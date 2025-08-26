Todos los detalles del anillo de compromiso de Taylor Swift

Mientras los fans de la pareja celebran esta feliz noticia, los detalles del anillo del compromiso ya comenzaron a revelarse. De acuerdo con Benjamin Khordipour de la joyería Estate Diamond Jewelry, la pieza está inspirada en la era Victoriana.

"El estilo del anillo es definitivamente un guiño a la época victoriana, con un hermoso y delicado y decorativo trabajo en oro", menciona.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron (Instagram)

"A Taylor Swift le propusieron matrimonio con un impresionante diamante antiguo alargado de talla cojín de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1", dice Khordipour.

"El anillo fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates y el diamante central está engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo. Diamantes más pequeños y grabados a mano adornan los hombros del engaste", agrega.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron. (Instagram)

Se sabe que el anillo fue diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry en el que Travis Kelce también participó.