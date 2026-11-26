Hay lugares capaces de contar la historia de una civilización a través de una escultura, una pintura o un objeto cotidiano. En 2026, diez museos destacan entre los mejores del planeta según The World’s 100 Best Museums, una clasificación elaborada por la plataforma internacional Worth a Journey. El listado, que reúne instituciones de 37 países, coloca al Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México en la primera posición, por encima de referentes como el Prado y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Desde colecciones arqueológicas milenarias hasta obras maestras del arte moderno, estos son los diez museos que merecen un lugar en cualquier itinerario cultural.
Estos son los 10 mejores museos del mundo en 2026 y el número uno está en México
Hay lugares capaces de contar la historia de una civilización a través de una escultura, una pintura o un objeto cotidiano. En 2026, diez museos destacan entre los mejores del planeta según The World’s 100 Best Museums, una clasificación elaborada por la plataforma internacional Worth a Journey. El listado, que reúne instituciones de 37 países, coloca al Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México en la primera posición, por encima de referentes como el Prado y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Desde colecciones arqueológicas milenarias hasta obras maestras del arte moderno, estos son los diez museos que merecen un lugar en cualquier itinerario cultural.
1. Museo Nacional de Antropología – Ciudad de México, México
El número uno del mundo.
Ubicado en el Bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología es uno de los grandes recintos dedicados a comprender las civilizaciones que habitaron el territorio mexicano. Inaugurado en 1964 y diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, alberga una de las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes de América.
Su arquitectura modernista, las 22 salas de exhibición y el emblemático patio central conocido como El Paraguas forman parte de una experiencia que permite recorrer miles de años de historia.
Joyas imperdibles:
- Piedra del Sol: el monumental disco de piedra mexica, una de las piezas más reconocibles del patrimonio prehispánico.
- Coatlicue: la imponente representación de la diosa mexica de la tierra y la fertilidad.
- Máscara funeraria de Pakal: una extraordinaria pieza de jade asociada al gobernante maya de Palenque.
- El Paraguas: la monumental estructura arquitectónica que se ha convertido en uno de los símbolos del museo.
2. Museo del Prado — Madrid, España
Un recorrido por los grandes maestros de la pintura europea.
El Museo del Prado es una parada imprescindible para comprender la historia del arte occidental. Inaugurado en 1819, su colección reúne algunas de las obras más importantes de la pintura española, italiana y flamenca.
El recorrido permite encontrarse con artistas como Diego Velázquez, Francisco de Goya, El Bosco, Peter Paul Rubens y El Greco. Su colección de pintura española, particularmente la dedicada al Siglo de Oro, es uno de sus mayores tesoros.
Joyas imperdibles:
- Las meninas, de Diego Velázquez: una de las pinturas más estudiadas e influyentes de la historia del arte.
- El jardín de las delicias, de El Bosco: un extraordinario tríptico lleno de simbolismos, criaturas fantásticas y escenas enigmáticas.
- El 3 de mayo de 1808, de Francisco de Goya: una representación estremecedora de la violencia de la guerra.
- Saturno devorando a su hijo, de Goya: una de las imágenes más perturbadoras de las Pinturas negras.
3. Louisiana Museum of Modern Art — Humlebæk, Dinamarca
Donde el arte moderno dialoga con la naturaleza.
A unos 35 kilómetros de Copenhague, junto a la costa del estrecho de Øresund, se encuentra uno de los museos de arte moderno más interesantes de Europa.
Inaugurado en 1958, Louisiana destaca por integrar arquitectura, paisaje y arte contemporáneo. Sus edificios se conectan mediante corredores de cristal y espacios abiertos que permiten contemplar las obras mientras se disfruta de las vistas al mar.
Su colección reúne aproximadamente 4,000 piezas, con trabajos que abarcan desde 1945 hasta la actualidad.
Joyas imperdibles:
- Gleaming Lights of the Souls, de Yayoi Kusama: una instalación inmersiva de luces que crea la ilusión de un espacio infinito.
- La Galería Giacometti: un espacio dedicado a las esculturas del artista suizo Alberto Giacometti.
- Walking Man, de Giacometti: una de las figuras más representativas de su exploración sobre la condición humana.
