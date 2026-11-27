Con las zapatillas clavadas en la arena, Andrés Roca Rey ha aprendido a tomar al toro por los cuernos, literal y figuradamente. Detrás de una profesión que despierta pasiones, triunfos y cuestionamientos, hay también una historia de vocación, miedo, sueños que cambian y un hombre que comienza a entender el éxito más allá de la puerta grande.
Cuando el torero se quita el traje de luces: Entrevista con Andrés Roca Rey
Ser torero es mucho más que ponerse un traje de luces y salir a una plaza. Para Andrés Roca Rey, es una profesión que implica sacrificio, miedo, sueños enormes y una vida que, en muchos sentidos, gira alrededor del toro.
“Yo no recuerdo un día sin haber querido ser torero”, y es que desde que tiene uso de razón, el sueño ha sido el mismo. No hay una profesión alternativa que haya logrado visualizar, ni una versión de sí mismo que exista fuera de los toros. Y es que no es difícil de creer, pues al crecer rodeado de familia que está involucrada en la industria, parecer ser que la respuesta siempre la encontrará en el ruedo. Con apenas 30 años, el peruano Roca Rey ha logrado conquistar las mayores plazas de toros en el mundo y no es ninguna sorpresa. Su camino comenzó desde pequeño, pues siguió los pasos de su hermano Fernando, quien fue matador de toros y de su tío José Antonio que fue rejoneador. Pero, por más que la tauromaquia corra en su sangre, no hay torero sin vocación. Y es quizá este el punto de partida de una profesión que exige mucho más que talento. Implica sacrificio, disciplina y disposición para concentrarse en alcanzar el máximo nivel, tanto profesional como artístico. “Para ser torero tienes que tener vocación, ganas de quererlo ser. Tu mente tiene que estar conectada con el alma”, cuenta.
Pero, ¿qué pasa por la cabeza de un niño que tiene una vida normal para decidir dedicar su vida a una profesión en la que puede perderla? Para Andrés, se resume en que “en el mundo del toro tienes que tener un sueño muy grande, sobre todo un compromiso interno con tu historia, pues de ahí empiezan a salir grandes obras y es estar dispuesto a dar la vida por intentar conseguir tus sueños”. Es una decisión que comienza desde niño y que, con los años, adquiere otra dimensión. La entrega es parte de ese camino, incluso cuando implica asumir riesgos que difícilmente pueden ignorarse. La disposición de entregar su vida, aclara, que no es algo que quiera, sino una posibilidad que ha tenido presente e incluso asumida desde sus primeros años como torero.
Y aunque el sueño es grande, el miedo también lo es. En una profesión en la que la posibilidad de una cornada o de perder la vida está presente, no hay manera de ignorarlo. Roca Rey lo ha vivido de cerca, tanto en su cuerpo, pues ha tenido más de diez experiencias graves, como en tardes donde le ha tocado presenciar caídas de sus compañeros. “El miedo simplemente lo veo como un amigo que intenta cuidarme”, dice. Su manera de entenderlo no significa que siempre sea fácil enfrentarlo. “Han habido momentos en los que he pasado un pánico tremendo. Sentía que me podía matar un toro y lo único que quería era irme de ahí”. Pero como nos explica, son en esos instantes donde realmente entran en juego sus valores como torero y como hombre, y la decisión de afrontar todo aquello que siente.
Estos sentimientos son posiblemente de las partes más complejas de su profesión y también de las que más divide opiniones. La tauromaquia es uno de esos temas que difícilmente se quedan en una conversación tranquila. Para algunos, representa tradición, cultura, expresión artística y una conexión con la naturaleza, para otros, es una práctica que no tiene cabida en la sociedad. Entre ambas posturas existe un debate que crece y que ha llevado a cuestionar no sólo su permanencia, sino también la manera en que se entiende hoy.
Para Andrés, el discurso parte de que el mundo vive hoy las emociones y el riesgo desde una manera muy distinta. “Es un mundo duro, un mundo fuerte en el que pasan cosas muy reales, tan reales como que el toro muere y también puede morir el torero”. El peruano cree que lo que mantiene viva esta tradición es precisamente esa conexión con la naturaleza y con una realidad que para él, resulta cada vez más distante en la vida cotidiana.
Después de años de carrera, su forma de entender el éxito ha cambiado. Al principio, como en muchas profesiones, la meta es conseguir reconocimiento, hacerse un nombre y alcanzar aquello que soñaba cuando era niño. Con el tiempo, las cosas se ven diferentes. “Empiezan los sueños más personales, te empiezas a valorar más como artista”, explica. Ya no se trata únicamente de las orejas o de salir por la puerta grande, sino de lo que sucede dentro de él cuando está frente al toro, de lo que logra sentir y de la manera en que consigue expresarlo. Las metas son grandes, pero ahora también busca que lo que suceda en la plaza tenga un significado propio.
Fuera de ella, las cosas parecen ser un poco más sencillas. A lo largo de su carrera ha conocido nuevas ciudades, personas y experiencias, y también ha tenido que aprender a distinguir entre quienes se acercan a él y quienes se acercan al personaje. Con el tiempo, Andrés ha preferido volver a lo cotidiano, a sus amigos de siempre y a una vida menos llena de caprichos.
“Una vez que te quitas el traje, yo creo que hay que buscar más lo pequeño, lo tranquilo, el amor, la paz”. Para él, regresar a la normalidad después de una corrida no siempre es sencillo. Pasar de haber expuesto su vida y vivido sensaciones tan intensas a simplemente ser Andrés requiere encontrar un equilibrio.
Y aunque todavía no tiene muy claro cómo será su vida cuando deje de torear, sí sabe qué le gustaría que quedara de él. “Me gustaría marcar un momento importante en la tauromaquia. Tampoco pido mucho más”, dice. No se trata de recordar sus triunfos, sino de haber aportado algo a la profesión y conseguir que el toreo evolucione. Una meta que reconoce es ambiciosa, pero, que para él, también forma parte de lo que significa ser artista: atreverse a soñar en grande.