Tom Cruise rechaza invitación de Donald Trump a la gala de los Kennedy Center Honors

Tom Cruisedeclinó una invitación para integrarse al grupo de homenajeados en la edición 2025 de los Kennedy Center Honors, una decisión que ha generado especulaciones sobre sus motivos más allá de los “conflictos de agenda” oficialmente mencionados.
La ceremonia se realizará el próximo 8 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., y estará encabezada por Donald Trump, quien ha asumido un rol central en la organización y dirección del evento.
Publicidad
Tom Cruise declina la medalla de los Kennedy Center Honors
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intervenido directamente en el Kennedy Center: removió a la junta directiva designada por su predecesor y se proclamó presidente del organismo. Bajo su liderazgo, el centro ha adoptado una orientación cultural más conservadora y ha planteando incluso renombrar el recinto como “Trump/Kennedy Center”. La gala será transmitida por CBS y contará con Trump como anfitrión, en lo que él describió como “una gran noche” y una oportunidad para “restaurar el prestigio y la grandeza” del centro.
Entre los artistas que recibirán el reconocimiento este año figuran Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait, Michael Crawford y la banda KISS. Stallone, amigo cercano de Trump, fue nombrado embajador cultural. Gaynor, ícono de la música disco, es reconocida por su fe cristiana y posturas conservadoras. Strait, leyenda del country, estuvo simbólicamente vinculado a Trump tras dedicar una canción a la policía el día del intento de asesinato contra el presidente. Crawford, actor británico de teatro musical, protagonizó originalmente El fantasma de la ópera. KISS, la banda de rock de Nueva York, confirmó la participación de sus cuatro miembros originales.
Aunque el comunicado oficial atribuye la ausencia de Tom Cruise a conflictos de agenda, fuentes cercanas al centro sugieren que podría tratarse de una decisión política. El actor, que suele mantener sus opiniones en privado, habría preferido no asociarse públicamente con una ceremonia tan vinculada a la figura de Donald Trump.
Publicidad
¿Qué son los Kennedy Center Honors?
La relación entre Donald Trump y la industria del entretenimiento ha sido históricamente ambivalente. Aunque el presidente ha contado con el respaldo de figuras como Stallone, JonVoight y Mel Gibson, también ha enfrentado fuerte oposición de celebridades como George Clooney, Christina Applegate, Stephen King, Cardi B, Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Kim Kardashian, Taylor Swift y Alec Baldwin, entre otros. Durante su primer mandato, Trump fue objeto de sátiras, boicots y críticas abiertas por parte de la comunidad artística. En su segundo mandato, ha respondido con una ofensiva cultural que incluye la revisión de contenidos en el Instituto Smithsonian y la remodelación del Kennedy Center.
Los Kennedy Center Honors fueron creados en 1978 como el máximo reconocimiento cultural otorgado por el gobierno estadounidense a artistas escénicos por su contribución a la cultura nacional. La ceremonia se celebra cada diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., y tradicionalmente cuenta con la presencia del presidente en funciones. Hasta ahora, se han realizado 47 ediciones. La de 2025 será la número 48 y marcará un giro sin precedentes: por primera vez, el presidente no solo participa, sino que interviene directamente en la selección de los homenajeados y en la dirección del evento.
La edición 2025 de los Kennedy Center Honors no solo celebra a figuras destacadas de las artes escénicas, sino que refleja las tensiones entre política y cultura en Estados Unidos. El rechazo de Tom Cruise, aunque diplomático, se suma a una serie de gestos que evidencian el distanciamiento de buena parte de Hollywood con la administración Trump. La gala del 8 de diciembre promete ser tanto un espectáculo artístico como un acto político, y en ese escenario, la ausencia de Cruise será tan visible como la presencia de Trump.