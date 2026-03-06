ABC Art Baja California 2026: el festival que convierte a La Baja en un laboratorio de arte, música y comunidad

¿De que se trata el festival que mezcla ABC Art Baja California?

Más allá de una feria de arte, ABC Art Baja se ha convertido en un ecosistema cultural que busca conectar a artistas emergentes y consolidados con el público local y los visitantes internacionales. El proyecto impulsa la economía creativa de la región al mismo tiempo que promueve la identidad cultural de la Baja a través de exposiciones, intervenciones urbanas, conciertos y performances.

La edición 2026 se extenderá del 18 de marzo al 5 de abril, con actividades distribuidas en múltiples espacios culturales y escenarios abiertos que transformarán la experiencia del festival en un recorrido artístico por la región.

Art Baja California. (Cortesía. )

PLATAFORMA ABC: el corazón del festival

Uno de los núcleos principales del encuentro será PLATAFORMA ABC, que se realizará del 19 al 22 de marzo en el Hotel Drift.

Inspirada en el formato de Hotel Art Fair, esta sección reunirá 29 espacios de exhibición y venta ocupados por galerías, colectivos, artistas independientes, estudios de diseño y artesanos. Las piezas abarcarán disciplinas como pintura, fotografía, grabado, collage, acuarela, textiles, escultura y diseño contemporáneo.

Kate Kuaimoto en el festival ABC 2025. (Cortesía. )

Exposiciones, intervenciones y experiencias artísticas

El programa se expandirá a través de distintas plataformas curatoriales:

SALA ABC presentará exposiciones en espacios culturales como el Teatro Manuel Márquez de León, el Centro Cultural Néstor Agúndez y el Teatro Juárez, donde artistas emergentes y consolidados podrán exhibir obra en formatos que van del dibujo al cortometraje.

Por su parte, PATIO ABC funcionará como un espacio experimental al aire libre para esculturas, instalaciones y piezas de gran formato, con sedes como el restaurante Jazamango y el Baja Club, creando puntos de encuentro entre artistas, coleccionistas y visitantes.

