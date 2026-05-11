Maluma anunció que se convertirá en padre por segunda vez. La noticia fue revelada el 10 de mayo, en pleno Día de las Madres, a través de una publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral.
Felices los 4: Maluma anuncia que espera a su segundo bebé con Susana Gómez
Maluma se convertirá en papá por segunda vez
A través de su cuenta oficial de Instagram, Maluma compartió una tierna fotografía junto a su hija Paris, en la que ambos aparecen besando la pancita de su pareja, Susana Gómez, confirmando así que la familia crecerá nuevamente.
El intérprete de “Hawái” decidió no escribir ningún mensaje junto a la publicación y únicamente compartió un corazón azul, detalle que de inmediato despertó especulaciones entre sus seguidores, quienes creen que podría tratarse de una pista sobre el sexo del bebé y que la pareja estaría esperando un niño.
La noticia desató una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores, amigos y figuras del espectáculo felicitaron a la pareja por la próxima llegada de su segundo bebé. Entre los comentarios destacó el de J Balvin, quien reaccionó a la publicación con varios corazones, sumándose a las muestras de cariño hacia el cantante y su familia.
Además, algunos usuarios aprovecharon el momento para bromear con “Felices los 4”, uno de los mayores éxitos de Maluma. La publicación siguió una línea muy similar a la que el artista y Susana Gómez utilizaron cuando anunciaron el embarazo de su primera hija, Paris, nacida en marzo de 2024.
Así vive Maluma su faceta más familiar
La noticia de que Maluma y Susana Gómez esperan a su segundo hijo llega pocos días después de la aparición del cantante en la gala de la Met Gala 2026, donde fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a convertirse en papá.
Aunque en ese momento no confirmó la noticia, sí dejó entrever sus deseos de agrandar la familia. “Quisiera más hijos”, respondió entre risas durante una entrevista, agregando además que “estaba practicando”, comentario que ahora cobra un significado diferente tras el anuncio oficial.
Desde el nacimiento de su hija Paris, en marzo de 2024, el intérprete “Según quién” ha mostrado una faceta mucho más familiar y reservada. Aunque continúa enfocado en sus proyectos musicales y giras internacionales, tanto él como Susana han preferido mantener gran parte de su vida privada lejos de los reflectores.
Incluso durante la misma gala en Nueva York, el artista aseguró que disfruta llevar una vida tranquila y realizar actividades cotidianas como cualquier otra persona. Entre ellas mencionó hacer compras en el supermercado o llevar a su hija a la escuela .
Actualmente, la pareja vive gran parte del tiempo en las Islas Turcas y Caicos, donde encontraron un entorno más privado y relajado para criar a su familia, aunque el cantante todavía conserva propiedades en Medellín, Colombia.
La relación entre Maluma y la arquitecta colombiana comenzó lejos del foco mediático y siempre se ha caracterizado por mantener un perfil discreto. De hecho, el embarazo de Paris también permaneció en secreto durante varios meses hasta que el cantante lo reveló públicamente durante uno de sus conciertos.