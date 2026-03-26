'Santita': la serie con Gael García Bernal y Paulina Dávila que dará de qué hablar

¿De qué trata

Santita

?

Tras un accidente automovilístico que derivó en una discapacidad, María José, apodada Santita, abandonó al amor de su vida en el altar. Lejos de la imagen de santidad que su apodo sugiere, es una mujer compleja, contradictoria y profundamente humana. Veinte años más tarde, su reaparición no solo revive viejas heridas, sino que la enfrenta a una decisión que podría redefinir su historia y la de quienes dejó atrás.

Fotograma de la serie Santita. (Cortesía Netflix. )

La serie marca la primera colaboración del director Rodrigo García en este formato, conocido por su sensibilidad narrativa en proyectos como Familia. Bajo su mirada, Santita se construye como un relato íntimo donde el pasado nunca termina de irse, y donde el humor ácido funciona como un mecanismo de defensa ante los dilemas emocionales más incómodos.

El elenco se complementa con figuras clave de la actuación en México como Ilse Salas y Erik Hayser, quienes aportan capas adicionales a una historia que transita entre el drama, la ironía y las relaciones fracturadas. La química entre los personajes y sus conflictos personales se convierte en uno de los ejes narrativos más potentes de la serie.



