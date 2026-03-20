Alejandro Fernández debuta en la moda con marca inspirada en Vicente Fernández

Conocido como “El Potrillo”, el artista apuesta por consolidarse también en la industria de la moda con una propuesta que refleja su estilo personal y sus raíces. La colección incluye playeras, camisas, gorras y pantalones con guiños al mundo ecuestre y frases que rinden homenaje a su padre, Vicente Fernández, como “hijo del rey”.

Arre nace como una extensión de su identidad artística: una marca que busca conectar con el público a través de prendas que transmiten orgullo, tradición y modernidad. El proyecto cuenta con la colaboración de su pareja, Karla Laveaga, quien ha participado activamente en el desarrollo creativo y conceptual de la línea.

El lanzamiento tendrá lugar en uno de los eventos de moda más importantes del país. Bajo la dirección de Beatriz Calles, la plataforma busca impulsar el talento nacional y posicionar a Guadalajara como un referente de la moda en Latinoamérica. En esta edición también participarán figuras como Ximena Sariñana, Gael García Bernal y la banda Maná.

