entrevistas donde habló de resiliencia y aceptación.
Naomi Campbell, por su parte, construyó una carrera de resistencia. Fue la primera modelo negra en protagonizar portadas de Time y Vogue Francia y se convirtió en un referente de diversidad en la moda.
También acumuló polémicas mediáticas por su temperamento explosivo y acusaciones de agresión en los 2000, aunque en la última década se reinventó como activista, empresaria y madre tras dar la bienvenida a dos hijas.