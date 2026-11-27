Ser torero es mucho más que ponerse un traje de luces y salir a una plaza. Para Andrés Roca Rey, es una profesión que implica sacrificio, miedo, sueños enormes y una vida que, en muchos sentidos, gira alrededor del toro.

“Yo no recuerdo un día sin haber querido ser torero”, y es que desde que tiene uso de razón, el sueño ha sido el mismo. No hay una profesión alternativa que haya logrado visualizar, ni una versión de sí mismo que exista fuera de los toros. Y es que no es difícil de creer, pues al crecer rodeado de familia que está involucrada en la industria, parecer ser que la respuesta siempre la encontrará en el ruedo. Con apenas 30 años, el peruano Roca Rey ha logrado conquistar las mayores plazas de toros en el mundo y no es ninguna sorpresa. Su camino comenzó desde pequeño, pues siguió los pasos de su hermano Fernando, quien fue matador de toros y de su tío José Antonio que fue rejoneador. Pero, por más que la tauromaquia corra en su sangre, no hay torero sin vocación. Y es quizá este el punto de partida de una profesión que exige mucho más que talento. Implica sacrificio, disciplina y disposición para concentrarse en alcanzar el máximo nivel, tanto profesional como artístico. “Para ser torero tienes que tener vocación, ganas de quererlo ser. Tu mente tiene que estar conectada con el alma”, cuenta.



Andrés Roca Rey (Gustavo Rodríguez)



Pero, ¿qué pasa por la cabeza de un niño que tiene una vida normal para decidir dedicar su vida a una profesión en la que puede perderla? Para Andrés, se resume en que “en el mundo del toro tienes que tener un sueño muy grande, sobre todo un compromiso interno con tu historia, pues de ahí empiezan a salir grandes obras y es estar dispuesto a dar la vida por intentar conseguir tus sueños”. Es una decisión que comienza desde niño y que, con los años, adquiere otra dimensión. La entrega es parte de ese camino, incluso cuando implica asumir riesgos que difícilmente pueden ignorarse. La disposición de entregar su vida, aclara, que no es algo que quiera, sino una posibilidad que ha tenido presente e incluso asumida desde sus primeros años como torero.



Andrés Roca Rey (Gustavo Rodríguez)





Y aunque el sueño es grande, el miedo también lo es. En una profesión en la que la posibilidad de una cornada o de perder la vida está presente, no hay manera de ignorarlo. Roca Rey lo ha vivido de cerca, tanto en su cuerpo, pues ha tenido más de diez experiencias graves, como en tardes donde le ha tocado presenciar caídas de sus compañeros. “El miedo simplemente lo veo como un amigo que intenta cuidarme”, dice. Su manera de entenderlo no significa que siempre sea fácil enfrentarlo. “Han habido momentos en los que he pasado un pánico tremendo. Sentía que me podía matar un toro y lo único que quería era irme de ahí”. Pero como nos explica, son en esos instantes donde realmente entran en juego sus valores como torero y como hombre, y la decisión de afrontar todo aquello que siente.