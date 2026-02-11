Gael García Bernal vuelve a dirigir con "Hombre al agua": máscaras, manipulación y un viaje entre México y Cuba

Gael García Bernal regresa a la dirección con Hombre al agua, su tercer largometraje como realizador, y lo hace con ambición internacional: The Pool Films estará a cargo de las ventas mundiales de la película, que iniciarán en el próximo European Film Market (EFM) de Berlín, uno de los escaparates clave de la industria global.

El proyecto marca el retorno del actor mexicano detrás de la cámara tras Déficit (2007), presentada en la Semana de la Crítica de Cannes, y Chicuarotes (2019), parte de la selección oficial del Festival de Cannes. En esta nueva etapa, el ganador del Globo de Oro apuesta por un relato más introspectivo, pero igual de punzante.

