Las uñas que vimos en los Golden Globes y los Critics' Choice y que puedes llevar ya

Tonos nude y neutros

Estos tonos se caracterizan por ser atemporales y su acabado elegante, sutil. Siendo un acabado que se acopla perfectamente a cualquier ocasión, además de que nos ayuda a estilizar las manos, sin dejar de lado la naturalidad y elegancia.

French (clásico y reinventado)

La manicura francesa es uno de los clásicos atemporales, caracterizado por el uso de tonos neutros y punta blanca. Siendo un diseño que nunca pase de moda, ya sea en formas ovaladas, redondas o cuadradas.

Ariana grande en la alfombra roja de los Golden Globes (cbstv)

Uñas oscuras glossy

Un diseño muy minimalista y atemporal que se caracteriza por su brillo intenso con reflejos y la elegancia que transmite. Un estilo versátil y que se lleva en su mayoría en tonos como negro, vino y azules, que gracias a los acabados para darle este efecto de cristal, ayuda a que estos parezcan más vibrantes y profundos.