Doce lunas: una historia sobre las adicciones y la vulnerabilidad femenina

Para Victoria Franco, el punto de partida de Doce lunas fue el deseo de explorar las experiencias humanas desde una perspectiva cercana, sin juzgar a sus personajes. La directora reunió inquietudes personales y experiencias relacionadas con personas que atraviesan problemas de adicción para construir a Sofía, protagonista de la película.

La maternidad, la soledad, las enfermedades y la salud mental también fueron elementos fundamentales durante el proceso creativo. Su intención era que el espectador no solamente observara la historia de Sofía, sino que pudiera experimentar el mundo desde su perspectiva.

“Quería que el espectador se sienta en la piel de Sofía y que escuche y vea la vida como Sofía”, explica Franco. La cineasta también encontró en las locaciones un elemento narrativo importante. Los espacios, sus formas y expresiones visuales contribuyen a construir el universo emocional de la protagonista.

Más allá de retratar una adicción, la película busca comprender las circunstancias que pueden colocar a una persona en una situación de vulnerabilidad.

La cineasta Victoria Franco y la actriz Ana de la Reguera. (Jonathan Saldaña. )





Ana de la Reguera: las adicciones no distinguen

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Ana de la Reguera cuando conoció la historia fue precisamente la condición de Sofía: una mujer profesionista, educada y con una vida que, desde la mirada de los demás, aparentemente debería mantenerla alejada de una situación de adicción.

La actriz reconoce que inicialmente se preguntó cómo una mujer con esas características podía atravesar una experiencia semejante. Sin embargo, investigar y acercarse al personaje le permitió cuestionar sus propios prejuicios.

“Yo misma decía: ‘¿A poco a una mujer así le pasan estas cosas?’. Y después, haciendo un poquito de tarea, dije: ‘No, no, no’. La salud mental y las adicciones no escatiman, es parejo para todos”, comparte.

Para Ana, la historia también permite hablar de la presión social y de cómo las expectativas sobre el comportamiento femenino pueden convertirse en una carga adicional para quienes atraviesan situaciones difíciles.

En el caso de Sofía, la falta de una red de apoyo y una relación de pareja marcada por el abandono y la falta de reconocimiento profundizan su vulnerabilidad.

La película plantea así una pregunta importante: ¿cuánto de lo que juzgamos en otras personas responde realmente a sus circunstancias y cuánto tiene que ver con los prejuicios que hemos construido alrededor de ellas?

