En el camino, la road movie queer de David Pablos, lidera las nominaciones al Ariel 2026

¿De qué trata En el camino?

La película sigue a Veneno, un joven errante que sobrevive en restaurantes y paradores de carretera del norte de México gracias a encuentros ocasionales con camioneros. Su destino cambia cuando conoce a Muñeco, un trailero solitario que acepta llevarlo consigo en un largo recorrido por carretera. Lo que comienza como un viaje de conveniencia termina convirtiéndose en una relación marcada por el deseo, la vulnerabilidad y la posibilidad de encontrar compañía en un entorno dominado por la violencia, las adicciones y la masculinidad tradicional.

Lejos de construir un romance convencional, David Pablos utiliza el viaje para explorar cómo dos hombres profundamente heridos encuentran un espacio para reconocerse mutuamente.

Una historia de amor que rompe con los estereotipos

Aunque muchos la han definido como una road movie queer, esa etiqueta apenas alcanza para describir la propuesta de David Pablos.

La película utiliza el paisaje árido del norte de México y el universo de los traileros para cuestionar los modelos tradicionales de masculinidad. El director evita los discursos evidentes y apuesta por personajes complejos, silencios prolongados y una intimidad poco habitual dentro del cine mexicano reciente.

Es precisamente esa sensibilidad la que ha sido destacada por buena parte de la crítica especializada, que ha visto en En el camino una de las obras más maduras de la filmografía de Pablos.

Uno de los mayores aciertos de la película es su reparto. El filme está protagonizado por Víctor Miguel Prieto, quien interpreta a Veneno, y Osvaldo Sánchez, encargado de dar vida a Muñeco. La química entre ambos sostiene una historia donde las emociones se expresan más con las miradas que con los diálogos.

¿Quién es David Pablos?

Con Las elegidas, David Pablos retrató el drama de la trata de personas. En El baile de los 41 revisitó uno de los episodios más significativos de la historia LGBTQ+ en México.

Ahora, con En el camino, el realizador vuelve a explorar personajes que viven en los márgenes de la sociedad, pero desde un registro todavía más contenido y emocional.

Su interés ya no está únicamente en denunciar una realidad social, sino en observar cómo el afecto, el deseo y la fragilidad sobreviven incluso en los espacios más hostiles.

Ese rasgo explica por qué buena parte de la crítica considera que esta podría ser la película más personal de toda su carrera.

