El nuevo Pabellón Central de la Bienal de Venecia redefine el mapa del arte global

La Bienal de Venecia vuelve a poner orden en su propio mapa. Tras meses de ausencia, el Pabellón Central en los Giardini reabre como algo más que un edificio renovado: es un gesto simbólico que busca recentralizar el discurso del arte contemporáneo en un momento donde la fragmentación cultural domina la conversación global.

El proyecto dirigido por la arquitecta Arianna Laurenzi, con el ingeniero Cristiano Frizzele como Jefe de Servicios Técnicos y Logísticos, está listo para recibir la edición 2026 de este, uno de los encuentros artísticos más importantes del mundo, del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026.