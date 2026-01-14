Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Las uñas que vimos en los Golden Globes y los Critics' Choice y que puedes llevar ya

Como cada año, las alfombras rojas nos confirman que las uñas también reflejan y hablan de nuestro estilo. Nuestras celebridades apostaron por distintas manicuras, que elevan cualquier look sin esfuerzo.
mié 14 enero 2026 04:15 PM
(Obligatorio)

Desde acabados franceses, total nude y con transparencias, las tendencias en uñas que vimos en los Golden Globes son prácticas e ideales para llevar en nuestro día a día para lograr ese toque de sofisticación de manera inmediata. Te compartimos las inspiraciones que tuvieron las celebridades para el diseño de sus uñas y que puedes aplicar en tu día a día.

Publicidad

Tonos nude y neutros

Estos tonos se caracterizan por ser atemporales y su acabado elegante, sutil. Siendo un acabado que se acopla perfectamente a cualquier ocasión, además de que nos ayuda a estilizar las manos, sin dejar de lado la naturalidad y elegancia.

French (clásico y reinventado)

La manicura francesa es uno de los clásicos atemporales, caracterizado por el uso de tonos neutros y punta blanca. Siendo un diseño que nunca pase de moda, ya sea en formas ovaladas, redondas o cuadradas.

Ariana Grande
Ariana grande en la alfombra roja de los Golden Globes (cbstv)

Uñas oscuras glossy

Un diseño muy minimalista y atemporal que se caracteriza por su brillo intenso con reflejos y la elegancia que transmite. Un estilo versátil y que se lleva en su mayoría en tonos como negro, vino y azules, que gracias a los acabados para darle este efecto de cristal, ayuda a que estos parezcan más vibrantes y profundos.

Selena Gómez y Benny Blanco
Selena Gómez y Benny Blanco en la alfombra de los Golden Globes (selenagomez)

Publicidad

Rojo clásico

Las uñas rojas son también parte de nuestros clásicos atemporales y versátiles, ya que se adaptan tanto a manicuras cortas como largas, ovaladas o cuadradas. Además de que es un diseño que es apto para cualquier ocasión.

Emily Blunt
Emily Blunt usando diseños de Tiffany en los Golden Globes (tiffanyandco)

Uñas negras

Un diseño que transmite elegancia y sofisticación, otro de nuestros clásicos atemporales, un tono que combina con cualquier tono de piel, y lo podemos aplicar ya sea en formas cuadradas, de stiletto, ovaladas, cortas o largas.

83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
EJAE llevó unas uñas negras con diseños de lo más cool y original para este 2026. (Monica Schipper/Getty Images)

Efecto perla

Un diseño que se caracteriza por su brillo intenso, con reflejos de luz que lo hacen lucir elegante y minimalista. Un diseño popularizado por Hailey Bieber, es una tendencia que ha permanecido y podemos experimentar con ella con sus tonos bases, utilizando blanco, rosas muy sutiles o en un beige muy natural para obtener este efecto más suave.

Ryan Destiny
Ryan Destiny en el estudio de retrato de los Critics Choice (criticschoice)

El diseño de nuestras uñas, son el cierre de nuestro look, nos ayudan a elevarlo. Siendo parte esencial de la construcción de un buen look y que este se vea intencional.

PORTADA (2).jpg
Beauty looks de los Golden Globes con los que estamos obsesionadas Los Golden Globes premian al cine y a la televisión, pero si pudiéramos darle reconocimiento a los beauty looks, estos serían nuestros nominados.

Publicidad

Tags

Golden Globes Awards Critics Choice Awards Belleza

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad