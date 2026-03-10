Si te gusta “Love Story”, tienes que leer estos cinco libros sobre los Kennedy

Ya sea por política, por sus romances o por sus tragedias, no obsesionarse con la familia Kennedy es casi imposible.
Con la serie de Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette en boca de todos, la “familia real” de Estados Unidos vuelve a ser tendencia y si ya acabaste todos los episodios que han salido y quieres saber más, aquí te dejamos algunos libros sobre ellos que te van a encantar. ¡Toma nota!
5 libros sobre la familia Kennedy que tienes que leer
The Kennedy Women: The Saga of an American Family de Laurence Leamer (1994
)
A través de años de investigación, entrevistas con familiares y acceso a documentos privados, el periodista y biógrafo Laurence Leamer reconstruye la historia de cinco generaciones de mujeres Kennedy, analizando la vida de personajes como Rose Fitzgerald Kennedy, Rosemary Kennedy y Jacqueline Kennedy.
Más que una biografía familiar, el libro explica cómo estas mujeres ayudaron a construir, sostener y transformar el legado Kennedy, mientras enfrentaban expectativas sociales, presiones mediáticas y dramas personales a lo largo de más de un siglo de historia.
The Kennedy Curse: Why Tragedy Has Haunted America’s First Family for 150 Years de Edward Klein (2003)
Si te gusta el misterio y las teorías conspirativas, este libro es para ti.
Analiza la serie de tragedias, escándalos y muertes prematuras que han marcado a la familia Kennedy durante más de un siglo, desde el ascenso político de Joseph P. Kennedy Sr. hasta las muertes de John F. Kennedy y Robert F. Kennedy.
A través de estos episodios, el libro explora la idea de que una de las dinastías políticas más influyentes de la historia vive bajo una supuesta “maldición”.
A Woman Named Jackie de C. David Heymann (1989)
Otro personaje de la dinastía Kennedy que despierta inevitable curiosidad es Jackie Kennedy.
En este libro, el biógrafo C. David Heymann ofrece un retrato detallado de su vida, y de cómo se convirtió en una de las mujeres más influyentes y admiradas del siglo 20, desde su juventud, su elegancia, su papel como primera dama de Estados Unidos y su vida posterior fuera de la Casa Blanca.
La Kennedy que falta de Elizabeth Koehler-Pentacoff (2015)
Este libro se centra en la historia poco conocida de Rosemary Kennedy, hermana de John F. Kennedy.
La obra reconstruye su vida dentro de una de las familias más influyentes de Estados Unidos, así como su trágico camino tras someterse a una lobotomía a los 23 años, un procedimiento que cambió su vida para siempre.
A través de una investigación cuidadosa, el libro explora cómo la familia Kennedy manejó en privado la situación de Rosemary y cómo su historia permaneció durante años fuera del ojo público.
Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed de Maureen Callahan (2024)
Si quieres algo más reciente, este libro de la periodista Maureen Callahan ofrece una mirada crítica a la historia de la familia Kennedy, centrándose en las mujeres que formaron parte de su entorno.
A través de una investigación periodística, la autora analiza cómo el poder, la fama y la influencia política de la dinastía afectaron la vida de varias mujeres cercanas al clan.
La obra revisa historias de figuras como Jackie Kennedy, Marilyn Monroe, Carolyn Bessette-Kennedy, entre otras, mostrando cómo muchas de ellas quedaron marcadas por escándalos, tragedias o presiones relacionadas con la poderosa familia.
El libro propone una reevaluación del mito que rodea a los Kennedy y pone el foco en las mujeres cuyas historias, según la autora, quedaron opacadas por la narrativa de “Camelot”.