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Espectáculos

Antes eran cougars; ahora es poder

Durante años nos vendieron la historia al revés, hombres maduros con novias veinteañeras. Hoy, las celebs cambiaron el guion.
lun 11 mayo 2026 10:16 AM
2024 iHeartRadio Music Awards - Winners Walk
Alexander Edwards y Cher, en los iHeartRadio Music Awards (Jesse Grant/Getty Images for iHeartRadio)

Estas mujeres famosas están saliendo con hombres mucho más jóvenes y no, no es crisis, es elección.

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Alexander y Cher, 40 años de diferencia

En 2022 se confirmó el romance entre Cher y Alexander AE Edwards: al inicio de su historia, ella tenía 76 años y él 36. Aunque han tenido altibajos y rumores de ruptura, han sido vistos retomando su relación, demostrando que Cher rompe esquemas a cualquier edad.

Alexander "AE" Edwards y Cher
Alexander "AE" Edwards con Cher. (Frazer Harrison/Getty Images)

Madonna y Akeem, 38 años de diferencia

En 2024, Madonna fue vinculada sentimentalmente con Akeem Morris, ella tenía 65 años y él 28 cuando comenzaron a salir. La reina del pop desafía expectativas sobre la edad en el amor, y mantiene su vida romántica tan comentada como su carrera.

Madonna en la Met Gala 2025
Madonna y Akeem Morris en la Met Gala del 2025 (Kevin Mazur/MG25/Kevin Mazur/Getty Images for The)

Corey & Kris, 25 años de diferencia

También en 2014 Kris Jenner comenzó a salir con Corey Gamble; Kris tenía 58 años y Corey 33 cuando hicieron pública su relación. Más de una década después, siguen juntos y él se ha convertido en un integrante más del reality familiar.

Vanity Fair Oscar Party, Arrivals, Los Angeles, California, USA - 10 Mar 2024
Corey Gamble y Kris Jenner (Matt Baron/BEI/Shutterstock/Matt Baron/BEI/Shutterstock)

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Tom & Heidi, 16 años de diferencia

Cuando Heidi Klum y Tom Kaulitz comenzaron su relación en 2018, ella tenía 44 años y él 28, marcando desde el inicio una diferencia generacional que nunca ha sido obstáculo para ellos. Se casaron en 2019 en una romántica ceremonia en Capri y desde entonces suelen mostrarse como una de las parejas más sólidas.

78th Cannes Film Festival
Heidi Klum y su esposo Tom Kaulitz en la red carpet del 78th Cannes International Film Festival en "Mission Impossible" (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I)

Sienna y Oli, 15 años de diferencia

En 2022 comenzó la relación entre Sienna Miller y Oli Green, cuando ella tenía 40 años y él 25. En 2023 anunciaron que esperaban a su primer bebé juntos, consolidando su relación en una nueva etapa familiar.

The Fashion Awards 2025 Presented By Pandora - Arrivals
Oli Green y Sienna Miller en The Fashion Awards 2025 (Joe Maher/Getty Images for BFC)

Priyanka y Nick, 10 años de diferencia

Priyanka Chopra y Nick Jonas empezaron formalmente en 2018; Priyanka tenía 35 años y Nick 25, aunque su primer encuentro público fue en la Met Gala de 2017. Ese mismo año se comprometieron y hoy están casados y son padres, consolidándose como una power couple global entre Hollywood y la música.

World Premiere Of Amazon Prime Video's "The Bluff" - Arrivals
Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas. (Emma McIntyre/Getty Images)

Benji & Cameron, 7 años de diferencia

En 2014, Cameron Diaz inició su historia con Benji Madden cuando ella tenía 41 años y él 35, comenzando una relación que avanzó rápidamente hacia el matrimonio. Se casaron en 2015 y han mantenido su vida privada, formando una familia y priorizando un perfil bajo.

House of Harlow 1960 x REVOLVE
Benji Madden y Cameron Diaz en House of Harlow 1960 x REVOLVE (Donato Sardella)

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Celebridades

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