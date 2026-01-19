Una breve escena captada en la alfombra roja de los Golden Globes 2026 se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales en las últimas semanas: Jennifer Lopez fue señalada por algunos internautas de haber sido “grosera” durante su interacción con Cole Walliser, el responsable del icónico Glambot, la cámara de alta velocidad que graba a las celebridades en movimiento.
La verdad detrás del supuesto desaire de Jennifer Lopez en la red carpet de los Golden Globes 2026
Una vez más, Jennifer Lopez volvió a ser objeto de críticas en redes sociales tras un incidente durante su paso por el famoso Glambot en la alfombra roja de los Golden Globes.
En un video que rápidamente se viralizó, se ve a la cantante y actriz colocándose frente a la cámara con movimientos lentos, de espaldas a Cole Walliser, quien intentaba darle instrucciones sobre cómo posar.
La falta de interacción verbal entre ambos fue suficiente para que algunos internautas cuestionaran la actitud de Lopez, señalando que parecía ignorar al fotógrafo y mostrar desdén hacia el equipo que la asistía.
Jennifer Lopez Avoided Eye Contact And Hardly Spoke To Glambot King Cole Walliser While Getting Her Shot At The Golden Globes, And People Are Truly Appalled pic.twitter.com/olhYg6A8bq— Dr. CZ (@AngelMD1103) January 18, 2026
Cole Walliser defiende a Jennifer Lopez tras críticas por supuesto desaire
Una semana después del incidente Cole Walliser, encargado del famoso Glambot, defendió a Jennifer Lopez en sus redes sociales, asegurando que la escena no fue grosera ni irrespetuosa, sino simplemente producto de las circunstancias del momento.
En un video publicado en Instagram, el fotógrafo explicó que la alfombra estaba a punto de cerrar y Lopez ya estaba enfocada en su pose, con la intención clara de terminar rápido y continuar con su ingreso al evento. “
No lo tomé como algo personal. No se sintió grosero en ese momento”, afirmó Walliser.
Walliser, quien ha trabajado con múltiples celebridades en red carpets a lo largo de los años, también recordó que la logística de estos eventos es caótica y que muchas celebridades simplemente están concentradas en cumplir con sus obligaciones profesionales.
"Creo que hay un par de cosas que impulsaron esta idea. Primero, ella simplemente se puso manos a la obra. La alfombra estaba cerrada. Estaba lista para entrar. Sabía lo que iba a hacer. Se puso en marcha", señaló.
"Es una lástima que estuviera de espaldas a mí. Le hablo y ella mira hacia otro lado, pero se prepara para el movimiento". Walliser añadió: “Sabía lo que estaba haciendo”.
Según él, el Glambot es completamente voluntario, y el simple hecho de que los artistas se tomen el tiempo para participar ya es una muestra de colaboración, no de descortesía.
A pesar de las aclaraciones, algunos internautas siguieron debatiendo en redes si el gesto de Lopez fue apropiado o no, mientras que otros apoyaron la explicación del director y destacaron lo absurdo de sacar conclusiones precipitadas de unos segundos de video.