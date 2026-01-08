Ana de la Reguera no será mamá: revela por qué decidió no usar sus óvulos congelados

Ana de la Reguera se sinceró para hablar de una de las decisiones más personales de su vida: no convertirse en madre. En una reciente entrevista, la actriz mexicana abordó el tema, dejando claro que se trata de una determinación tomada con plena conciencia y sin arrepentimientos.
La intérprete explicó que, aunque hace algunos años decidió congelar sus óvulos como una opción a futuro, con el paso del tiempo ha adquirido mayor claridad sobre lo que desea para su vida. Hoy, aseguró, la maternidad ya no forma parte de sus planes.
Ana de la Reguera no usará los óvulos que congeló
La actriz mexicana Ana de la Reguera reveló que el procedimiento para congelar sus óvulos lo realizó hace más de una década y que, aunque estos permanecen almacenados, actualmente no contempla utilizarlos, reafirmando su postura frente a la maternidad.
“No creo, la verdad, ahí están congelados. Pues ahí están bien a gusto. Los congelaron hace muchos años, más de 10 años”, expresó, dejando ver que fue una decisión tomada en algún momento de su vida en el que se planteó la posibilidad de ser mamá
Durante la entrevista con Venga la Alegría, la actriz fue clara al explicar por qué ya no desea convertirse en madre. Señaló que siente que esa etapa de su vida ya quedó atrás y afirmó que no está dispuesta a ceder ante la presión social que suele imponerse a las mujeres en torno a la maternidad.
“Ya estoy muy grande para ser mamá. No (quiero ser masre), ya no me da. No, no, ya no. ¿Por qué nos quieren obligar a ser mamás?”, declaró, reafirmando su postura.
De la Reguera confesó que mantener sus óvulos congelados no fue un proceso sencillo e implica un gasto considerable: “Ahí están en Nueva York y los sigo pagando por si alguien los quiere, ahí están, sigo pagándoles la renta de 500 dólares al año que cuestan. La verdad, justo fue que cuando lo hice (congelarlos) que se me quitó esa presión social”, confesó.
Ana de la Reguera está abierta al amor
Tras ponerle punto final al tema de la maternidad, Ana de la Reguera fue cuestionada sobre su vida sentimental y la posibilidad de volver a enamorarse. La actriz dejó en claro que no tiene prisa por iniciar una relación y que solo lo haría si representa algo positivo para su vida: “Si no va a ser algo que realmente me sume, pues prefiero seguir como estamos”, recalcó.
No obstante, De la Reguera confesó que disfruta estar enamorada y sentirse querida: “Me encanta también estar en pareja y me gusta mucho estar enamorada, el amor, y súper abierta también a encontrarnos”, aseguró, dejando ver que no se cierra a la posibilidad de conocer a alguien especial.
Ana también habló sobre los aspectos que considera a la hora de tener una pareja. Más allá del romance, resaltó la importancia de tener un estilo de vida compatible y entender su profesión.
“Encontrar a alguien que tenga afinidad conmigo, pero sobre todo con mi forma de vida”, explicó la actriz, al reconocer que su agenda es exigente debido a los constantes viajes y compromisos profesionales.
Finalmente, la actriz se encuentra enfocada en su carrera profesional y en la promoción del estreno de su nueva película Un nombre por semana, que ya se encuentra en cartelera en todos los cines de la República Mexicana. Ana se dijo entusiasmada con este proyecto y aclaró que la historia no es autobiográfica. “No es mi ficción, por eso la hice, es una fantasía. No, no es cierto”, bromeó, antes de asegurar que se siente muy contenta con el estreno.