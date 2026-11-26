Hay momentos en los que el arte trasciende escenarios para convertirse en un puente de espiritualidad y diálogo entre culturas. Ese fue el entorno que vivió Chico Castillo (conocido internacionalmente como “The Gipsy”) al ser recibido en audiencia en la Ciudad del Vaticano tras haber asistido a una misa. En un encuentro íntimo y cargado de simbolismo, el músico obsequió una de sus guitarras al Pontífice, quien recibió el instrumento con mucha gratitud y gran entusiasmo.

El artista cuenta con una amplia trayectoria internacional llevando la rumba flamenca y los sonidos gitanos por todo el mundo, un camino respaldado por su recordada etapa como voz de los Gipsy Kings y su distinción como Embajador Honorífico de la UNESCO. Con esa misma vocación de unir pueblos a través de la música, esta visita a la Santa Sede reafirma el poder de las melodías como un lenguaje universal capaz de conectar realidades y visiones distintas.

(Cortesía )

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La entrega del instrumento representó un diálogo cercano y cálido entre la fe y la tradición musical gitana. Para Chico Castillo, compartir este instante y poner en manos del Papa una herramienta de creación artística que lo ha acompañado a lo largo de su vida se convirtió de inmediato en uno de los pasajes más emotivos y trascendentales de su camino personal y profesional.

