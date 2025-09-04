Julia Roberts, Victoria Beckham, Rafael Nadal y decenas de famosos más le dan el último adiós a Giorgio Armani

Famosos le dan el último adiós a Giorgio Armani tras su muerte

Donatella Versace, una de sus colegas más emblemáticas y amiga cercana, fue una de las primeras en pronunciarse públicamente tras la noticia. A través de su cuenta de Instagram, la reconocida diseñadora compartió una emotiva despedida junto a una foto en blanco y negro de Armani: "El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado para siempre", escribió.

Donatela Versace se despide de Giorgio Armani tras su muerte. (Instagram)

Julia Roberts, amiga cercana a Armani y una de las más grandes musas del diseñador originario de Milán, también le dio el último adiós al diseñador, a quien describió como “un verdadero amigo y una leyenda".

La actriz Camilla Belle se unió a las despedidas con una emotiva publicación en Instagram, donde compartió varias fotos junto al diseñador y algunos de sus icónicos diseños. En su mensaje, reveló que “Mr. Armani”, como ella lo llamaba, “fue uno de los primeros diseñadores que me apoyaron a lo largo de mi carrera”.

"Nos conocimos por primera vez en 2007 en Los Ángeles, cuando organizó un desfile especial durante la temporada de los Oscar, y desde entonces nos vimos en Nueva York, Milán, París… El señor Armani me invitó a mi segunda Met Gala en 2008, cuando fue anfitrión, lo cual fue un sueño", escribió.

Agregó: "He llevado Armani de forma constante hasta hoy, confiando siempre en la estética atemporal y femenina que él creó. Siempre fue tan amable, elegante, lleno de vida, y su sonrisa iluminaba toda la sala. Me parte el corazón saber que no volveré a verlo en esta vida, pero su legado, sin duda, vivirá para siempre. Descanse en paz, señor Armani".

Camilla Belle le da el último adiós a Giorgio Armani. (Instagram)

La modelo y actriz Diane Kruger rindió homenaje a Armani a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde lo describió como un verdadero “mentor”: "Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento de Giorgio Armani. Fue una de las personas más amables y uno de los mentores con los que tuve la suerte de conocer y trabajar. Estoy pensando en Roberta, en su familia y en todos los que trabajaron con él", escribió.

Figuras del mundo del deporte también expresaron su pesar por la muerte del diseñador milanés. Uno de ellos fue el tenista Rafael Nadal. A través de su cuenta de X, el “Rey de la Tierra Batida” presumió con orgullo haber sido imagen de la firma italiana: "Me entristece el fallecimiento de Giorgio Armani, un verdadero ícono de la moda. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de una de sus campañas y de haber conocido a su familia. Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos".

Rafael Nadal dedica un mensaje a Giorgio Armani tras su muerte. (X)

Otra de las famosas que homenajeó al diseñador fue Victoria Beckham. En Instagram, escribió emotivas palabras dirigidas a su gran amigo: “El mundo de la moda ha perdido a una verdadera leyenda, un visionario cuyo legado vivirá por siempre. Me siento honrada de haberlo llamado amigo”.

Victoria Beckham dedica palabras a Giorgio Armani tras su muerte. (Instagram)

La cantante italiana Laura Pausini envió sus condolencias a la familia de el "Rey", como ella misma describió al diseñador: "Ha sido un honor conocer a un Rey. Lo que me enseñaste y me diste es un valor añadido incalculable en medio de este desorden. Buen viaje, querido Giorgio. Con infinito amor, Laura. Un abrazo para Sergio, Roberta, Silvana, Rosanna, Andrea, Paul, Stella, Lorena y toda su gran familia y su amabilísimo equipo".

Laura Pausini le da el pésame a la familia de Giorgio Armani tras su muerte. (Instagram)

Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, elogió al diseñador por su contribución al prestigio internacional de su país: "Giorgio Armani nos deja a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo dar brillo a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un ícono, un trabajador incansable, un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo".

Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto. pic.twitter.com/Rwyu4mXW54 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2025

Otro de los deportivas que se unió a las despedidas fue el piloto Charles Lecrec, quien a través de sus redes sociales dedicó unas palabras al zar del diseño: “Un gran honor haberlo conocido y trabajado con una persona tan increíble. Te extrañaremos, Giorgio”.

Charles Lecrerc le da el último adiós a Giorgio Armani. (Instagram)

Demi Moore publicó una serie de fotos y videos en los que aparece junto al diseñador italiano y escribió: "Profundamente triste al enterarme del fallecimiento de una verdadera leyenda, Giorgio Armani. Estoy inmensamente agradecida por el tiempo que pasamos trabajando tan de cerca este último año en diseños únicos de Privé para Cannes, los Globos de Oro y los Óscar. Él ayudó a dar vida al brillo de Elisabeth, y siempre le estaré eternamente agradecida. Te extrañaremos mucho, señor Armani".

Cindy Crawford, la icónica modelo que marcó la época de los 90 y que trabajó de la mano con Armani, al igual que las otras figuras, se sumó a los mensajes de condolencias dedicados al diseñador: "Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento de una leyenda, @giorgioarmani. Un verdadero maestro de su arte".

La empresaria Paloma Cuevas también le dedicó unas palabras de agradecimiento al diseñador: "Hasta siempre, MAESTRO. Gracias por dejarnos lo mejor de ti, tu talento convertido ahora en inspiración eterna".

Paloma Cuevas le da el último adiós a Giorgio Armani. (Instagram)

Eva Longoria, al igual que las famosas mencionadas, envió sus condolencias a una de las figuras más influeyentes de la moda contemporánea. Además, la actriz de Desperate Housewives, publicó una foto en la que aparece junto a Armani: "Adiós, Giorgio Armani. Tu elegancia atemporal vivirá por siempre. Gracias por hacer del mundo un lugar más bello", escribió.

Giorgio Armani y Eva Longoria (Instagram)

Linda Evangelista, quien fue musa de Armani en la época de los 90, se despidió del diseñador con unas palabras de agradecimiento por haber sido un gran "Maestro de la Moda". Al mismo tiempo, la modelo publicó una emotiva serie de fotos de archivo: "El Signor Armani fue un faro de talento, visión y elegancia. El Maestro de la Moda. Estoy profundamente agradecida por haberlo conocido y haber trabajado con él —siempre fue una alegría y un honor. Envío todo mi cariño a la gran familia Giorgio Armani.