Las controversiales declaraciones de Mark Ruffalo contra Donald Trump en los Golden Globes 2026

Durante la 83ª edición de los Golden Globes 2026 , Mark Ruffalo causó polémica al llamar públicamente “delincuente" y "pedófilo” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El comentario fue realizado durante su paso por la alfombra roja de la gala, donde el actor aprovechó la atención de los medios para lanzar una serie de duras críticas y acusaciones al gobierno, en medio de las redadas migratorias que actualmente se viven en el país vecino.
Mark Ruffalo llama 'delincuente' y 'pedófilo' a Donald Trump en los Golden Globes 2026
Mark Ruffalo, nominado este año a Mejor Actor por su trabajo en la serie Task, volvió a utilizar los Golden Globes 2026 como una plataforma para expresar su postura política.
Desde su paso por la alfombra roja, el actor llamó la atención al portar un pin con la frase “BE GOOD (Sé bueno)”, un mensaje que hace referencia a una campaña impulsada por la asociación civil American Civil Liberties Union (ACLU), la cual invita a la población estadounidense a rechazar las injusticias que mantienen al país en un constante estado de tensión social.
En declaraciones a la prensa, Ruffalo explicó que el distintivo también estaba dedicado a Renee Nicole Good, una mujer que, según señaló, fue asesinada días antes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.
El actor se posicionó como voz de quienes, afirmó, “están aterrorizados y asustados hoy” debido a las actuales políticas migratorias.
Sin embargo, Ruffalo fue aún más contundente al referirse a la administración de Donald Trump y su manejo de la política interna y exterior de Estados Unidos.
El actor aseguró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, estaba enviando un mensaje al resto del mundo de que “las leyes internacionales no le importan”, en alusión a lo que él describió como una guerra ilegal contra ese país latinoamericano.
Mark Ruffalo on Donald Trump: “The guy is a convicted felon, a convicted rapist, he’s a pedophile. He’s the worst human being in the world. If we’re relying on this guy’s morality then we’re all in a lot of trouble. I love this country and what I’m seeing here is not America” pic.twitter.com/3Iq50XzHIF— Marco Foster (@MarcoFoster_) January 12, 2026
Mark elevó el tono de sus declaraciones al referirse directamente a Trump: “Lo único que le importa es su propia moralidad, pero ese tipo es un delincuente convicto; un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano del mundo” y advirtió que, si se confiaba en la moral de alguien así para dirigir al país más poderoso del mundo, “todos estaríamos en muchos problemas".
Mark Ruffalo, una voz constante de Hollywood en la lucha por las causas sociales
Mark Ruffalo no solo ha construido una sólida carrera como actor reconocido mundialmente por su trabajo en cine y televisión, sino que también se ha consolidado, desde hace décadas, como una de las voces más activas y persistentes de Hollywood en la defensa de causas sociales, ambientales y de derechos humanos.
Mucho antes de que su activismo volviera a ocupar titulares recientes, Ruffalo ya utilizaba su visibilidad pública para denunciar injusticias y promover cambios estructurales en distintos ámbitos.
En 2011, el actor se posicionó abiertamente contra el fracking (fracturación hidráulica), alertando sobre sus riesgos para el agua potable y la salud pública. Ese mismo año se unió al movimiento Gasland, participó en documentales y ayudó a fundar Water Defense, una organización dedicada a proteger comunidades afectadas por la contaminación del agua en Estados Unidos.
En el plano de los derechos civiles y la justicia social, Ruffalo fue una figura visible durante el movimiento Occupy Wall Street en 2011, donde denunció la desigualdad económica y el poder desmedido de las corporaciones financieras.
Su activismo político se intensificó durante la presidencia de Donald Trump. Desde 2016, el actor de Hulk se convirtió en uno de los críticos más duros del mandatario, denunciando políticas migratorias, retrocesos ambientales y lo que consideraba una normalización del discurso de odio.
Actor and activist Mark Ruffalo joins the NYC protest and says “we’re not going to be quiet “! 💙💙 pic.twitter.com/VIbRYt4NWY— Suzie rizzio (@Suzierizzo1) June 15, 2025
Participó en marchas como la Marcha de las Mujeres en 2017 y expresó su respaldo a comunidades migrantes afectadas por las redadas y separaciones familiares, así como a movimientos antirracistas como Black Lives Matter tras las protestas de 2020.
Además, su activismo también se ha entrelazado con la defensa de la libertad de expresión y el apoyo entre colegas artistas.
En 2024, Mark Ruffalo aplaudió el coraje del actor Javier Bardem por denunciar lo que consideran crímenes contra la humanidad en conflictos internacionales, calificándolo en redes como “un faro de luz” por su postura pública durante el Festival de San Sebastián.
Thank you Javier Bardem for your decency, your courage, and love for all human beings. You are a beacon of light, amigo. pic.twitter.com/nIcBvrpiJq— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 3, 2024
Ambos actores, junto con más de 1 200 profesionales de la industria cinematográfica, firmaron una declaración comprometiéndose a no trabajar con instituciones cinematográficas o empresas implicadas en lo que denuncian como genocidio y apartheid (sistema institucionalizado de opresión racial) contra el pueblo palestino.
Más recientemente, durante los Golden Globes 2026, llevó el pin “Be Good” en apoyo a víctimas de violencia institucional, señalando la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del ICE como parte de una protesta.