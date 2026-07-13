En el camino, la road movie queer de David Pablos, lidera las nominaciones al Ariel 2026

La carrera por el Premio Ariel 2026 ya comenzó y En el camino, dirigida por David Pablos, se convirtió en la película con más nominaciones de la edición 68 de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), al conseguir 13 candidaturas
La cinta que arrancó su recorrido en el Festival de Venecia, competirá por el Ariel a Mejor Película, mientras que David Pablos buscará el premio a Mejor Dirección y Mejor Guion Original. También aparece en apartados fundamentales como Fotografía, Edición, Música Original, Vestuario, Maquillaje y cuenta con nominaciones en las categorías de actuación para Víctor Miguel Prieto Simental, Osvaldo Sánchez y Mariano López Sosa.
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Uno de los aspectos que distinguen a En el camino es la forma en que utiliza el viaje por carretera como una metáfora de transformación.
Lejos de las road movies tradicionales centradas en la aventura, la película convierte cada kilómetro recorrido en un espacio para explorar la identidad, los vínculos afectivos, la paternidad, las soledades y la posibilidad de reinventarse. Desde esa perspectiva, la obra también se inscribe dentro del cine queer contemporáneo, alejándose de los estereotipos para construir personajes complejos, vulnerables y profundamente humanos.
La mirada de Pablos evita el subrayado y apuesta por la observación, los silencios y la intimidad. Esa sensibilidad ha sido una constante en su filmografía y encuentra aquí una de sus expresiones más maduras.
De Venecia al Ariel: el recorrido de una favorita
Antes de convertirse en la película más nominada al Ariel 2026, En el camino ya había conquistado a la crítica internacional. La cinta tuvo su estreno mundial en la sección Orizzonti (Horizontes) del Festival Internacional de Cine de Venecia 2025, donde hizo historia al obtener el premio a Mejor Película en la sección Horizonte y el Queer Lion, reconocimiento que distingue a la mejor película con temática LGBTQ+ presentada durante el festival.
Después llegó al Festival Internacional de Cine de Morelia donde consiguió el Ojito a la mejor interpretación masculina para sus protagonistas así como la mejor fotografía para Ximena Amann. Actualmente la cinta se encuentra en cines comerciales y el circuito comercial.
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¿De qué trata En el camino?
La película sigue a Veneno, un joven errante que sobrevive en restaurantes y paradores de carretera del norte de México gracias a encuentros ocasionales con camioneros. Su destino cambia cuando conoce a Muñeco, un trailero solitario que acepta llevarlo consigo en un largo recorrido por carretera. Lo que comienza como un viaje de conveniencia termina convirtiéndose en una relación marcada por el deseo, la vulnerabilidad y la posibilidad de encontrar compañía en un entorno dominado por la violencia, las adicciones y la masculinidad tradicional.
Lejos de construir un romance convencional, David Pablos utiliza el viaje para explorar cómo dos hombres profundamente heridos encuentran un espacio para reconocerse mutuamente.
Una historia de amor que rompe con los estereotipos
Aunque muchos la han definido como una road movie queer, esa etiqueta apenas alcanza para describir la propuesta de David Pablos.
La película utiliza el paisaje árido del norte de México y el universo de los traileros para cuestionar los modelos tradicionales de masculinidad. El director evita los discursos evidentes y apuesta por personajes complejos, silencios prolongados y una intimidad poco habitual dentro del cine mexicano reciente.
Es precisamente esa sensibilidad la que ha sido destacada por buena parte de la crítica especializada, que ha visto en En el camino una de las obras más maduras de la filmografía de Pablos.
Uno de los mayores aciertos de la película es su reparto. El filme está protagonizado por Víctor Miguel Prieto, quien interpreta a Veneno, y Osvaldo Sánchez, encargado de dar vida a Muñeco. La química entre ambos sostiene una historia donde las emociones se expresan más con las miradas que con los diálogos.
¿Quién es David Pablos?
Con Las elegidas, David Pablos retrató el drama de la trata de personas. En El baile de los 41 revisitó uno de los episodios más significativos de la historia LGBTQ+ en México.
Ahora, con En el camino, el realizador vuelve a explorar personajes que viven en los márgenes de la sociedad, pero desde un registro todavía más contenido y emocional.
Su interés ya no está únicamente en denunciar una realidad social, sino en observar cómo el afecto, el deseo y la fragilidad sobreviven incluso en los espacios más hostiles.
Ese rasgo explica por qué buena parte de la crítica considera que esta podría ser la película más personal de toda su carrera.