1. Museo Nacional de Antropología – Ciudad de México, México

El número uno del mundo.

Ubicado en el Bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología es uno de los grandes recintos dedicados a comprender las civilizaciones que habitaron el territorio mexicano. Inaugurado en 1964 y diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, alberga una de las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes de América.

Su arquitectura modernista, las 22 salas de exhibición y el emblemático patio central conocido como El Paraguas forman parte de una experiencia que permite recorrer miles de años de historia.

Joyas imperdibles:

Piedra del Sol: el monumental disco de piedra mexica, una de las piezas más reconocibles del patrimonio prehispánico.

el monumental disco de piedra mexica, una de las piezas más reconocibles del patrimonio prehispánico. Coatlicue: la imponente representación de la diosa mexica de la tierra y la fertilidad.

la imponente representación de la diosa mexica de la tierra y la fertilidad. Máscara funeraria de Pakal: una extraordinaria pieza de jade asociada al gobernante maya de Palenque.

una extraordinaria pieza de jade asociada al gobernante maya de Palenque. El Paraguas: la monumental estructura arquitectónica que se ha convertido en uno de los símbolos del museo.

Museo Nacional de Antropología (Museo Nacional de Antropología)

2. Museo del Prado — Madrid, España

Un recorrido por los grandes maestros de la pintura europea.

El Museo del Prado es una parada imprescindible para comprender la historia del arte occidental. Inaugurado en 1819, su colección reúne algunas de las obras más importantes de la pintura española, italiana y flamenca.

El recorrido permite encontrarse con artistas como Diego Velázquez, Francisco de Goya, El Bosco, Peter Paul Rubens y El Greco. Su colección de pintura española, particularmente la dedicada al Siglo de Oro, es uno de sus mayores tesoros.

Joyas imperdibles:

Las meninas, de Diego Velázquez: una de las pinturas más estudiadas e influyentes de la historia del arte.

una de las pinturas más estudiadas e influyentes de la historia del arte. El jardín de las delicias, de El Bosco: un extraordinario tríptico lleno de simbolismos, criaturas fantásticas y escenas enigmáticas.

un extraordinario tríptico lleno de simbolismos, criaturas fantásticas y escenas enigmáticas. El 3 de mayo de 1808, de Francisco de Goya: una representación estremecedora de la violencia de la guerra.

una representación estremecedora de la violencia de la guerra. Saturno devorando a su hijo, de Goya: una de las imágenes más perturbadoras de las Pinturas negras.

Las meninas o La familia de Felipe IV por Diego Velázquez (historia-arte.com)

3. Louisiana Museum of Modern Art — Humlebæk, Dinamarca

Donde el arte moderno dialoga con la naturaleza.

A unos 35 kilómetros de Copenhague, junto a la costa del estrecho de Øresund, se encuentra uno de los museos de arte moderno más interesantes de Europa.

Inaugurado en 1958, Louisiana destaca por integrar arquitectura, paisaje y arte contemporáneo. Sus edificios se conectan mediante corredores de cristal y espacios abiertos que permiten contemplar las obras mientras se disfruta de las vistas al mar.

Su colección reúne aproximadamente 4,000 piezas, con trabajos que abarcan desde 1945 hasta la actualidad.

Joyas imperdibles:

Gleaming Lights of the Souls, de Yayoi Kusama: una instalación inmersiva de luces que crea la ilusión de un espacio infinito.

una instalación inmersiva de luces que crea la ilusión de un espacio infinito. La Galería Giacometti: un espacio dedicado a las esculturas del artista suizo Alberto Giacometti.

un espacio dedicado a las esculturas del artista suizo Alberto Giacometti. Walking Man, de Giacometti: una de las figuras más representativas de su exploración sobre la condición humana.

una de las figuras más representativas de su exploración sobre la condición humana. El parque de esculturas: un recorrido al aire libre con obras de artistas como Alexander Calder y Henry Moore.

Louisiana Museum of Modern Art. (Cortesía. )





4. State Hermitage Museum — San Petersburgo, Rusia

Un palacio convertido en uno de los grandes tesoros artísticos del mundo.

El Museo Estatal del Hermitage ocupa un lugar privilegiado en la historia cultural de Rusia. Su origen se remonta a 1764, cuando la emperatriz Catalina la Grande comenzó a reunir una colección de arte que con el tiempo se convertiría en una de las más importantes del planeta.

Su sede principal es el Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares, un edificio monumental que por sí mismo merece una visita.

El museo resguarda obras de distintas épocas y geografías, desde la antigüedad clásica hasta el arte europeo moderno.

Joyas imperdibles:

Danaë, de Rembrandt: una de las grandes pinturas del artista neerlandés, célebre también por su historia de restauración después de un ataque con ácido en 1985.

una de las grandes pinturas del artista neerlandés, célebre también por su historia de restauración después de un ataque con ácido en 1985. El regreso del hijo pródigo, de Rembrandt: una de las obras maestras de su etapa final.

una de las obras maestras de su etapa final. Madonna Litta, atribuida a Leonardo da Vinci: una de las piezas destacadas de su colección renacentista.

una de las piezas destacadas de su colección renacentista. El Reloj del Pavo Real: una espectacular pieza mecánica del siglo XVIII, elaborada en bronce dorado.

State Hermitage Museum en San Petersburgo, Rusia. (Julian Finney/Getty Images)





5. Kunsthistorisches Museum — Viena, Austria

La historia del arte europeo reunida en un solo edificio.

El Museo de Historia del Arte de Viena, conocido como Kunsthistorisches Museum, abrió sus puertas en 1891 para albergar las colecciones de arte reunidas por la dinastía de los Habsburgo.

Su edificio monumental, ubicado en la Maria-Theresien-Platz, es una obra arquitectónica que anticipa la riqueza de sus interiores.

El museo cuenta con importantes colecciones de pintura, escultura, antigüedades egipcias, objetos griegos y romanos, además de una extraordinaria Cámara de Arte y Curiosidades.

Joyas imperdibles:

La Torre de Babel, de Pieter Bruegel el Viejo: una de las representaciones más famosas del relato bíblico.

una de las representaciones más famosas del relato bíblico. La boda campesina, de Bruegel: una mirada detallada a la vida cotidiana del siglo XVI.

una mirada detallada a la vida cotidiana del siglo XVI. Cazadores en la nieve, de Bruegel: una de las grandes pinturas del paisaje europeo.

una de las grandes pinturas del paisaje europeo. Saliera, de Benvenuto Cellini: una extraordinaria escultura de oro del siglo XVI que representa alegóricamente la tierra y el mar.