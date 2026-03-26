'Santita': la serie con Gael García Bernal y Paulina Dávila que dará de qué hablar

Dos décadas después de una historia de amor interrumpida de forma abrupta, Santita irrumpe en el catálogo de Netflix como una propuesta cargada de ironía, heridas abiertas y decisiones imposibles.
Protagonizada por Gael García Bernal y Paulina Dávila, la serie sigue a María José Cano, una mujer marcada por un accidente que cambió su vida para siempre y que, años después, regresa con una petición que lo altera todo.
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¿De qué trata
Santita
?
Tras un accidente automovilístico que derivó en una discapacidad, María José, apodada Santita, abandonó al amor de su vida en el altar. Lejos de la imagen de santidad que su apodo sugiere, es una mujer compleja, contradictoria y profundamente humana. Veinte años más tarde, su reaparición no solo revive viejas heridas, sino que la enfrenta a una decisión que podría redefinir su historia y la de quienes dejó atrás.
La serie marca la primera colaboración del director Rodrigo García en este formato, conocido por su sensibilidad narrativa en proyectos como Familia. Bajo su mirada, Santita se construye como un relato íntimo donde el pasado nunca termina de irse, y donde el humor ácido funciona como un mecanismo de defensa ante los dilemas emocionales más incómodos.
El elenco se complementa con figuras clave de la actuación en México como Ilse Salas y Erik Hayser, quienes aportan capas adicionales a una historia que transita entre el drama, la ironía y las relaciones fracturadas. La química entre los personajes y sus conflictos personales se convierte en uno de los ejes narrativos más potentes de la serie.
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Grabada entre Tijuana y Ciudad de México, Santita aprovecha sus locaciones para reforzar el contraste emocional de la historia: espacios que reflejan tanto el aislamiento como la intensidad de los vínculos humanos. La estética visual acompaña el tono de la serie, oscilando entre lo crudo y lo profundamente íntimo.
Santita forma parte de la apuesta local de Netflix en México por impulsar historias originales con talento latinoamericano, apostando por narrativas arriesgadas y personajes fuera de lo convencional. En este contexto, la serie no solo destaca por su elenco y dirección, sino por su capacidad de explorar las segundas oportunidades desde un lugar incómodo, honesto y emocionalmente punzante.