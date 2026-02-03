Semana del Arte 2026: Cómo la CDMX se convirtió en capital del arte contemporáneo

Con el paso de los años, surgieron nuevas plataformas que ampliaron el ecosistema. Ferias como Material, Salón ACME, BADA, Feria Territorio y otros proyectos independientes ofrecieron alternativas curatoriales, apostaron por artistas emergentes y cuestionaron las lógicas tradicionales del mercado. Esta diversidad permitió que la Semana del Arte dejara de ser un solo evento para convertirse en un entramado complejo de miradas, discursos y públicos.

Material Art Fair celebra su edición número siete, la tercera al interior de la arena art decó Frontón México, en el marco de la Semana del Arte 2020. (Jonathan Saldaña)

La consolidación no fue solo institucional, sino también urbana. Barrios como Roma, Juárez, San Miguel Chapultepec, Centro Histórico y Polanco se transformaron temporalmente en corredores culturales donde galerías, museos, fundaciones, estudios y espacios autogestionados dialogan con la ciudad. El arte salió del cubo blanco para convivir con la vida cotidiana, el diseño, la gastronomía y la arquitectura.

Hoy, la Semana del Arte CDMX es también un termómetro del arte contemporáneo latinoamericano. Funciona como plataforma de descubrimiento para artistas de la región, punto de encuentro para curadores y directores de museos, y espacio de intercambio entre el sur global y los grandes centros culturales del mundo. México no solo exhibe arte: propone narrativas, tensiones y nuevas formas de producción cultural.

