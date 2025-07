“Nunca me imaginé embarazada”: Ana de la Reguera y su decisión de no ser mamá

Para Ana de la Reguera la maternidad nunca fue su prioridad

"No, al contrario, estoy más contenta con mi decisión", declaró De la Reguera . La actriz también confesó que la maternidad nunca fue un sueño que deseara cumplir: "Ha sido muy interesante porque nunca fue una prioridad en mi vida".

Ana de la Reguera (Getty Images)

Sin embargo, admitió que, al acercarse a los 40 años y sentir la presión social, llegó a cuestionarse la posibilidad: "Tampoco fue algo que dijera: 'no, no me gustan los niños', no quiero ser mamá', yo no fui de esas mujeres, pero nunca me imaginé a mi misma embarazada".

La actriz recordó que durante su estancia en Colombia visitó a una especialista en fertilidad, quien le informó que tenía una baja reserva ovárica y le recomendó congelar sus óvulos. Tras reflexionar y conversar con amigas que sí deseaban ser mamás, tomó la decisión de hacerlo.



"Mi amiga me dijo: 'Hazlo, no te arrepientas, he perdido bebés', dije bueno, lo haré, los congelo y ahí los dejo y ahí siguen", compartió.