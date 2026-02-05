Bernardo Saenger el galerista que piensa expandir la ciudad y repensar la Semana del Arte

Esta visión responde a una lógica de largo plazo. Para el galerista, el verdadero valor está en desarrollar carreras artísticas sostenidas en el tiempo, más que en la inmediatez del mercado. Por eso, su programa combina proyectos institucionales, colaboraciones y exposiciones experimentales que funcionan como capas de una misma narrativa .

Stand de Galería Saenger en Zona Maco. (Cortesía. )

Ubicada en Tacubaya desde hace cinco años, Saenger Galería ha contribuido a consolidar la zona como un punto reconocible dentro del mapa cultural de la ciudad. Aunque no se trate de una colonia tradicionalmente asociada al circuito del arte contemporáneo, Saenger destaca su carácter céntrico y su potencial como espacio para pensar nuevos modelos de producción y exhibición .

Finalmente, al reflexionar sobre el crecimiento del número de galerías en México, Saenger reconoce el dinamismo del mercado, pero también advierte sobre la necesidad de “tropicalizar” los programas. Para él, las galerías extranjeras que logran arraigarse son aquellas que entienden el contexto local y lo integran a su propuesta. En su caso, esto se traduce en un programa donde entre 30 y 40 por ciento de los artistas son mexicanos, en diálogo constante con creadores de Asia y Europa que vienen, viven la ciudad y se dejan transformar por ella .

