Tras meses de rumores, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron oficial su compromiso a través de una publicación en Instagram con la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se casan”, compartieron.
Todos los detalles del anillo de compromiso de Taylor Swift
Todos los detalles del anillo de compromiso de Taylor Swift
Mientras los fans de la pareja celebran esta feliz noticia, los detalles del anillo del compromiso ya comenzaron a revelarse. De acuerdo con Benjamin Khordipour de la joyería Estate Diamond Jewelry, la pieza está inspirada en la era Victoriana.
"El estilo del anillo es definitivamente un guiño a la época victoriana, con un hermoso y delicado y decorativo trabajo en oro", menciona.
"A Taylor Swift le propusieron matrimonio con un impresionante diamante antiguo alargado de talla cojín de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1", dice Khordipour.
"El anillo fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates y el diamante central está engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo. Diamantes más pequeños y grabados a mano adornan los hombros del engaste", agrega.
Se sabe que el anillo fue diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry en el que Travis Kelce también participó.
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?
De acuerdo con los joyeros consultados, al anillo se le atribuye un valor aproximado de $550 mil dólares, aunque algunas estimaciones lo elevan a más de un millón de dólares, si se considera la calidad del diamante, el diseño personalizado y su manufactura a detalle.
La pieza es una declaración visual del romance entre Taylor Swift y Travis Kelce: una joya tan romántica como significativa.
¿Cómo le propuso matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift?
Aunque hasta el momento se descon los detalles de la propuesta de matrimonio, recientemente Taylor Swift apareció en un episodio de New Heights, el podcast que Travis tiene con su hermano Jason, donde ambos hablaron sobre su relación.
Durante el episodio, Taylor Swift anunció el próximo lanzamiento de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl y en esa misma semana, Travis reveló en entrevista a GQ lo enamorado que está de la cantante.
"Siempre que estoy con ella, siento que somos personas normales. Simplemente somos dos personas enamoradas", declaró al medio. "Sucedió de forma muy natural, aunque desde el punto de vista mediático estaba siendo monitoreado. Nada de lo que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado", agregó.