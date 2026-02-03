Publicidad

Cultura

Semana del Arte 2026: Cómo la CDMX se convirtió en capital del arte contemporáneo

De iniciativa emergente a plataforma internacional: así se consolidó la Semana del Arte en CDMX y por qué hoy México marca agenda en el arte contemporáneo global.
mar 03 febrero 2026 01:15 PM
ZM_003.png
Vista general de Zona Maco 2025. (Cortesía. )

La Semana del Arte en la Ciudad de México no siempre fue el fenómeno cultural y mediático que es hoy. Sus orígenes se remontan a principios de los años dos mil, cuando la escena artística local comenzaba a organizarse alrededor de ferias, galerías y espacios independientes que buscaban visibilidad, diálogo y profesionalización en un contexto todavía dominado por circuitos tradicionales.

El punto de inflexión llegó con la consolidación de Zona Maco, fundada en 2002, que colocó a México en el radar del mercado internacional del arte contemporáneo. Lo que comenzó como una feria ambiciosa pero acotada, pronto se convirtió en un catalizador: atrajo galerías extranjeras, coleccionistas globales y detonó una semana entera de actividades paralelas que crecieron orgánicamente a su alrededor.

Con el paso de los años, surgieron nuevas plataformas que ampliaron el ecosistema. Ferias como Material, Salón ACME, BADA, Feria Territorio y otros proyectos independientes ofrecieron alternativas curatoriales, apostaron por artistas emergentes y cuestionaron las lógicas tradicionales del mercado. Esta diversidad permitió que la Semana del Arte dejara de ser un solo evento para convertirse en un entramado complejo de miradas, discursos y públicos.

IMG-0462.jpg
Material Art Fair celebra su edición número siete, la tercera al interior de la arena art decó Frontón México, en el marco de la Semana del Arte 2020. (Jonathan Saldaña)

La consolidación no fue solo institucional, sino también urbana. Barrios como Roma, Juárez, San Miguel Chapultepec, Centro Histórico y Polanco se transformaron temporalmente en corredores culturales donde galerías, museos, fundaciones, estudios y espacios autogestionados dialogan con la ciudad. El arte salió del cubo blanco para convivir con la vida cotidiana, el diseño, la gastronomía y la arquitectura.

Hoy, la Semana del Arte CDMX es también un termómetro del arte contemporáneo latinoamericano. Funciona como plataforma de descubrimiento para artistas de la región, punto de encuentro para curadores y directores de museos, y espacio de intercambio entre el sur global y los grandes centros culturales del mundo. México no solo exhibe arte: propone narrativas, tensiones y nuevas formas de producción cultural.

A pesar de ser un circulo cerrado, hermético y aveces excluyente, la fortaleza del modelo mexicano radica en su pluralidad. Conviven grandes galerías internacionales con proyectos experimentales; el mercado con la crítica; lo institucional con lo independiente. Esta coexistencia ha permitido que la semana no se agote en la venta, sino que genere conversación, pensamiento y comunidad.

IMG_5113.jpg
Salón ACME presenta en la casona de General Prim, en la colonia Juárez, el trabajo de 56 artistas resultado de su convocatoria abierta anual. (Jonathan Saldaña. )

En 2026, la Semana del Arte en la Ciudad de México se presenta como una punta de lanza del arte contemporáneo global: una cita ineludible que refleja el pulso creativo del país y confirma a México como uno de los nodos culturales más influyentes del presente. No es solo una semana de ferias, es el retrato vivo de una escena que sigue expandiéndose.

