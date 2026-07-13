¿Quién es Keyne, el hermanito de tres años de Lamine Yamal que conquistó el Mundial 2026?

Con solo tres años, Keyne Yamal se ha convertido en un fenómeno viral gracias a las cámaras que lo han captado celebrando con entusiasmo cada triunfo de la selección española. Sus gestos, gritos de "¡Vamos!" y expresiones espontáneas desde las gradas lo han llevado a ser considerado por muchos aficionados como la mascota no oficial de España durante el torneo.

¿Quién es Keyne, hermanito de Lamine Yamal?

Keyne nació en septiembre de 2022 y es hijo de Sheila Ebana, mamá de Lamine Yamal, fruto de una relación posterior a la separación de los padres del futbolista. Aunque ambos tienen padres diferentes, mantienen un vínculo muy cercano.



Lamine Yamal'ın kardeşi Keyne Yamal, golf oynuyor.. ⛳️😅 pic.twitter.com/aolGGENJwh — Kısa Paslar (@kisapaslar) June 25, 2026

Desde muy pequeño ha acompañado a su hermano en algunos de los momentos más importantes de su carrera. Estuvo presente durante la conquista de la Eurocopa 2024, ha aparecido en ceremonias como el Balón de Oro y ahora acompaña a su familia en el Mundial de 2026.

Keyne, el hermanito de tres años de Lamine Yamal (Getty Images)

Lamine Yamal nunca ha ocultado el enorme cariño que siente por el pequeño. Después de que Keyne se volviera viral durante el partido entre España y Austria, el futbolista habló sobre la relación que tienen y confesó: "Es como si fuera mi hijo. Estoy enamorado de él".

En otra entrevista, también explicó que procura protegerlo y disfrutar cada momento a su lado porque su infancia ha sido muy distinta a la que él vivió. "Siento que es como si fuera mi hijo".