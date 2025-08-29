Ana de la Reguera abrió su corazón al hablar sobre un tema que ha acompañado a muchas mujeres a lo largo de los años: la presión social por casarse y tener hijos. Con firmeza, la intérprete de cine, teatro y televisión dejó claro que esa nunca fue una prioridad en su vida, aunque ha tenido que enfrentar críticas por esta situación.
Ana de la Reguera habla sobre su decisión de no tener hijos: su postura ante la presión social
“No, a mí me encanta, o sea, yo creo que somos de las primeras generaciones que tenemos la decisión de no serlo, o sea, siempre era como que una casi obligación, ¿no? Como el ser madre”, dijo la artista durante su paso por la alfombra roja de un evento realizado en la Ciudad de México.
La veracruzana, reconocida por proyectos como Capadocia y Goliath, ha mantenido una vida personal discreta, pero no exenta de interés mediático.
Ana de la Reguera abre su corazón sobre la presión hacia las mujeres para que sean mamás.
Sostuvo una relación con el chef Mario Carbone, y más adelante se le vinculó sentimentalmente con el actor Tony Dalton. También se habló de un romance con el periodista Jorge Ramos.
A sus 48 años, Ana de la Reguera se mantiene enfocada en su carrera y en proyectos que la llenan de satisfacción personal y profesional.
Ana de la reguera no quiere seguir los moldes tradicionales
Sin embargo, cada tanto enfrenta cuestionamientos sobre por qué no ha elegido formar una familia. Ella, sin titubeos, reafirma que su realización va más allá de los moldes tradicionales: su objetivo ha sido la actuación, la filantropía y la libertad de tomar sus propias decisiones.
“Ahora pues somos estas generaciones donde tienes muchas más cosas que ofrecer, no nada más ser mamá, o sea, me parece hermoso serlo. Pero no creo que todas nacemos para serlo”, aseveró.
Ana de la Reguera, quien divide su tiempo entre México y Estados Unidos, vuelve a manifestar que, aunque respeta profundamente a quienes eligen la maternidad, su camino ha sido diferente y no por eso menos válido.