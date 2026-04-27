México y España refuerzan su alianza audiovisual con 151 reuniones de negocio

España se mantiene como el principal socio coproductor de México, y esa relación fue el eje de conversaciones que reunieron a representantes institucionales, productores y plataformas. Más allá del diagnóstico, el evento puso sobre la mesa herramientas concretas para escalar proyectos, desde incentivos fiscales hasta esquemas de financiamiento internacional.

Los encuentros se desarrollaron en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México. (Cortesía. )

Uno de los anuncios más relevantes fue el avance en la renovación del tratado de coproducción entre ambos países, un movimiento que busca actualizar las reglas del juego en un contexto donde las alianzas transnacionales son cada vez más determinantes. A la par, la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos creativos y de producción se instaló como un tema inevitable, generando tanto expectativas como interrogantes en la industria.

