Todo el mundo ama a Jon Snow... ¿menos sus hijos?; eso cree Kit Harington

Kit Harington está orgulloso del éxito de 'Game of Thrones'

A pesar de que todo parece indicar que el spin-off que giraría alrededor de nuevas aventuras de Jon Snow (quien al final de la serie –y después de matar a su amada Daenerys Targaryen– se dirigió al norte del Muro) fue descartado por HBO, Kit Harington aseguró que él siempre estará muy orgulloso de Game Of Thrones y de su éxito.

“Quiero decir, es increíble para mí y realmente reconfortante que toda esa franquicia continúe. Creo que es brillante. Quiero que continúe por mucho tiempo”, aseguró el actor, en referencia al éxito que ha tenido la precuela House of the Dragon y la lista de proyectos del universo creado por George R.R. Martin que están en desarrollo.

HBO ya no siguió con el desarrollo de un spin-off sobre el personaje de Jon Snow (Cortesía HBO)

Kit Harington admitió anteriormente que se sentía ansioso por ver House of the Dragon: “Creo que ver a la gente usar trajes y disfraces que se parecen a lo que usamos durante todos esos años, con la misma música y estilo y tono, pero no estar en ella siempre se va a sentir... Habrá cierta crudeza ahí”, señaló.

Con información de Bang Showbiz