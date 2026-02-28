Dolores Fonzi triunfa en los Premios Goya; gracias a ‘Belén’, la ex de Gael García gana Mejor Película Iberoamericana

El poderoso mensaje de Dolores Fonzi en los Premios Goya 2026

A este premio Goya, el primero para Dolores Fonzi, quien fue pareja de Gael García Bernal, se une la buena recepción que tuvo la película en el pasado Festival de cine de San Sebastián, en septiembre, donde la actriz Camila Plaate obtuvo la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto.

Dolores Fonzi, ex pareja de Gael García Bernal, ganó el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana por 'Belén' (Pablo Cuadra/Getty Images)

"Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad", aseguró la actriz y directora desde el escenario de la gala que se celebró en Barcelona al recibir su reconocimiento.

"Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo", agregó.