Si te gusta “Love Story”, tienes que leer estos cinco libros sobre los Kennedy

5 libros sobre la familia Kennedy que tienes que leer

The Kennedy Women: The Saga of an American Family de Laurence Leamer (1994

)

A través de años de investigación, entrevistas con familiares y acceso a documentos privados, el periodista y biógrafo Laurence Leamer reconstruye la historia de cinco generaciones de mujeres Kennedy, analizando la vida de personajes como Rose Fitzgerald Kennedy, Rosemary Kennedy y Jacqueline Kennedy.

Más que una biografía familiar, el libro explica cómo estas mujeres ayudaron a construir, sostener y transformar el legado Kennedy, mientras enfrentaban expectativas sociales, presiones mediáticas y dramas personales a lo largo de más de un siglo de historia.

The Kennedy Women: The Saga of an American Family de Laurence Leamer, $26 USD (amazon.com)

The Kennedy Curse: Why Tragedy Has Haunted America’s First Family for 150 Years de Edward Klein (2003)

Si te gusta el misterio y las teorías conspirativas, este libro es para ti.

Analiza la serie de tragedias, escándalos y muertes prematuras que han marcado a la familia Kennedy durante más de un siglo, desde el ascenso político de Joseph P. Kennedy Sr. hasta las muertes de John F. Kennedy y Robert F. Kennedy.

A través de estos episodios, el libro explora la idea de que una de las dinastías políticas más influyentes de la historia vive bajo una supuesta “maldición”.