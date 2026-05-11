Martin Short rompe el silencio sobre la muerte de su hija Katherine: "Una pesadilla"

Martin Short habla del doloroso duelo por la muerte de su hija Katherine

Martin Short habló abiertamente sobre cómo él y su familia han afrontado la muerte de su hija, Katherine Short, quien falleció en febrero pasado a los 42 años. Durante su aparición en el programa CBS News Sunday Morning, el actor, de 76 años, confesó que la pérdida ha sido “una pesadilla para la familia”.

El comediante se sinceró sobre la lucha que enfrentó su hija durante años antes de su muerte y reconoció la importancia de entender la salud mental como una enfermedad que requiere atención, empatía y apoyo.

Martin y Katherine Short (Getty Images)

“Pero entendemos que la salud mental y el cáncer, como el de mi esposa, son enfermedades, y a veces, como las enfermedades, son terminales. Mi hija luchó durante mucho tiempo contra graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras afecciones, e hizo todo lo posible hasta que ya no pudo más”.

El actor explicó que, pese al profundo dolor que atraviesa su familia, sus seres queridos han intentado mantenerse unidos y acompañarse mutuamente mientras enfrentan este difícil momento personal.