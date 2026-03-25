Gael García Bernal es nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO

Gael García, embajador de buena voluntad de la UNESCO

El nombramiento del protagonista de Y tu mamá también, Rudo y Cursi, La ciencia del sueño y Cassandro como embajador de buena voluntad se llevó a cabo durante una ceremonia en el Museo Nacional de Antropología, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la UNESCO en México.

Aunque el actor no pudo asistir por “causas de fuerza mayor”, envió un video en el que agradeció el reconocimiento.

“Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir”, expresó. “Espero poder hacer un gran papel en esto y participar en muchas actividades”.

Gael García Bernal (Getty Images)

García Bernal también destacó la importancia de trabajar en conjunto con la organización frente a los retos actuales, subrayando la necesidad de fortalecer el sentido de comunidad y cooperación internacional.

“Hoy en día es más importante que nunca armar equipo, hacer comunidad y volver a aquella sensatez que tanto se buscó cuando se crearon las Naciones Unidas, un espacio para el entendimiento, para el razonamiento y para poder proyectar un futuro mejor en común y salvar el medio ambiente”, señaló.

¿Por qué la UNESCO eligió a Gael García?

El actor de Amores Perros ha utilizado su plataforma para visibilizar temas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente.

Incluso antes de consolidarse en el cine, participó como voluntario en una comunidad indígena huichol, experiencia que marcó su interés por las causas sociales.

Uno de los momentos más recordados del activismo de Gael García Bernal activismo ocurrió durante la ceremonia de los Oscar 2017, donde presentó la categoría a Mejor Cortometraje Animado.

Durante su intervención, dedicó tiempo a hablar sobre las crecientes tensiones políticas que había en el momento por el muro de Donald Trump y el racismo que había en contra de los migrantes.

“Como mexicano, como latinoamericano, como un migrante trabajador, como un ser humano, estoy en contra de cualquier tipo de muro que quiera separarnos”, afirmó.

Gael García ha estado involucrado con causas sociales. (Getty Images)

Además, el también cineasta de 47 años ha impulsado proyectos enfocados en la crisis climática.

En 2021 creó El Tema, una serie web de seis cortometrajes documentales en la que conversa con expertos en medio ambiente, activistas, comunidades indígenas y organizaciones civiles, con el objetivo de visibilizar los efectos del cambio climático en distintas regiones del país.

También dirigió la serie documental Los Invisibles, en colaboración con Amnistía Internacional, donde retrata las historias de migrantes que atraviesan la frontera entre Guatemala y México para llegar a Estados Unidos en busca de una mejor vida.