Aline Mayagoitia conquista Oz: la mexicana que volará alto como Elphaba en 'Wicked'

Interpretar a Elphaba —la “bruja mala” del universo de Oz— es uno de los mayores retos en el teatro musical. El personaje, que se convirtió en un emblema gracias a canciones como “Defying Gravity”, representa rebeldía, identidad y resistencia. Que una actriz mexicana asuma este rol en una gira nacional no solo es una victoria individual, sino también un reflejo del creciente alcance del talento latino en producciones de alto calibre.

El elenco teatral de Wicked. (Frank Micelotta/©Getty Images-50934527.)

La noticia marca un momento clave para la representación mexicana en escenarios internacionales y circuitos de gran escala. Wicked no es cualquier musical: es uno de los espectáculos más exitosos de las últimas décadas, con montajes simultáneos alrededor del mundo y una base de fans ferozmente leal. Ser elegida para encarnar a Elphaba implica entrar a una élite muy específica de intérpretes. En México, el musical estrenó en el 2013 y fue protagonizada por Danna Paola y Cecilia de la Cueva.

Pero el nombre de Aline Mayagoitia no llega de la nada. Su trayectoria ya incluye un paso por Broadway, donde ha demostrado su versatilidad y disciplina dentro de la escena más exigente del teatro musical. Su formación y experiencia la han llevado a construir una carrera sólida, cruzando fronteras y estilos. Realizó una gira por el país con Six como Katherine Howard y fue una de las protagonistas de Real Women Have Curves.