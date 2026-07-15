Ella es Ashlyn Castro, la guapa modelo que robó el corazón de Jude Bellingham

La historia de amor de Bellingham y Ashlyn Castro

Los últimos meses, el nombre del futbolista ha estado estrechamente vinculado al de la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro. Lo que comenzó como un rumor en las redes sociales, se ha transformado en una de las relaciones más seguidas del momento.

Ashlyn Castro, la novia de Bellingham. (Getty Images)

Desde que los rumores de su romance surgieron a finales de 2024, la pareja ha optado por la discreción. ​A diferencia de otras parejas de deportistas que aprovechan la exposición, Jude y Ashlyn han preferido gestionar su privacidad con cautela. No obstante, las cámaras no han pasado por alto su química. La consolidación de esta relación se ha hecho evidente a través de contadas apariciones públicas.

Para los seguidores de la pareja, ver a Ashlyn en el palco familiar del Santiago Bernabéu o acompañando al jugador en eventos privados es prueba de que la relación va en serio.