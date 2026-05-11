Estas mujeres famosas están saliendo con hombres mucho más jóvenes y no, no es crisis, es elección.
Antes eran cougars; ahora es poder
Alexander y Cher, 40 años de diferencia
En 2022 se confirmó el romance entre Cher y Alexander AE Edwards: al inicio de su historia, ella tenía 76 años y él 36. Aunque han tenido altibajos y rumores de ruptura, han sido vistos retomando su relación, demostrando que Cher rompe esquemas a cualquier edad.
Madonna y Akeem, 38 años de diferencia
En 2024, Madonna fue vinculada sentimentalmente con Akeem Morris, ella tenía 65 años y él 28 cuando comenzaron a salir. La reina del pop desafía expectativas sobre la edad en el amor, y mantiene su vida romántica tan comentada como su carrera.
Corey & Kris, 25 años de diferencia
También en 2014 Kris Jenner comenzó a salir con Corey Gamble; Kris tenía 58 años y Corey 33 cuando hicieron pública su relación. Más de una década después, siguen juntos y él se ha convertido en un integrante más del reality familiar.
Tom & Heidi, 16 años de diferencia
Cuando Heidi Klum y Tom Kaulitz comenzaron su relación en 2018, ella tenía 44 años y él 28, marcando desde el inicio una diferencia generacional que nunca ha sido obstáculo para ellos. Se casaron en 2019 en una romántica ceremonia en Capri y desde entonces suelen mostrarse como una de las parejas más sólidas.
Sienna y Oli, 15 años de diferencia
En 2022 comenzó la relación entre Sienna Miller y Oli Green, cuando ella tenía 40 años y él 25. En 2023 anunciaron que esperaban a su primer bebé juntos, consolidando su relación en una nueva etapa familiar.
Priyanka y Nick, 10 años de diferencia
Priyanka Chopra y Nick Jonas empezaron formalmente en 2018; Priyanka tenía 35 años y Nick 25, aunque su primer encuentro público fue en la Met Gala de 2017. Ese mismo año se comprometieron y hoy están casados y son padres, consolidándose como una power couple global entre Hollywood y la música.
Benji & Cameron, 7 años de diferencia
En 2014, Cameron Diaz inició su historia con Benji Madden cuando ella tenía 41 años y él 35, comenzando una relación que avanzó rápidamente hacia el matrimonio. Se casaron en 2015 y han mantenido su vida privada, formando una familia y priorizando un perfil bajo.