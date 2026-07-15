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Espectáculos

Ella es Ashlyn Castro, la guapa modelo que robó el corazón de Jude Bellingham

La modelo estadounidense Ashlyn Castro se ha convertido en una de las parejas más comentadas del Mundial por su relación con Jude Bellingham, la estrella inglesa del Real Madrid
mié 15 julio 2026 02:51 PM
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FIFA World Cup 2026 - England v Croatia, Dallas Stadium, Arlington, Texas, United States Of America - 17 Jun 2026

Ashlyn Castro, la novia de Bellingham.

 (Getty Images)

​La vida personal de las superestrellas del fútbol es siempre de interés público, pero en el caso de Jude Bellingham, el mediocampista que ha redefinido el rol del "todocampista" en el Real Madrid y en la selección inglesa, la curiosidad del público ha alcanzado niveles insospechados. Te contamos todo sobre su guapa novia, la modelo Ashlyn Castro.

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La historia de amor de Bellingham y Ashlyn Castro

Los últimos meses, el nombre del futbolista ha estado estrechamente vinculado al de la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro. Lo que comenzó como un rumor en las redes sociales, se ha transformado en una de las relaciones más seguidas del momento.

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Ashlyn Castro, la novia de Bellingham.

 (Getty Images)

Desde que los rumores de su romance surgieron a finales de 2024, la pareja ha optado por la discreción. ​A diferencia de otras parejas de deportistas que aprovechan la exposición, Jude y Ashlyn han preferido gestionar su privacidad con cautela. No obstante, las cámaras no han pasado por alto su química. La consolidación de esta relación se ha hecho evidente a través de contadas apariciones públicas.
Para los seguidores de la pareja, ver a Ashlyn en el palco familiar del Santiago Bernabéu o acompañando al jugador en eventos privados es prueba de que la relación va en serio.

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​Quién es Ashlyn Castro, la novia de Bellingham

Nacida el 17 de diciembre de 1997 en Long Beach, California, Ashlyn es influencer de moda y lifestyle.

​Con más de 700,000 seguidores en Instagram, Castro es una destacada influencer. Su carrera despegó años antes de que su camino se cruzara con el del mediocampista inglés. Su versatilidad le ha permitido trabajar con marcas de lujo como Clarins y PrettyLittleThing.

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Ashlyn Castro, la novia de Bellingham

 (Instagram)

Ashlyn alcanzó fama mundial al participar en el video Popstar de DJ Khaled, que contó con la presencia de Justin Bieber y la posicionó en el radar del mainstream global.

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Copa Mundial

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