La verdad detrás del supuesto desaire de Jennifer Lopez en la red carpet de los Golden Globes 2026

Cole Walliser defiende a Jennifer Lopez tras críticas por supuesto desaire

Una semana después del incidente Cole Walliser, encargado del famoso Glambot, defendió a Jennifer Lopez en sus redes sociales, asegurando que la escena no fue grosera ni irrespetuosa, sino simplemente producto de las circunstancias del momento.

En un video publicado en Instagram, el fotógrafo explicó que la alfombra estaba a punto de cerrar y Lopez ya estaba enfocada en su pose, con la intención clara de terminar rápido y continuar con su ingreso al evento. “

No lo tomé como algo personal. No se sintió grosero en ese momento”, afirmó Walliser.

Walliser, quien ha trabajado con múltiples celebridades en red carpets a lo largo de los años, también recordó que la logística de estos eventos es caótica y que muchas celebridades simplemente están concentradas en cumplir con sus obligaciones profesionales.

"Creo que hay un par de cosas que impulsaron esta idea. Primero, ella simplemente se puso manos a la obra. La alfombra estaba cerrada. Estaba lista para entrar. Sabía lo que iba a hacer. Se puso en marcha", señaló.

"Es una lástima que estuviera de espaldas a mí. Le hablo y ella mira hacia otro lado, pero se prepara para el movimiento". Walliser añadió: “Sabía lo que estaba haciendo”.

Según él, el Glambot es completamente voluntario, y el simple hecho de que los artistas se tomen el tiempo para participar ya es una muestra de colaboración, no de descortesía.

A pesar de las aclaraciones, algunos internautas siguieron debatiendo en redes si el gesto de Lopez fue apropiado o no, mientras que otros apoyaron la explicación del director y destacaron lo absurdo de sacar conclusiones precipitadas de unos segundos de video.