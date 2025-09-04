¿Quién es Roberta Armani, la posible sucesora de Giorgio Armani?

El gran pionero en la industria destacó por su elegancia, sus cortes finos y estructurados, sin embargo, desde hace algunos años, Roberta Armani, su sobrina, había estado a su lado en el desarrollo de sus últimas colecciones y es ahora su nombre el que suena como sucesora dentro de la marca.
Publicidad
¿Quién es Roberta Armani?
Roberta es hija de Sergio Armani, hermano Giorgio. Actualmente Roberta tiene 55 años y sus inicios en el mundo de la moda fueron junto a su amado tío, pues comenzó como modelo y más tarde, entró en el negocio familiar. Su dedicación y amor compartido por la moda y la elegancia la colocaron rápidamente como mano derecha del diseñador italiano.
Roberta Armani declaró varias veces que, para ella, era "un maestro y trabaja más que cualquier persona que haya conocido nunca. Es el primero en llegar al trabajo y el último en irse. Así es mi tío, un hombre muy perfeccionista".
Publicidad
¿Quién es Roberta Armani, posible sucesora de Giorgio?
A pesar de que su carrera como modelo la inició muy joven, Roberta también es actriz. Las películas 'Amigos de Jesús' y 'Hannibal' son algunos de las historias donde apareció la italiana. Esta relación entre el cine y el modelaje la llevó a formar amistades muy importantes dentro de la industria.
Su vida personal también ocupó titulares de varias publicaciones. Se casó en 1997 con Angelo Moratti, heredero de la poderosa dinastía petrolera Moratti. La unión fue parte de su mundo social elegante, aunque el matrimonio culminó en divorcio en 2007. Tras la separación, mantuvo un perfil público activo y, en 2009, inició un romance con Vittorio Brumotti, famoso como ciclista extremo y presentador de televisión, una relación que no trascendió más allá de ese periodo. Más adelante, también se le relacionó con el torero Cayetano Rivera, especialmente después de que él desfilara para Armani, sin embargo, estas especulaciones nunca fueron confirmadas.
Actualmente, la sobrina del diseñador es responsable de la proyección internacional de la marca y ejerce una gran influencia como relaciones públicas. Gracias a su pasión por este trabajo, la sobrina del magnate de la moda ha tejido lazos muy sólidos con Hollywood y ha convertido a Armani en un nombre imprescindible en la alfombra roja de eventos tan icónicos como la gala de los Oscar.
Publicidad
Giorgio Armani, atemporal, elegante y poseedor de un gran ojo para las líneas elegantes y clásicas. Fue un gran diseñador en todos los aspectos, siempre marcó tendencia con cortes y simetrías perfectas. Roberta Armani tiene en sus manos uno de los legados más importante de la industria y estamos seguros de que este gran emporio seguirá creciendo bajo su mando.