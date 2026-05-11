Felices los 4: Maluma anuncia que espera a su segundo bebé con Susana Gómez

Maluma se convertirá en papá por segunda vez

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maluma compartió una tierna fotografía junto a su hija Paris, en la que ambos aparecen besando la pancita de su pareja, Susana Gómez, confirmando así que la familia crecerá nuevamente.

Maluna volverá a ser papá (Instagram)

El intérprete de “Hawái” decidió no escribir ningún mensaje junto a la publicación y únicamente compartió un corazón azul, detalle que de inmediato despertó especulaciones entre sus seguidores, quienes creen que podría tratarse de una pista sobre el sexo del bebé y que la pareja estaría esperando un niño.

La noticia desató una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores, amigos y figuras del espectáculo felicitaron a la pareja por la próxima llegada de su segundo bebé. Entre los comentarios destacó el de J Balvin, quien reaccionó a la publicación con varios corazones, sumándose a las muestras de cariño hacia el cantante y su familia.

Maluma y Susana Gómez junto a su hija Paris (Instagram)

Además, algunos usuarios aprovecharon el momento para bromear con “Felices los 4”, uno de los mayores éxitos de Maluma. La publicación siguió una línea muy similar a la que el artista y Susana Gómez utilizaron cuando anunciaron el embarazo de su primera hija, Paris, nacida en marzo de 2024.