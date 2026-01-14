Gael García Bernal se lanza contra el cine hollywoodense y pide la unión del cine mexicano y el europeo

Gael García Bernal habla de sus raíces francesas

La relación de Gael García Bernal con Francia es significativa y va desde el salto internacional que representó el estreno en 2000 de la película Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, en el Festival de Cine de Cannes, hasta películas como La Ciencia de Los Sueños (2006) de Michel Gondry.

Gael García Bernal recibe la medalla de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés (RODRIGO OROPEZA/AFP)

La condecoración también le trajo un recuerdo especial a sus lejanas raíces francesas, llevadas hasta México en el siglo 19 por su tatarabuelo Jose Lamarque, de cuya existencia nunca había hablado, ni siquiera a sus hijos Lázaro y Libertad que, presentes en la ceremonia, recién descubrieron allí ese vínculo familiar con Francia.

Pero para García Bernal, la medalla "también es un reconocimiento a sentir que uno no está solo en la lucha", porque "más que nunca necesitamos ahora una sociedad crítica" a la que puede contribuir el cine de ambos lados del Atlántico, señaló.

Gael García Bernal recibe la medalla de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés (RODRIGO OROPEZA/AFP)

"Cuando hemos tenido momentos espectaculares de películas europeas que han funcionado bien acá o mexicanas y latinoamericanas que han funcionado en Europa surgen nuevos parámetros, se abre un mundo inmenso", insistió el actor.