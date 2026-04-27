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Cultura

México y España refuerzan su alianza audiovisual con 151 reuniones de negocio

Las Jornadas Audiovisuales México–España cerraron su segunda edición con acuerdos, networking y una agenda que confirma el peso de la coproducción en el futuro del sector.
lun 27 abril 2026 07:17 PM
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Se llevaron a cabo encuentros audiovisuales en la Ciudad de México. (Cortesía. )

Las Jornadas Audiovisuales México–España cerraron su segunda edición en el Centro Cultural de España en Ciudad de México con una señal clara: la coproducción entre ambos países ya no es una apuesta, sino una estrategia consolidada.

En un ecosistema cada vez más competitivo y global, el encuentro volvió a posicionarse como un punto de conexión clave entre talento, financiamiento e industria.

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España se mantiene como el principal socio coproductor de México, y esa relación fue el eje de conversaciones que reunieron a representantes institucionales, productores y plataformas. Más allá del diagnóstico, el evento puso sobre la mesa herramientas concretas para escalar proyectos, desde incentivos fiscales hasta esquemas de financiamiento internacional.

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Los encuentros se desarrollaron en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México. (Cortesía. )

Uno de los anuncios más relevantes fue el avance en la renovación del tratado de coproducción entre ambos países, un movimiento que busca actualizar las reglas del juego en un contexto donde las alianzas transnacionales son cada vez más determinantes. A la par, la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos creativos y de producción se instaló como un tema inevitable, generando tanto expectativas como interrogantes en la industria.

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La conversación aterrizó en lo práctico con paneles sobre casos reales y tendencias de contenido en español vistas desde plataformas globales. Productores como Alonso Aguilar y Nicolás Celis coincidieron en que el futuro del cine y las series pasa por tejer alianzas internacionales que permitan diversificar riesgos y ampliar ventanas de exhibición.

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México y España afinan su alianza audiovisual: coproducción, IA y negocios marcan la agenda. (Cortesía. )

Pero el verdadero termómetro del encuentro estuvo en los números: 151 reuniones B2B entre 68 empresas mexicanas y 15 españolas, además de una sólida participación en las actividades abiertas al público. Más que un foro de discusión, las Jornadas Audiovisuales México–España se consolidan como un espacio donde las ideas empiezan a convertirse en proyectos concretos, reforzando un puente creativo que sigue ganando peso en la industria global.

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Cine

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