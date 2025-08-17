Tom Cruise rechaza invitación de Donald Trump a la gala de los Kennedy Center Honors

¿Qué son los Kennedy Center Honors?

La relación entre Donald Trump y la industria del entretenimiento ha sido históricamente ambivalente. Aunque el presidente ha contado con el respaldo de figuras como Stallone, Jon Voight y Mel Gibson, también ha enfrentado fuerte oposición de celebridades como George Clooney, Christina Applegate, Stephen King, Cardi B, Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Kim Kardashian, Taylor Swift y Alec Baldwin, entre otros. Durante su primer mandato, Trump fue objeto de sátiras, boicots y críticas abiertas por parte de la comunidad artística. En su segundo mandato, ha respondido con una ofensiva cultural que incluye la revisión de contenidos en el Instituto Smithsonian y la remodelación del Kennedy Center.

Donald Trump (Getty Images)

Los Kennedy Center Honors fueron creados en 1978 como el máximo reconocimiento cultural otorgado por el gobierno estadounidense a artistas escénicos por su contribución a la cultura nacional. La ceremonia se celebra cada diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., y tradicionalmente cuenta con la presencia del presidente en funciones. Hasta ahora, se han realizado 47 ediciones. La de 2025 será la número 48 y marcará un giro sin precedentes: por primera vez, el presidente no solo participa, sino que interviene directamente en la selección de los homenajeados y en la dirección del evento.

La edición 2025 de los Kennedy Center Honors no solo celebra a figuras destacadas de las artes escénicas, sino que refleja las tensiones entre política y cultura en Estados Unidos. El rechazo de Tom Cruise , aunque diplomático, se suma a una serie de gestos que evidencian el distanciamiento de buena parte de Hollywood con la administración Trump. La gala del 8 de diciembre promete ser tanto un espectáculo artístico como un acto político, y en ese escenario, la ausencia de Cruise será tan visible como la presencia de Trump.