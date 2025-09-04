Linda Evangelista aprovecha la muerte de Armani para demostrar que sigue alejada de Naomi Campbell y tenemos la prueba

Julia Roberts lo llamó “un verdadero amigo”; mientras que Donatella Versace lo definió como “un gigante que hizo historia”.

Nadie en la industria se quedó callado, pero de entre todas esas voces destacaron las de dos de las más icónicas supermodelos de los noventa: Linda Evangelista y Naomi Campbell, quienes también se sumaron a las despedidas y, con ello, dejaron ver que siguen peleadas.

El adiós a Giorgio Armani: Linda Evangelista y Naomi Campbell se suman a las despedidas

De entre todo el torrente de homenajes que circularon en redes sociales, tras confirmarse el fallecimiento de Giorgio Armani, resaltaron los de dos de las supermodelos más legendarias de los noventa: Linda Evangelista y Naomi Campbell.

Ambas compartieron publicaciones en Instagram acompañadas de fotos de eventos pasados junto al diseñador originario de Plascencia, Italia, en las que se les ve en desfiles, backstage y alfombras donde el creador solía transformarlas con sus creaciones.

“Hoy perdimos a un verdadero visionario. Un hombre de pocas palabras, pero de inmensas acciones. Su pasión era inquebrantable, su precisión inigualable, desde la forma de cortar la tela hasta la de combinar los colores, desde cómo nos imaginaba a las modelos de pies a cabeza, hasta el último mechón de cabello. Giorgio Armani era un perfeccionista en el sentido más puro”, escribió Naomi en un largo texto que resaltaba la pasión del italiano por la moda y sus musas.

Por su parte, Linda no se quedó atrás y, aunque su mensaje fue más breve, también expresó en él su admiración y gratitud en memoria del diseñador. “Il Signor Armani fue un referente de talento, visión y elegancia. El maestro de la moda. Estoy profundamente agradecida por haberlo conocido y haber trabajado con él, lo cual siempre fue una alegría y un honor. Con cariño para toda la familia Giorgio Armani”, escribió.