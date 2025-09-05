Giorgio Armani: así se reparte su fortuna y quiénes son sus herederos

¿Quiénes son los herederos de Giorgio Armani?

Giorgio Armani preparó su herencia con su característica prudencia. En vida dejó listos los detalles de cómo se dividiría su imperio: la mayor parte irá a sus familiares más cercanos: su hermana Rosanna , su sobrino Andrea Camerana, y sus sobrinas Silvana y Roberta, todos ellos incluidos en el consejo directivo de su empresa.

Giorgio Armani y sus sobrinas Roberta y Silvana. (Getty Images)

También figura su compañero sentimental, con quien estuvo por más de dos décadas,Leo Dell’Orco, actual director general y responsable de diseño masculino. Todos compartirán cerca del 99,9 % de las acciones, mientras que la Fundación Armani retendrá el resto.

Leo Dell'Orco y Giorgio Armani (Shutterstock)

En su libro Per Amore, publicado en 2022, el diseñador habló sobre sus planes de herencia y sucesión de su empresa.

"...tendré que renunciar al mando y terminar mi viaje como diseñador: no sucederá de inmediato, pero lo he estado pensando durante algún tiempo, porque quiero el fruto de tanto esfuerzo, esta empresa a la que he dado toda mi vida y toda mi energía continúe durante mucho tiempo, incluso sin mí. Preparé el plan de sucesión con mi habitual pragmatismo programático y mi gran discreción, pero no lo revelaré ahora, porque todavía estoy allí", compartió.