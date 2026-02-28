Dolores Fonzi triunfa en los Premios Goya; gracias a ‘Belén’, la ex de Gael García gana Mejor Película Iberoamericana

La película Belén, que dirige y coprotagoniza la argentina Dolores Fonzi, ganó este sábado el Goya a la Mejor Película Iberoamericana en los premios que concede la Academia española de cine.
A este premio Goya, el primero para Dolores Fonzi, quien fue pareja de Gael García Bernal, se une la buena recepción que tuvo la película en el pasado Festival de cine de San Sebastián, en septiembre, donde la actriz Camila Plaate obtuvo la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto.
"Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad", aseguró la actriz y directora desde el escenario de la gala que se celebró en Barcelona al recibir su reconocimiento.
"Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo", agregó.
Belén, que fue seleccionada para los Óscar por Argentina, aunque finalmente no acabó entre las cinco finalistas, está basada en una historia real, la de una joven de Tucumán interpretada por Camila Plaate que en 2014 sufrió un aborto espontáneo sin saber siquiera que estaba embarazada.
La mujer pasó dos años en prisión preventiva antes de ser condenada a ocho de cárcel por homicidio agravado por vínculo, en un proceso lleno de vicios que acabó siendo anulado.
El caso movilizó a una abogada, Soledad Deza, interpretada por Fonzi, que asumió la tarea de liberar a Belén, con un gran desgaste personal, y desencadenó una campaña nacional femenina que continuó hasta la legalización del aborto en 2020, momento recogido al final de la película.
"Belén" era un seudónimo que escogió la abogada para ocultar la identidad de la víctima, que se fue de Tucumán y vive en el anonimato.
En San Sebastián, Dolores Fonzi explicó que Belén había visto la película y que estaba "muy contenta, muy comprometida" con ella porque "cierra algo, de una manera".
Con información de AFP