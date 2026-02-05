Publicidad

Bernardo Saenger el galerista que piensa expandir la ciudad y repensar la Semana del Arte

Entre Rivera, artistas contemporáneos y proyectos no comerciales, Saenger propone una Semana del Arte expandida, colaborativa y con vocación de futuro.
jue 05 febrero 2026 01:45 PM
bernardo saenger.png
Bernardo Saenger, galerista. (Selene Alaide. )

Durante la Semana del Arte en la Ciudad de México, Saenger Galería presenta uno de los programas más ambiciosos y diversos de la temporada. Bajo la curaduría de Bernardo Saenger, Cuerpo, gesto e historia propone un diálogo entre artistas separados por más de un siglo, desde Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros hasta creadores contemporáneos, para insistir en una idea clave: la pintura sigue siendo un lenguaje vigente y activo .

Más que una lectura cronológica, la exposición pone sobre la mesa afinidades profundas: el cuerpo, el gesto y el retrato como estructuras comunes que atraviesan generaciones. Para Saenger, reunir estas obras no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de mostrar cómo ciertas preocupaciones formales y políticas persisten y se transforman con el tiempo. En ese gesto también hay una clara apuesta por la colaboración, al integrar artistas representados por otras galerías y reforzar una noción de ecosistema compartido .

Ese mismo espíritu se refleja en un programa que se despliega por distintos puntos de la ciudad. Además de las dos exposiciones en Saenger Galería —la colectiva en sala principal y el proyecto de Benjamín Torres en la sala de proyectos—, el recorrido incluye estudios de artistas, una muestra colectiva en Casa Limantour, la exposición de Gregor Hildebrandt en Casa Gilardi y la participación de Yoab Vera en el Museo Dolores Olmedo.

A esto se suma una presencia sólida en ferias clave como Zona MACO (arte contemporáneo y foto), Material Art Fair y Salón ACME. Sin embargo, Saenger subraya que el objetivo no es producir exposiciones pensadas únicamente para el contexto ferial, sino aprovechar la llegada de coleccionistas y visitantes internacionales para mostrar procesos, investigaciones y proyectos que no siempre tienen un corte comercial inmediato.

Gilardi Lilien by Gregor Hildebrandt is now on view at Casa Gilardi. -Known internationally for .jpg
Vista de la muestra en Casa Gilari. (Cortesía. )

Esta visión responde a una lógica de largo plazo. Para el galerista, el verdadero valor está en desarrollar carreras artísticas sostenidas en el tiempo, más que en la inmediatez del mercado. Por eso, su programa combina proyectos institucionales, colaboraciones y exposiciones experimentales que funcionan como capas de una misma narrativa .

Today we open at ZⓈONAMACO. Find us at booth C114 from February 4–8, 2026, at Centro Banamex, CD.jpg
Stand de Galería Saenger en Zona Maco. (Cortesía. )

Ubicada en Tacubaya desde hace cinco años, Saenger Galería ha contribuido a consolidar la zona como un punto reconocible dentro del mapa cultural de la ciudad. Aunque no se trate de una colonia tradicionalmente asociada al circuito del arte contemporáneo, Saenger destaca su carácter céntrico y su potencial como espacio para pensar nuevos modelos de producción y exhibición .

Finalmente, al reflexionar sobre el crecimiento del número de galerías en México, Saenger reconoce el dinamismo del mercado, pero también advierte sobre la necesidad de “tropicalizar” los programas. Para él, las galerías extranjeras que logran arraigarse son aquellas que entienden el contexto local y lo integran a su propuesta. En su caso, esto se traduce en un programa donde entre 30 y 40 por ciento de los artistas son mexicanos, en diálogo constante con creadores de Asia y Europa que vienen, viven la ciudad y se dejan transformar por ella .

