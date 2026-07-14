Pedro Pascal cambia la acción por la música: así luce 'Behemoth!', el intenso nuevo filme de Tony Gilroy

¿De qué trata

Behemoth!

?

Pedro Pascal interpreta a Alex Serian, un prodigioso chelista que, tras pasar dos décadas recorriendo el mundo como músico de concierto, regresa a Los Ángeles.

Lo que parecía un simple regreso a casa se transforma en un viaje profundamente personal, donde la música vuelve a marcar el ritmo de su vida mientras enfrenta cuentas pendientes, viejos afectos y una nueva oportunidad para reconstruirse. Searchlight Pictures define la película como la historia de un artista cuya pasión lo conduce hacia una experiencia que cambiará su vida para siempre.

Tony Gilroy y Pedro Pascal en el set de filmación de Behemoth! (Cortesía. )

El primer tráiler de

Behemoth!

apuesta por la emoción antes que por el espectáculo

Lejos de revelar grandes giros narrativos, el teaser construye una atmósfera elegante y melancólica. La fotografía, los silencios y las interpretaciones musicales ocupan el centro de la historia, mientras el personaje de Pascal aparece dividido entre su brillante carrera artística y los vínculos que dejó atrás.

También se aprecian los personajes interpretados por Olivia Wilde, Eva Victor y Will Arnett, quienes parecen desempeñar un papel decisivo en el viaje emocional del protagonista.



