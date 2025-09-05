Así fueron los últimos días de Giorgio Armani: trabajando hasta el final y un colapso repentino

Así fueron los últimos días de Giorgio Armani

De acuerdo con información del medio italiano Corriere della Sera, el diseñador murió tranquilamente, rodeado de su familia y de su pareja, Leo Dell’Orco, tras un colapso súbito en horas de la tarde. La ciudad de Milán decretó duelo oficial para el lunes 8 de septiembre, día en que se realizará su funeral privado.

El medio italiano destaca que Giorgio Armani había sido hospitalizado semanas antes por una infección pulmonar, no obstante, fue dado de alta y regresó a su casa para continuar la recuperación.

De acuerdo con Corriere, el diseñador nunca dejó de involucrarse con su marca, incluso en sus días de reposo. Supervisó personalmente los diseños que formarían parte del desfile por el 50 aniversario de la casa Armani, el cual está previsto para el 28 de septiembre en el patio del Palazzo Brera, justo detrás de su casa.

Giorgio Armani (REUTERS)

En una de sus últimas decisiones significativas, Armani compró La Capannina di Franceschi, un club nocturno histórico en Forte dei Marmi, donde conoció a Sergio Galeotti, quien fue su socio y pareja durante los primeros años de su carrera.

Para quienes lo conocían, este gesto fue un acto profundamente simbólico, una forma de cerrar un ciclo de su vida profesional y personal.

Durante sus últimos días, sus colaboradores más cercanos notaron que Giorgio Armani estaba más cansadp. Según Corriere, padeció un malestar estomacal que lo debilitó mucho, aunque su mente seguía activa. “Mandaba mensajes y hacía llamadas para preguntar por cada detalle”, dijo una fuente cercana a la maison.

