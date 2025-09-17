Ana de la Reguera y Travis Scott, ex de Kylie Jenner, sorprenden bailando juntos en concierto de Bad Bunny

Desde que Bad Bunny comenzó su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido localmente como "El Choli" han sido varios los famosos los que se han dado cita para bailar al ritmo de los éxitos del reguetonero.
El show ha marcado un importante logro en la carrera del cantante que ha logrado contagiar su ritmo a una larga lista de celebridades que han asistido a la casita, entre ellos, Belinda, Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricky Martin junto a sus hijos Matteo y Valentino.