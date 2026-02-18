Año Nuevo Chino 2026: Salma Hayek, Jenna Ortega, Gael García y otros famosos que nacieron bajo el signo del Caballo

En 2026, el signo del horóscopo chino que rige al ciclo que comienza es el del Caballo (en esta ocasión con el influjo del elemento fuego), y algunas de las celebridades de mayor renombre en la industria del entretenimiento nacieron bajo éste.

Entre ellas se encuentran Salma Hayek (1966), Jenna Ortega (2002), Gael García Bernal (1978) y muchos más, de acuerdo con la tradición china, tendrían rasgos en sus personalidades e historias de vida que hacen eco de las características de este signo: independencia, valentía, carisma y energía física y mental muy elevadas.

Jenna Ortega ha demostrado su carácter libre e indomable en más de una ocasión (Vía Instagram (@jennaortega))

Año Nuevo Chino 2026: Año del Caballo de Fuego

En 2026, el Año Nuevo Chino dio inicio el martes 17 de febrero, lo que marcó el inicio de las festividades que, tradicionalmente, se extienden por 15 días hasta concluir con el “Festival de los Faroles”.

Durante este periodo, millones de personas viajan para reunirse con sus familias, se realizan homenajes a los antepasados, y las ciudades se llenan de danza de leones, fuegos artificiales, música y comidas llenas de simbolismo, con la intención de augurar prosperidad, salud y abundancia.

Según el horóscopo chino, el signo de Salma Hayek es el Caballo de Fuego (Dimitrios Kambouris/Getty Images for WSJ. Magazine I)

El Año Nuevo Chino 2026 da paso al Año del Caballo de Fuego, una combinación astrológica que sólo aparece cada 60 años.

El sistema tradicional chino combina un ciclo de 12 animales zodiacales con cinco elementos (Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua). La conjunción del signo del Caballo con el elemento Fuego (Yang) produce una energía particularmente intensa y dinámica, caracterizada por impulso, movimiento y transformación, según explican los expertos.

En la cosmología tradicional, el caballo simboliza fuerza, independencia y velocidad, rasgos que, amplificados por el fuego, se interpretan como una invitación a actuar con audacia y buscar nuevas oportunidades.