- El parque de esculturas: un recorrido al aire libre con obras de artistas como Alexander Calder y Henry Moore.
4. State Hermitage Museum — San Petersburgo, Rusia
Un palacio convertido en uno de los grandes tesoros artísticos del mundo.
El Museo Estatal del Hermitage ocupa un lugar privilegiado en la historia cultural de Rusia. Su origen se remonta a 1764, cuando la emperatriz Catalina la Grande comenzó a reunir una colección de arte que con el tiempo se convertiría en una de las más importantes del planeta.
Su sede principal es el Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares, un edificio monumental que por sí mismo merece una visita.
El museo resguarda obras de distintas épocas y geografías, desde la antigüedad clásica hasta el arte europeo moderno.
Joyas imperdibles:
- Danaë, de Rembrandt: una de las grandes pinturas del artista neerlandés, célebre también por su historia de restauración después de un ataque con ácido en 1985.
- El regreso del hijo pródigo, de Rembrandt: una de las obras maestras de su etapa final.
- Madonna Litta, atribuida a Leonardo da Vinci: una de las piezas destacadas de su colección renacentista.
- El Reloj del Pavo Real: una espectacular pieza mecánica del siglo XVIII, elaborada en bronce dorado.
5. Kunsthistorisches Museum — Viena, Austria
La historia del arte europeo reunida en un solo edificio.
El Museo de Historia del Arte de Viena, conocido como Kunsthistorisches Museum, abrió sus puertas en 1891 para albergar las colecciones de arte reunidas por la dinastía de los Habsburgo.
Su edificio monumental, ubicado en la Maria-Theresien-Platz, es una obra arquitectónica que anticipa la riqueza de sus interiores.
El museo cuenta con importantes colecciones de pintura, escultura, antigüedades egipcias, objetos griegos y romanos, además de una extraordinaria Cámara de Arte y Curiosidades.
Joyas imperdibles:
- La Torre de Babel, de Pieter Bruegel el Viejo: una de las representaciones más famosas del relato bíblico.
- La boda campesina, de Bruegel: una mirada detallada a la vida cotidiana del siglo XVI.
- Cazadores en la nieve, de Bruegel: una de las grandes pinturas del paisaje europeo.
- Saliera, de Benvenuto Cellini: una extraordinaria escultura de oro del siglo XVI que representa alegóricamente la tierra y el mar.
6. Şanlıurfa Archaeology Museum — Şanlıurfa, Turquía
Un viaje a los primeros capítulos de la humanidad.
En el sureste de Turquía, la ciudad de Şanlıurfa resguarda uno de los museos arqueológicos más importantes para comprender el nacimiento de las primeras comunidades humanas.
Su colección reúne hallazgos que van desde el Paleolítico hasta periodos posteriores, con especial atención al Neolítico y a los vestigios de Göbekli Tepe, considerado uno de los complejos monumentales más antiguos conocidos.
El recinto, inaugurado en su edificio actual en 2015, cuenta con salas de exhibición y espacios de reconstrucción arqueológica que permiten acercarse a la vida de las primeras sociedades sedentarias.
Joyas imperdibles:
- El Hombre de Balıklıgöl: una figura antropomorfa de piedra del Neolítico, considerada una de las esculturas humanas de tamaño natural más antiguas conocidas.
- Los hallazgos de Göbekli Tepe: piezas arqueológicas y representaciones de uno de los sitios ceremoniales más antiguos del mundo.
- Los vestigios de Nevali Çori: objetos procedentes de un asentamiento neolítico fundamental para estudiar las primeras comunidades agrícolas.
- Las reconstrucciones arqueológicas: espacios que ayudan a comprender cómo eran los antiguos asentamientos de la región.
7. Museum of the Second World War — Gdańsk, Polonia
La historia de una guerra que cambió el mundo.
En Gdańsk, una de las ciudades cuyo pasado está profundamente ligado a los acontecimientos que detonaron la Segunda Guerra Mundial, se encuentra este museo dedicado a documentar el conflicto desde una perspectiva internacional.
Su exposición permanente ocupa más de 6,000 metros cuadrados y se encuentra parcialmente bajo tierra. A través de objetos históricos, fotografías, documentos y recursos audiovisuales, reconstruye los orígenes de la guerra, sus consecuencias y las experiencias de quienes la vivieron.
