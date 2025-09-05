El mundo de la moda llora la partida de Giorgio Armani, quien falleció ayer a los 91 años. Pero su legado no se limita al estilo que redefinió el vestir: el diseñador italiano dejó tras de sí una fortuna estimada en 12,100 millones de dólares, según el último ranking de Forbes, lo que lo convierte en el segundo diseñador más rico del planeta, solo detrás de Ralph Lauren.
Giorgio Armani: así se reparte su fortuna y quiénes son sus herederos
¿Quiénes son los herederos de Giorgio Armani?
Giorgio Armani preparó su herencia con su característica prudencia. En vida dejó listos los detalles de cómo se dividiría su imperio: la mayor parte irá a sus familiares más cercanos: su hermana Rosanna , su sobrino Andrea Camerana, y sus sobrinas Silvana y Roberta, todos ellos incluidos en el consejo directivo de su empresa.
También figura su compañero sentimental, con quien estuvo por más de dos décadas,Leo Dell’Orco, actual director general y responsable de diseño masculino. Todos compartirán cerca del 99,9 % de las acciones, mientras que la Fundación Armani retendrá el resto.
En su libro Per Amore, publicado en 2022, el diseñador habló sobre sus planes de herencia y sucesión de su empresa.
"...tendré que renunciar al mando y terminar mi viaje como diseñador: no sucederá de inmediato, pero lo he estado pensando durante algún tiempo, porque quiero el fruto de tanto esfuerzo, esta empresa a la que he dado toda mi vida y toda mi energía continúe durante mucho tiempo, incluso sin mí. Preparé el plan de sucesión con mi habitual pragmatismo programático y mi gran discreción, pero no lo revelaré ahora, porque todavía estoy allí", compartió.
Giorgio Armani: un legado familiar valorado en 12,100 millones de dólares
Además del imperio empresarial, el legado de Giorgio Armani se refleja también en su estilo de vida. Famoso por su superyate Main, una embarcación de 65 metros de longotid valorado en aproximadamente 60 millones de dólares, donde pasaba sus veranos el Mediterráneo.
Entre sus propiedades, se incluyen una villa de 700 m2 en Saint-Tropez, rodeada de jardín mediterráneo, y otra en Antigua, edificada sobre rocas frente al mar.
Durante los inviernos, se refugiaba en St. Moritz, en una remodelada mansión del siglo XVII, mientras vivía en Milán, en el histórico palacio Orsini, con obras de arte, fotografías y recuerdos de su vida como diseñador. También era propietario de un ático histórico en Nueva York, frente a Central Park.
Su imperio que incluye también hoteles, une empresa de cosméticos, diseño de interiores y gastronomía, se traduce en un legado que seguirá vigente. De acuerdo con el último reporte de Forbes, bajo su liderazgo, el Grupo Armani contaba con una facturación de 2,3 mil millones de dólares, operando con unos 8 700 empleados en todo el mundo.