Antes eran cougars; ahora es poder

Alexander y Cher, 40 años de diferencia

En 2022 se confirmó el romance entre Cher y Alexander AE Edwards: al inicio de su historia, ella tenía 76 años y él 36. Aunque han tenido altibajos y rumores de ruptura, han sido vistos retomando su relación, demostrando que Cher rompe esquemas a cualquier edad.

Alexander "AE" Edwards con Cher. (Frazer Harrison/Getty Images)

Madonna y Akeem, 38 años de diferencia

En 2024, Madonna fue vinculada sentimentalmente con Akeem Morris, ella tenía 65 años y él 28 cuando comenzaron a salir. La reina del pop desafía expectativas sobre la edad en el amor, y mantiene su vida romántica tan comentada como su carrera.

Madonna y Akeem Morris en la Met Gala del 2025 (Kevin Mazur/MG25/Kevin Mazur/Getty Images for The)

Corey & Kris, 25 años de diferencia

También en 2014 Kris Jenner comenzó a salir con Corey Gamble; Kris tenía 58 años y Corey 33 cuando hicieron pública su relación. Más de una década después, siguen juntos y él se ha convertido en un integrante más del reality familiar.