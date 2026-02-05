Bernardo Saenger el galerista que piensa expandir la ciudad y repensar la Semana del Arte

Durante la Semana del Arte en la Ciudad de México, Saenger Galería presenta uno de los programas más ambiciosos y diversos de la temporada. Bajo la curaduría de Bernardo Saenger, Cuerpo, gesto e historia propone un diálogo entre artistas separados por más de un siglo, desde Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros hasta creadores contemporáneos, para insistir en una idea clave: la pintura sigue siendo un lenguaje vigente y activo .
Más que una lectura cronológica, la exposición pone sobre la mesa afinidades profundas: el cuerpo, el gesto y el retrato como estructuras comunes que atraviesan generaciones. Para Saenger, reunir estas obras no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de mostrar cómo ciertas preocupaciones formales y políticas persisten y se transforman con el tiempo. En ese gesto también hay una clara apuesta por la colaboración, al integrar artistas representados por otras galerías y reforzar una noción de ecosistema compartido .