Ana de la Reguera no será mamá: revela por qué decidió no usar sus óvulos congelados

Ana de la Reguera no usará los óvulos que congeló

La actriz mexicana Ana de la Reguera reveló que el procedimiento para congelar sus óvulos lo realizó hace más de una década y que, aunque estos permanecen almacenados, actualmente no contempla utilizarlos, reafirmando su postura frente a la maternidad.

Ana de la Reguera (Getty Images)

“No creo, la verdad, ahí están congelados. Pues ahí están bien a gusto. Los congelaron hace muchos años, más de 10 años”, expresó, dejando ver que fue una decisión tomada en algún momento de su vida en el que se planteó la posibilidad de ser mamá

Durante la entrevista con Venga la Alegría, la actriz fue clara al explicar por qué ya no desea convertirse en madre. Señaló que siente que esa etapa de su vida ya quedó atrás y afirmó que no está dispuesta a ceder ante la presión social que suele imponerse a las mujeres en torno a la maternidad.

“Ya estoy muy grande para ser mamá. No (quiero ser masre), ya no me da. No, no, ya no. ¿Por qué nos quieren obligar a ser mamás?”, declaró, reafirmando su postura.

De la Reguera confesó que mantener sus óvulos congelados no fue un proceso sencillo e implica un gasto considerable: “Ahí están en Nueva York y los sigo pagando por si alguien los quiere, ahí están, sigo pagándoles la renta de 500 dólares al año que cuestan. La verdad, justo fue que cuando lo hice (congelarlos) que se me quitó esa presión social”, confesó.