Alejandro Fernández está listo para expandir su faceta creativa más allá de la música con el lanzamiento oficial de su marca de ropa Arre, un proyecto que debutará en la Volvo Fashion Week Guadalajara 2026, a realizarse del 14 al 17 de abril.
Alejandro Fernández debuta en la moda con marca inspirada en Vicente Fernández
Alejandro Fernández debuta en la moda con marca inspirada en Vicente Fernández
Conocido como “El Potrillo”, el artista apuesta por consolidarse también en la industria de la moda con una propuesta que refleja su estilo personal y sus raíces. La colección incluye playeras, camisas, gorras y pantalones con guiños al mundo ecuestre y frases que rinden homenaje a su padre, Vicente Fernández, como “hijo del rey”.
Arre nace como una extensión de su identidad artística: una marca que busca conectar con el público a través de prendas que transmiten orgullo, tradición y modernidad. El proyecto cuenta con la colaboración de su pareja, Karla Laveaga, quien ha participado activamente en el desarrollo creativo y conceptual de la línea.
El lanzamiento tendrá lugar en uno de los eventos de moda más importantes del país. Bajo la dirección de Beatriz Calles, la plataforma busca impulsar el talento nacional y posicionar a Guadalajara como un referente de la moda en Latinoamérica. En esta edición también participarán figuras como Ximena Sariñana, Gael García Bernal y la banda Maná.
Arre, un homenaje para Vicente Fernández
En los últimos meses, Alejandro Fernández ha adelantado algunas piezas en sus redes sociales e incluso las ha llevado a sus conciertos, donde han tenido buena recepción entre sus seguidores. Además, se prevé el lanzamiento de una tienda en línea para ampliar el alcance de la marca.
Más allá de lo comercial, Arre funciona como un homenaje al legado de Vicente Fernández, conocido como el “Charro de Huentitán”. Varias de las prendas incorporan referencias directas a su figura, en un intento por mantener viva su memoria y transmitirla a nuevas generaciones.
Este nuevo proyecto coincide con la gira “De Rey a Rey”, con la que Alejandro honra la trayectoria de su padre. Así, su incursión en la moda se suma a una carrera que continúa evolucionando y explorando nuevas formas de expresión, ahora también sobre las pasarelas.