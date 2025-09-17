Publicidad

Espectáculos

Ana de la Reguera y Travis Scott, ex de Kylie Jenner, sorprenden bailando juntos en concierto de Bad Bunny

Ana de la Reguera y Travis Scott, ex de Kylie Jenner, se unieron a la larga lista de famosos que han disfrutado de la música de Bad Bunny durante su residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’.
mié 17 septiembre 2025 10:30 AM
Ana de la Reguera y Travis Scott
Desde que Bad Bunny comenzó su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido localmente como "El Choli" han sido varios los famosos los que se han dado cita para bailar al ritmo de los éxitos del reguetonero.

El show ha marcado un importante logro en la carrera del cantante que ha logrado contagiar su ritmo a una larga lista de celebridades que han asistido a la casita, entre ellos, Belinda, Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricky Martin junto a sus hijos Matteo y Valentino.

Ana de la Reguera y Travis Scott, ex de Kylie Jenner, bailan al ritmo de Bad Bunny

En su última presentación, Bad Bunny contó con la presencia del actor y cineasta puertorriqueño Jacobo Morales, pero lo que más llamó la atención fue el inesperado reencuentro entre Ana de la Reguera y Travis Scott quienes no pararon de bailar al ritmo de la música del artista puertorriqueño.

@billboard @Travis Scott en la casita en la casita de la residencia de @Bad Bunny en el noche de cierre en Puerto Rico. 🇵🇷 #badbunny #travisscott #puertorico ♬ original sound - billboard

En redes sociales se viralizó el momento en el que la actriz veracruzana y el rapero texano bailaron juntos uno de los éxitos del conejo malo.

Para sorpresa de los asistentes, Ana y Travis compartieron un momento lleno de simpatía al ritmo de una de las canciones del cantante, incluso el artista estadounidense intentó imitar sus pasos de baile al ritmo de los tambores.

Bad Bunny
EL baile ambas celebridades no pasó desapercibida por Bad Bunny, quien se les acercó para unirse en su baile.

La presencia de Travis Scott en la presentación de Bad Bunny no resultó inesperada, pues en los últimos años el rapero ha explorado su faceta como DJ, incorporando con frecuencia la música latina en sus sets.

La residencia de Bad Bunny

Bad Bunny hizo historia en su país natal con su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido localmente como "El Choli".

Con una duración de un poco más de dos meses y 30 fechas, San Juan empezó rápidamente se volvió uno de los destinos más hot del momento, pues se estima que el cantante reunió a más de 600,000 asistentes a lo largo de sus shows.

Bad Bunny
Bad Bunny durante uno de sus conciertos de su residencia No Me Quiero Ir De Aquí.

La residencia No Me Quiero Ir De Aquí ya generó casi 200 millones de dólares, dejando una importante derrama económica en la isla

Ahora, el artista puertrriqueño está listo para arrancar su gira de conciertos en todo el mundo, sin embargo, en una entrevista para la revista i-D, el reguetonero declaró que su equipo y él tomaron la decisión de no llevar su gira Debí Tirar más Fotos Tour a territorio estadounidense, para evitar que ICE pudiera hacer redadas en sus conciertos para detener a migrantes indocumentados.

