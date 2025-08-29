Ana de la Reguera habla sobre su decisión de no tener hijos: su postura ante la presión social

Ana de la Reguera habla sobre su decisión de no tener hijos

“No, a mí me encanta, o sea, yo creo que somos de las primeras generaciones que tenemos la decisión de no serlo, o sea, siempre era como que una casi obligación, ¿no? Como el ser madre”, dijo la artista durante su paso por la alfombra roja de un evento realizado en la Ciudad de México.

La veracruzana, reconocida por proyectos como Capadocia y Goliath, ha mantenido una vida personal discreta, pero no exenta de interés mediático.

Ana de la Reguera abre su corazón sobre la presión hacia las mujeres para que sean mamás.



Sostuvo una relación con el chef Mario Carbone, y más adelante se le vinculó sentimentalmente con el actor Tony Dalton. También se habló de un romance con el periodista Jorge Ramos.

A sus 48 años, Ana de la Reguera se mantiene enfocada en su carrera y en proyectos que la llenan de satisfacción personal y profesional.