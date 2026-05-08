La historia de Wicked suma un nuevo capítulo con toque mexicano. La actriz Aline Mayagoitia ha sido confirmada como la próxima Elphaba en la gira nacional del icónico musical, un papel que no solo exige potencia vocal y presencia escénica, sino una carga simbólica enorme dentro del teatro contemporáneo.
Aline Mayagoitia conquista Oz: la mexicana que volará alto como Elphaba en 'Wicked'
La historia de Wicked suma un nuevo capítulo con toque mexicano. La actriz Aline Mayagoitia ha sido confirmada como la próxima Elphaba en la gira nacional del icónico musical, un papel que no solo exige potencia vocal y presencia escénica, sino una carga simbólica enorme dentro del teatro contemporáneo.
Interpretar a Elphaba —la “bruja mala” del universo de Oz— es uno de los mayores retos en el teatro musical. El personaje, que se convirtió en un emblema gracias a canciones como “Defying Gravity”, representa rebeldía, identidad y resistencia. Que una actriz mexicana asuma este rol en una gira nacional no solo es una victoria individual, sino también un reflejo del creciente alcance del talento latino en producciones de alto calibre.
La noticia marca un momento clave para la representación mexicana en escenarios internacionales y circuitos de gran escala. Wicked no es cualquier musical: es uno de los espectáculos más exitosos de las últimas décadas, con montajes simultáneos alrededor del mundo y una base de fans ferozmente leal. Ser elegida para encarnar a Elphaba implica entrar a una élite muy específica de intérpretes. En México, el musical estrenó en el 2013 y fue protagonizada por Danna Paola y Cecilia de la Cueva.
Pero el nombre de Aline Mayagoitia no llega de la nada. Su trayectoria ya incluye un paso por Broadway, donde ha demostrado su versatilidad y disciplina dentro de la escena más exigente del teatro musical. Su formación y experiencia la han llevado a construir una carrera sólida, cruzando fronteras y estilos. Realizó una gira por el país con Six como Katherine Howard y fue una de las protagonistas de Real Women Have Curves.
Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en El beso de la mujer araña, donde compartió créditos con figuras como Diego Luna y Jennifer Lopez. Este proyecto, basado en la obra de Manuel Puig, le permitió posicionarse en una producción de alto perfil y rodearse de talento internacional.
A lo largo de su carrera, Mayagoitia ha destacado por su capacidad para habitar personajes complejos, combinando técnica vocal con una interpretación emocional precisa. Esa mezcla será clave para dar vida a Elphaba, un personaje que exige tanto fuerza como vulnerabilidad.
Con este nuevo reto, Aline Mayagoitia no solo suma un papel emblemático a su currículum, sino que se convierte en un rostro clave de una generación de artistas mexicanos que están redefiniendo el mapa del teatro musical.