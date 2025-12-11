La segunda temporada de 'Cien años de soledad', la ambiciosa adaptación de García Márquez llegará en agosto a Netflix

¿Qué veremos en la segunda temporada de 'Cien años de soledad'?

La sinopsis de esta temporada final resume el colapso inminente del mítico pueblo: tras el tratado de Neerlandia, un atentado contra el coronel Aureliano Buendía llevará por azar a Fernanda del Carpio a Macondo, donde se casará con Aureliano Segundo y dará inicio a una nueva línea legítima de los Buendía.

Paralelamente, José Arcadio Segundo, atrapado en los manuscritos del patriarca, conectará al pueblo con el mundo a través del tren, abriendo paso a la compañía bananera y al destino trágico de una estirpe condenada a cien años de soledad.

La segunda temporada de 'Cien años de soledad' se estrenará en agosto de 2026. (Netflix)

La serie, filmada íntegramente en Colombia, reafirma su apuesta por un realismo mágico construido con rigor visual y técnico. Bajo la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, la producción destaca por su diseño de arte, uso de locaciones naturales, puesta en cámara minuciosa y un trabajo de reconstrucción de época pocas veces visto en la región. Netflix sostiene que se trata de su proyecto latinoamericano más ambicioso hasta ahora.

Uno de los elementos más relevantes detrás de esta adaptación es la participación y aprobación de la familia García Márquez, que durante décadas se resistió a cualquier versión audiovisual del libro. Solo después de extensas conversaciones, y bajo la promesa de filmar en español y en Colombia, la familia cedió los derechos para construir una serie fiel al espíritu del Nobel, tanto en tono como en estructura y profundidad emocional.