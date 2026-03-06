ABC Art Baja California 2026: el festival que convierte a La Baja en un laboratorio de arte, música y comunidad

El festival ABC Art Baja California se prepara para celebrar su cuarta edición en 2026, consolidándose como uno de los encuentros culturales más relevantes del noroeste de México. Durante tres semanas, el evento reunirá a artistas, galerías, colectivos creativos y espacios culturales en un programa que busca fortalecer la escena artística de Baja California Sur y proyectarla a nivel nacional e internacional.
El festival se desarrollará en tres sedes clave: San José del Cabo, Todos Santos y La Paz, articulando una red de espacios culturales, hoteles, restaurantes y galerías que funcionarán como plataformas de exhibición, encuentro y experimentación artística.
¿De que se trata el festival que mezcla ABC Art Baja California?
Más allá de una feria de arte, ABC Art Baja se ha convertido en un ecosistema cultural que busca conectar a artistas emergentes y consolidados con el público local y los visitantes internacionales. El proyecto impulsa la economía creativa de la región al mismo tiempo que promueve la identidad cultural de la Baja a través de exposiciones, intervenciones urbanas, conciertos y performances.
La edición 2026 se extenderá del 18 de marzo al 5 de abril, con actividades distribuidas en múltiples espacios culturales y escenarios abiertos que transformarán la experiencia del festival en un recorrido artístico por la región.
PLATAFORMA ABC: el corazón del festival
Uno de los núcleos principales del encuentro será PLATAFORMA ABC, que se realizará del 19 al 22 de marzo en el Hotel Drift.
Inspirada en el formato de Hotel Art Fair, esta sección reunirá 29 espacios de exhibición y venta ocupados por galerías, colectivos, artistas independientes, estudios de diseño y artesanos. Las piezas abarcarán disciplinas como pintura, fotografía, grabado, collage, acuarela, textiles, escultura y diseño contemporáneo.
Exposiciones, intervenciones y experiencias artísticas
El programa se expandirá a través de distintas plataformas curatoriales:
SALA ABC presentará exposiciones en espacios culturales como el Teatro Manuel Márquez de León, el Centro Cultural Néstor Agúndez y el Teatro Juárez, donde artistas emergentes y consolidados podrán exhibir obra en formatos que van del dibujo al cortometraje.
Por su parte, PATIO ABC funcionará como un espacio experimental al aire libre para esculturas, instalaciones y piezas de gran formato, con sedes como el restaurante Jazamango y el Baja Club, creando puntos de encuentro entre artistas, coleccionistas y visitantes.
Música, colaboraciones y estudios abiertos
El festival también ampliará su dimensión interdisciplinaria con SONIDO ABC, un programa dedicado a conciertos, sesiones de DJ, presentaciones musicales y performances en espacios abiertos.
Además, LOCAL ABC y ESTUDIOS ABC permitirán que galerías, restaurantes, hoteles y talleres de artistas locales se integren al programa con exposiciones, talleres y colaboraciones especiales, activando así distintos puntos del territorio creativo de Baja California Sur.
Convocatoria abierta para artistas y proyectos
Las aplicaciones para participar en el festival —dirigidas a galerías, artistas, colectivos, artesanos, músicos y estudios de diseño— ya se encuentran abiertas. La convocatoria permanecerá disponible hasta el 3 de octubre de 2025, invitando a nuevos proyectos a sumarse a una plataforma que cada año amplía su alcance dentro del circuito artístico mexicano.
Con esta cuarta edición, ABC Art Baja reafirma su apuesta por convertir a Baja California Sur en un punto de convergencia para el arte contemporáneo, donde paisaje, comunidad y creatividad dialogan en un mismo territorio.