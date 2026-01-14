Desde acabados franceses, total nude y con transparencias, las tendencias en uñas que vimos en los Golden Globes son prácticas e ideales para llevar en nuestro día a día para lograr ese toque de sofisticación de manera inmediata. Te compartimos las inspiraciones que tuvieron las celebridades para el diseño de sus uñas y que puedes aplicar en tu día a día.
Las uñas que vimos en los Golden Globes y los Critics' Choice y que puedes llevar ya
Tonos nude y neutros
Estos tonos se caracterizan por ser atemporales y su acabado elegante, sutil. Siendo un acabado que se acopla perfectamente a cualquier ocasión, además de que nos ayuda a estilizar las manos, sin dejar de lado la naturalidad y elegancia.
French (clásico y reinventado)
La manicura francesa es uno de los clásicos atemporales, caracterizado por el uso de tonos neutros y punta blanca. Siendo un diseño que nunca pase de moda, ya sea en formas ovaladas, redondas o cuadradas.
Uñas oscuras glossy
Un diseño muy minimalista y atemporal que se caracteriza por su brillo intenso con reflejos y la elegancia que transmite. Un estilo versátil y que se lleva en su mayoría en tonos como negro, vino y azules, que gracias a los acabados para darle este efecto de cristal, ayuda a que estos parezcan más vibrantes y profundos.
Rojo clásico
Las uñas rojas son también parte de nuestros clásicos atemporales y versátiles, ya que se adaptan tanto a manicuras cortas como largas, ovaladas o cuadradas. Además de que es un diseño que es apto para cualquier ocasión.
Uñas negras
Un diseño que transmite elegancia y sofisticación, otro de nuestros clásicos atemporales, un tono que combina con cualquier tono de piel, y lo podemos aplicar ya sea en formas cuadradas, de stiletto, ovaladas, cortas o largas.
Efecto perla
Un diseño que se caracteriza por su brillo intenso, con reflejos de luz que lo hacen lucir elegante y minimalista. Un diseño popularizado por Hailey Bieber, es una tendencia que ha permanecido y podemos experimentar con ella con sus tonos bases, utilizando blanco, rosas muy sutiles o en un beige muy natural para obtener este efecto más suave.
El diseño de nuestras uñas, son el cierre de nuestro look, nos ayudan a elevarlo. Siendo parte esencial de la construcción de un buen look y que este se vea intencional.