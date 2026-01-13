Las controversiales declaraciones de Mark Ruffalo contra Donald Trump en los Golden Globes 2026

Mark Ruffalo llama 'delincuente' y 'pedófilo' a Donald Trump en los Golden Globes 2026

Mark Ruffalo, nominado este año a Mejor Actor por su trabajo en la serie Task, volvió a utilizar los Golden Globes 2026 como una plataforma para expresar su postura política.

Desde su paso por la alfombra roja, el actor llamó la atención al portar un pin con la frase “BE GOOD (Sé bueno)”, un mensaje que hace referencia a una campaña impulsada por la asociación civil American Civil Liberties Union (ACLU), la cual invita a la población estadounidense a rechazar las injusticias que mantienen al país en un constante estado de tensión social.

Mark Ruffalo (JC Olivera/2026GG/Penske Media via Getty Images)

En declaraciones a la prensa, Ruffalo explicó que el distintivo también estaba dedicado a Renee Nicole Good, una mujer que, según señaló, fue asesinada días antes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

El actor se posicionó como voz de quienes, afirmó, “están aterrorizados y asustados hoy” debido a las actuales políticas migratorias.

Sin embargo, Ruffalo fue aún más contundente al referirse a la administración de Donald Trump y su manejo de la política interna y exterior de Estados Unidos.

El actor aseguró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, estaba enviando un mensaje al resto del mundo de que “las leyes internacionales no le importan”, en alusión a lo que él describió como una guerra ilegal contra ese país latinoamericano.

Mark Ruffalo on Donald Trump: “The guy is a convicted felon, a convicted rapist, he’s a pedophile. He’s the worst human being in the world. If we’re relying on this guy’s morality then we’re all in a lot of trouble. I love this country and what I’m seeing here is not America” pic.twitter.com/3Iq50XzHIF — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 12, 2026

Mark elevó el tono de sus declaraciones al referirse directamente a Trump: “Lo único que le importa es su propia moralidad, pero ese tipo es un delincuente convicto; un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano del mundo” y advirtió que, si se confiaba en la moral de alguien así para dirigir al país más poderoso del mundo, “todos estaríamos en muchos problemas".