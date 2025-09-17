Ana de la Reguera y Travis Scott, ex de Kylie Jenner, sorprenden bailando juntos en concierto de Bad Bunny

Ana de la Reguera y Travis Scott, ex de Kylie Jenner, bailan al ritmo de Bad Bunny

En su última presentación, Bad Bunny contó con la presencia del actor y cineasta puertorriqueño Jacobo Morales, pero lo que más llamó la atención fue el inesperado reencuentro entre Ana de la Reguera y Travis Scott quienes no pararon de bailar al ritmo de la música del artista puertorriqueño.



En redes sociales se viralizó el momento en el que la actriz veracruzana y el rapero texano bailaron juntos uno de los éxitos del conejo malo.

Para sorpresa de los asistentes, Ana y Travis compartieron un momento lleno de simpatía al ritmo de una de las canciones del cantante, incluso el artista estadounidense intentó imitar sus pasos de baile al ritmo de los tambores.

Bad Bunny (Getty Images)

EL baile ambas celebridades no pasó desapercibida por Bad Bunny, quien se les acercó para unirse en su baile.

La presencia de Travis Scott en la presentación de Bad Bunny no resultó inesperada, pues en los últimos años el rapero ha explorado su faceta como DJ, incorporando con frecuencia la música latina en sus sets.