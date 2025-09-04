¿Quién es Roberta Armani, la posible sucesora de Giorgio Armani?

¿Quién es Roberta Armani, posible sucesora de Giorgio?

A pesar de que su carrera como modelo la inició muy joven, Roberta también es actriz. Las películas 'Amigos de Jesús' y 'Hannibal' son algunos de las historias donde apareció la italiana. Esta relación entre el cine y el modelaje la llevó a formar amistades muy importantes dentro de la industria.

Roberta Armani es sobrina de Giorgio, y la encargada de sacar adelante la marca tras la muerte de su tío. (Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair)

Su vida personal también ocupó titulares de varias publicaciones. Se casó en 1997 con Angelo Moratti, heredero de la poderosa dinastía petrolera Moratti. La unión fue parte de su mundo social elegante, aunque el matrimonio culminó en divorcio en 2007. Tras la separación, mantuvo un perfil público activo y, en 2009, inició un romance con Vittorio Brumotti, famoso como ciclista extremo y presentador de televisión, una relación que no trascendió más allá de ese periodo. Más adelante, también se le relacionó con el torero Cayetano Rivera, especialmente después de que él desfilara para Armani, sin embargo, estas especulaciones nunca fueron confirmadas.

Roberta Armani se ha rodeado de varias celebs que la han querido tanto como a su tío. (Elisabetta Villa/Getty Images)

Actualmente, la sobrina del diseñador es responsable de la proyección internacional de la marca y ejerce una gran influencia como relaciones públicas. Gracias a su pasión por este trabajo, la sobrina del magnate de la moda ha tejido lazos muy sólidos con Hollywood y ha convertido a Armani en un nombre imprescindible en la alfombra roja de eventos tan icónicos como la gala de los Oscar.