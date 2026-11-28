Las adicciones, la salud mental y las expectativas sociales sobre la maternidad son algunos de los temas que atraviesan Doce lunas, película dirigida por Victoria Franco y protagonizada por Ana de la Reguera. A través de Sofía, una mujer profesionista que enfrenta una espiral de vulnerabilidad, la cineasta construye una historia que cuestiona los prejuicios alrededor de las mujeres que viven con una adicción. En conversación sobre el proyecto, ambas reflexionan sobre la violencia, la soledad, la ausencia de redes de apoyo y las exigencias que todavía pesan sobre las mujeres. Una película que busca acercar al espectador a una realidad que suele permanecer fuera de la conversación.
Doce lunas: Ana de la Reguera y Victoria Franco ponen el dedo en la llaga sobre las adicciones y la maternidad
Las adicciones, la salud mental y las expectativas sociales sobre la maternidad son algunos de los temas que atraviesan Doce lunas, película dirigida por Victoria Franco y protagonizada por Ana de la Reguera. A través de Sofía, una mujer profesionista que enfrenta una espiral de vulnerabilidad, la cineasta construye una historia que cuestiona los prejuicios alrededor de las mujeres que viven con una adicción. En conversación sobre el proyecto, ambas reflexionan sobre la violencia, la soledad, la ausencia de redes de apoyo y las exigencias que todavía pesan sobre las mujeres. Una película que busca acercar al espectador a una realidad que suele permanecer fuera de la conversación.
Doce lunas: una historia sobre las adicciones y la vulnerabilidad femenina
Para Victoria Franco, el punto de partida de Doce lunas fue el deseo de explorar las experiencias humanas desde una perspectiva cercana, sin juzgar a sus personajes. La directora reunió inquietudes personales y experiencias relacionadas con personas que atraviesan problemas de adicción para construir a Sofía, protagonista de la película.
La maternidad, la soledad, las enfermedades y la salud mental también fueron elementos fundamentales durante el proceso creativo. Su intención era que el espectador no solamente observara la historia de Sofía, sino que pudiera experimentar el mundo desde su perspectiva.
“Quería que el espectador se sienta en la piel de Sofía y que escuche y vea la vida como Sofía”, explica Franco. La cineasta también encontró en las locaciones un elemento narrativo importante. Los espacios, sus formas y expresiones visuales contribuyen a construir el universo emocional de la protagonista.
Más allá de retratar una adicción, la película busca comprender las circunstancias que pueden colocar a una persona en una situación de vulnerabilidad.
Ana de la Reguera: las adicciones no distinguen
Uno de los aspectos que más llamó la atención de Ana de la Reguera cuando conoció la historia fue precisamente la condición de Sofía: una mujer profesionista, educada y con una vida que, desde la mirada de los demás, aparentemente debería mantenerla alejada de una situación de adicción.
La actriz reconoce que inicialmente se preguntó cómo una mujer con esas características podía atravesar una experiencia semejante. Sin embargo, investigar y acercarse al personaje le permitió cuestionar sus propios prejuicios.
“Yo misma decía: ‘¿A poco a una mujer así le pasan estas cosas?’. Y después, haciendo un poquito de tarea, dije: ‘No, no, no’. La salud mental y las adicciones no escatiman, es parejo para todos”, comparte.
Para Ana, la historia también permite hablar de la presión social y de cómo las expectativas sobre el comportamiento femenino pueden convertirse en una carga adicional para quienes atraviesan situaciones difíciles.
En el caso de Sofía, la falta de una red de apoyo y una relación de pareja marcada por el abandono y la falta de reconocimiento profundizan su vulnerabilidad.
La película plantea así una pregunta importante: ¿cuánto de lo que juzgamos en otras personas responde realmente a sus circunstancias y cuánto tiene que ver con los prejuicios que hemos construido alrededor de ellas?
La maternidad y las expectativas que todavía pesan sobre las mujeres
Otro de los temas centrales de Doce lunas es la maternidad y la presión que experimentan las mujeres para cumplir con ese mandato social.
Victoria Franco considera que la realización femenina no debería estar condicionada por la decisión de tener hijos. Una mujer puede encontrar sentido y plenitud en múltiples dimensiones de su vida, sin que la maternidad sea necesariamente una de ellas.
“La maternidad no es algo que todas tenemos que hacer para estar realizadas. Somos profesionales, somos tías, somos primas, hijas, muchísimas cosas”, señala la directora. Ana de la Reguera complementa esta reflexión al hablar de los distintos juicios que enfrentan hombres y mujeres cuando atraviesan problemas de adicción.
La actriz plantea una comparación: mientras que un hombre puede llegar a su trabajo después de una noche de excesos sin recibir necesariamente el mismo cuestionamiento, una mujer en circunstancias similares puede enfrentar consecuencias profesionales y sociales mucho más severas.
La desigualdad también aparece cuando se habla de maternidad y violencia sexual. La historia de Sofía aborda las consecuencias de un abuso y los cuestionamientos que enfrenta una mujer cuando debe tomar decisiones sobre un embarazo producto de esa experiencia.
Para Franco, visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres que sufren adicciones y la violencia a la que pueden quedar expuestas era una de las motivaciones fundamentales para contar esta historia.
Ana de la Reguera y Victoria Franco: construir juntas a Sofía
La relación entre directora y actriz fue fundamental para darle forma al personaje. Ambas trabajaron durante meses antes de comenzar el rodaje, con reuniones extensas en las que leían el guion y discutían cómo debía comportarse Sofía en cada situación.
La intención era llegar al set con una visión compartida sobre su personalidad, sus movimientos y su manera de relacionarse con el entorno.
“Cuando llegamos al rodaje, llegamos con mucha seguridad y complicidad las dos, y con mucha firmeza de hacia dónde ir”, recuerda Victoria Franco.
Para Ana de la Reguera, el proceso también representó un desafío actoral. La actriz reconoce que nunca había interpretado un personaje como Sofía y que el rodaje fue particularmente exigente para ambas, especialmente al tratarse de la ópera prima de Franco.
La confianza entre las dos permitió explorar distintas dimensiones del personaje. Ana destaca que la directora constantemente la impulsaba a ir más lejos en su interpretación y a encontrar nuevas posibilidades emocionales.
El resultado es una colaboración que parte de la complicidad creativa y de una preocupación compartida por contar una historia que invite a mirar más allá de las apariencias.
Con Doce lunas, Victoria Franco y Ana de la Reguera abren una conversación sobre las adicciones y la salud mental, pero también sobre la manera en que la sociedad juzga a las mujeres cuando se apartan de lo que se espera de ellas. Una historia que pone sobre la mesa preguntas necesarias sobre la violencia, la maternidad y la posibilidad de comprender al otro antes de señalarlo.