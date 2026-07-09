Lauren Fryer, la novia del futbolista Declan Rice que cerró sus redes tras años de ataques por su físico

La historia de amor de Declan Rice y Lauren Fryer

La historia de la pareja comenzó cuando tenían 17 años y estudiaban en Kingston upon Thames, al suroeste de Londres. Desde entonces iniciaron una relación que ha sobrevivido a todos los cambios que trajo consigo la carrera del futbolista.

Lauren Fryer, la novia del futbolista Declan Rice. (Getty Images/Shutterstock)

Lauren acompañó a Rice cuando todavía era una promesa en las fuerzas básicas, durante su crecimiento en el West Ham United, su consolidación con la selección inglesa y, posteriormente, su millonario fichaje con el Arsenal, donde terminó por convertirse en uno de los referentes del equipo.

A lo largo de más de una década de relación, ambos han optado por mantener su vida privada lejos del espectáculo. Aunque ocasionalmente aparecen juntos en fotografías o celebraciones deportivas, son escasas las entrevistas en las que hablan sobre su relación.

Lauren Fryer, la novia del futbolista Declan Rice. (Getty Images/Shutterstock)

En agosto de 2022 nació Jude, el primer hijo de la pareja. Rice incluso inmortalizó ese momento con un tatuaje en el que aparecen el nombre y la fecha de nacimiento del pequeño, un gesto que confirmó públicamente la llegada de su hijo.

El acoso a Lauren Fryer, la novia de Declan Rice, por su físico

En 2024, después de que circularon fotografías de la pareja durante unas vacaciones, Lauren comenzó a recibir miles de comentarios ofensivos por su apariencia física. En distintas plataformas, usuarios compararon su cuerpo con los de las usuales parejas de los futbolistas profesionales.

Los ataques crecieron rápidamente y se convirtieron en una campaña de body shaming. La presión fue tal que Lauren eliminó todas las fotos de sus redes sociales y, finalmente, las cerró.

Lauren Fryer, la novia del futbolista Declan Rice. (Getty Images/Shutterstock)

Su caso provocó una fuerte reacción entre aficionados, periodistas y especialistas en salud mental, quienes señalaron cómo las parejas de los deportistas suelen convertirse en blanco de críticas que nada tienen que ver con su vida profesional.

Declan Rice defiende de a su novia ante críticas a su cuerpo

En medio de la polémica, Declan Rice rompió el silencio para defender públicamente a su pareja. El futbolista fue claro al responder a quienes cuestionaban la apariencia de Lauren: "Ella es el amor de mi vida y no necesito un 'upgrade'".

La frase se volvió viral y fue celebrada por miles de personas que destacaron la manera en que el jugador priorizó el respeto y el apoyo hacia su pareja frente a los comentarios ofensivos.