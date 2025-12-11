'Avatar 3', el regreso a Pandora que se siente más real que nunca

Una premiere que encendió la expectativa

Desde que la enorme “A” en llamas marcó la entrada del estreno mundial en la Seine Musicale, en París de Avatar Fire and Ash, ya se sentía que algo grande venía. La duda que todos teníamos en la cabeza era si esta tercera parte lograría igualar la fuerza en taquilla de sus hermanas mayores.

Después de tres horas y 15 minutos, la cinta más larga de la franquicia, la respuesta era un sí rotundo. No solo tiene todo para romper récords sino que también huele a nominación al Oscar.

Desde que la enorme “A” en llamas marcó la entrada del estreno mundial en Teatro Dolby, en Hollywood de "Avatar Fire and Ash". (Rodin Eckenroth/Getty Images for 20th Century St)

Pandora por fin se siente vivo

En el pasado, el uso de tecnología tan avanzada hacía que el espectador sintiera cierta distancia con la historia. Aquí pasa lo contrario. La tridimensionalidad, los paisajes y el nivel de detalle alcanzan un realismo que sorprende. Todo se siente cercano, casi como si tú también fueras parte de ese ecosistema. La recomendación es obvia: verla en 3D es prácticamente obligatorio.

Cameron llevó la performance capture a otro nivel, defendiendo el vínculo sagrado entre actores y personajes. Cada gesto, movimiento y emoción viene del trabajo físico de su elenco durante un proceso que duró 18 meses.