Más allá de las estrategias militares, el museo pone atención en la vida cotidiana, el sufrimiento de la población civil y las historias individuales detrás del conflicto.
Joyas imperdibles:
- The Road to War: el recorrido que explica las circunstancias políticas y sociales que condujeron al conflicto.
- The Terror of War: una sección dedicada a la violencia, la ocupación y las experiencias de la población civil.
- The Long Shadow of War: una mirada a las consecuencias del conflicto y su impacto en el mundo contemporáneo.
- La colección de objetos cotidianos: documentos, fotografías, uniformes y pertenencias personales que permiten comprender la dimensión humana de la guerra.
8. The National WWII Museum — Nueva Orleans, Estados Unidos
Una mirada estadounidense a la Segunda Guerra Mundial.
En Nueva Orleans se encuentra otro de los grandes museos dedicados a la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de su homónimo polaco, este recinto se concentra en la experiencia estadounidense y en el papel que desempeñó el país durante el conflicto.
Fundado en 2000, el museo utiliza testimonios personales, objetos históricos, documentos y experiencias audiovisuales para narrar el desarrollo de la guerra en Europa y el Pacífico.
Sus exposiciones permiten comprender tanto las operaciones militares como el esfuerzo industrial y social que hizo posible la participación estadounidense.
Joyas imperdibles:
- The Road to Berlin: una exposición dedicada a la campaña militar estadounidense en el frente europeo.
- Road to Tokyo: un recorrido por los acontecimientos y operaciones del frente del Pacífico.
- The Arsenal of Democracy: una exposición sobre el papel de la industria y la sociedad estadounidense durante la guerra.
- La Higgins Boat: una embarcación de desembarco asociada a las operaciones anfibias y al Día D.
9. Bihar Museum — Patna, India
Una ventana a miles de años de historia del subcontinente indio.
Ubicado en Patna, capital del estado de Bihar, este museo ofrece un recorrido por la historia, las tradiciones y las expresiones artísticas de una región fundamental para comprender el desarrollo de las antiguas civilizaciones de India.
Inaugurado en 2015, el recinto destaca por su arquitectura contemporánea y por una propuesta museográfica que combina arqueología, historia y arte.
Sus colecciones abarcan distintas dinastías y periodos históricos, desde las primeras civilizaciones hasta las expresiones culturales de épocas posteriores.
Joyas imperdibles:
- Didarganj Yakshi: una extraordinaria escultura femenina de piedra arenisca del siglo III a. C., considerada una de las piezas más importantes de la escultura india antigua.
- Las esculturas budistas: representaciones de Buda y otras figuras religiosas que muestran la evolución artística de la región.
- Los objetos del periodo Maurya: piezas relacionadas con una de las dinastías más influyentes de la India antigua.
- Los manuscritos y objetos históricos: testimonios de las tradiciones religiosas, artísticas y culturales de Bihar.
10. The Metropolitan Museum of Art — Nueva York, Estados Unidos
El Met: un recorrido por 5,000 años de historia del arte.
Conocido mundialmente como The Met, el Metropolitan Museum of Art es uno de los grandes referentes culturales de Nueva York.
Fundado en 1870, su colección reúne obras y objetos procedentes de distintas civilizaciones y periodos históricos. Sus galerías permiten recorrer desde el antiguo Egipto hasta el arte contemporáneo, pasando por las tradiciones artísticas de Europa, Asia, África y América.
Su sede principal, ubicada en la Quinta Avenida y junto a Central Park, es una visita imprescindible para cualquier amante del arte.
Joyas imperdibles:
- Templo de Dendur: un templo egipcio de más de 2,000 años de antigüedad, reconstruido dentro del museo.
- Autorretrato con sombrero de paja, de Vincent van Gogh: una de las obras destacadas de su colección.
- Washington cruzando el Delaware, de Emanuel Leutze: una monumental pintura sobre uno de los episodios más representativos de la historia estadounidense.
- La pequeña bailarina de catorce años, de Edgar Degas: una de las esculturas más reconocibles del artista francés.
- La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai: una de las estampas japonesas más influyentes de la historia del arte.