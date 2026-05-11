Martin Short habló por primera vez sobre la muerte de su hija, Katherine Hartley Short, quien falleció el pasado mes de febrero a los 42 años. De acuerdo con distintos reportes, la mujer murió por suicidio, una pérdida que ha golpeado profundamente al actor y a toda su familia.
Martin Short rompe el silencio sobre la muerte de su hija Katherine: "Una pesadilla"
Martin Short habla del doloroso duelo por la muerte de su hija Katherine
Martin Short habló abiertamente sobre cómo él y su familia han afrontado la muerte de su hija, Katherine Short, quien falleció en febrero pasado a los 42 años. Durante su aparición en el programa CBS News Sunday Morning, el actor, de 76 años, confesó que la pérdida ha sido “una pesadilla para la familia”.
El comediante se sinceró sobre la lucha que enfrentó su hija durante años antes de su muerte y reconoció la importancia de entender la salud mental como una enfermedad que requiere atención, empatía y apoyo.
“Pero entendemos que la salud mental y el cáncer, como el de mi esposa, son enfermedades, y a veces, como las enfermedades, son terminales. Mi hija luchó durante mucho tiempo contra graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras afecciones, e hizo todo lo posible hasta que ya no pudo más”.
El actor explicó que, pese al profundo dolor que atraviesa su familia, sus seres queridos han intentado mantenerse unidos y acompañarse mutuamente mientras enfrentan este difícil momento personal.
¿Quién era Katherine Short, la hija de Martin Short?
El forense de Los Ángeles confirmó que Katherine Hartley Short falleció en febrero de 2026 a los 42 años. Un día después de darse a conocer la noticia, medios estadounidenses reportaron que, de acuerdo con los registros oficiales, la causa de muerte fue suicidio.
“Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short”, expresó la familia Short en un comunicado difundido en aquel momento. “La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en estos momentos. Katherine era muy querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”.
Katherine desarrolló una carrera enfocada en la salud mental. Trabajaba como trabajadora social clínica titulada y colaboraba con la clínica Amae Health, donde ofrecía apoyo comunitario, grupos de apoyo familiar, acompañamiento entre pares y psicoterapia.
Además, estudió psicología y estudios de género y sexualidad en la Universidad de Nueva York, donde se graduó en 2006. Más tarde obtuvo una maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California en 2010.
Martin Short tuvo tres hijos, Katherine, Oliver y Henry, junto a su esposa, Nancy Dolman, con quien estuvo casado durante 30 años. Dolman falleció en 2010 a los 58 años tras una batalla contra el cáncer de ovario.