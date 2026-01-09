El término binge watch ya es parte de nuestro vocabulario porque sabemos que “un capítulo más” termina siendo toda la temporada, y este 2026 viene cargado de series nuevas y regresos que prometen robarnos noches de sueño.
Las 10 series más esperadas del 2026
Estrenos de series que no podemos esperar para maratonear
"The Night Manager", Temporada 2 (Amazon Prime Video)
Estreno: 11 de enero de 2026
A pesar de haber tardado 10 años en anunciar la segunda temporada, The Night Manager regresa con nuevos episodios llenos de acción, espionaje y secretos con una historia que te aseguramos no te va a decepcionar.
"Tell Me Lies", Temporada 3 (Disney+)
Estreno: 13 de enero de 2026
Si creías ya no había más drama, traición, tensión sexual y muchas mentiras… Tell Me Lies regresa para recordarnos que todavía queda mucho por contar. ¡Nos urge!
"A Knight of the Seven Kingdoms" (HBO Max)
Estreno: 18 de enero de 2026
El universo de Game of Thrones sigue creciendo y esta vez lo hace de forma distinta. Este spin-off está basado en las novelas cortas de George R.R. Martin, Cuentos de Dunk y Egg, que toman lugar un siglo antes de todo lo que vimos en la serie original. La historia sigue a Ser Duncan y a su escudero, Egg, mientras recorren el Poniente, enfrentándose a nuevos peligros y aventuras.
"Wonder Man" (Disney+)
Estreno: 27 de enero de 2026
Superhéroes, humor y drama. ¿Qué más podemos pedir? Esta vez Marvel viene con todo. Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, la historia sigue a un actor que sueña con protagonizar una película de superhéroes… hasta que termina obteniendo poderes cuando menos lo espera y se convierte en Wonder Man.
"Bridgerton", Temporada 4 (Netflix)
Estreno: 29 de enero de 2026 (Parte 1) y 26 de febrero de 2026 (Parte 2)
El exitazo que tiene a todos contando los días para su estreno está cada vez más cerca. Después de ver a algunas de las hermanas Bridgerton encontrar su historia de amor, por fin es el turno de Benedict, el hermano rebelde, donde su vida da un giro inesperado al conocer a una misteriosa dama. La cuarta temporada se dividirá en dos partes, la primera llega el 29 de enero con cuatro episodios y la segunda parte el 26 de febrero con los siguientes cuatro.
"Scarpetta" (Amazon Prime Video)
Estreno: 11 de marzo de 2026
Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, ganadoras del Oscar, protagonizan esta nueva serie llena de suspenso basada en los libros de Patricia Cornwell. La serie sigue a la doctora Kay Scarpetta, una mente brillante en el ámbito forense, que debe de enfrentarse a un pasado lleno de secretos y crímenes perturbadores. Una serie imperdible para fans del true crime y thrillers psicológicos.
"Rooster" (Netflix)
Estreno: marzo 2026
Steve Carrell interpreta a un escritor que tiene que lidiar con una nueva etapa de su vida mientras que su hija está en la universidad. La serie lo sigue en un momento en el que su relación de padre e hija se vuelve cada vez más tensa, combinando la crisis de la mediana edad con todo lo incómodo que viene con crecer.
"Euphoria", Temporada 3 (HBO Max)
Estreno: 3 de abril de 2026
Aunque todos pensamos que este momento nunca llegaría, después de más de cuatro años de espera por fin regresa Euphoria. La tercera temporada da un salto en la trama varios años después de donde nos dejaron y nos enseña una nueva etapa de los personajes que ya conocemos, además de que veremos caras nuevas como Rosalía, quien debutará como actriz en la serie.
"Margo’s Got Money Troubles" (Apple TV)
Estreno: 15 de abril de 2026
Con un cast que parece broma (Michelle Pfeiffer, Elle Fanning y Nicole Kidman) llega esta nueva serie inspirada en la novela de Rufi Thorpe. La historia sigue a una joven que busca la forma de mantener a su bebé y pagar sus deudas a través de OnlyFans, enfrentándose de golpe a la vida adulta, el dinero y todo lo que eso implica. Definitivamente es una de esas series que se sienten muy reales y será perfecta para un maratón de fin de semana.
"Elle" (Amazon Prime Video)
Estreno: 2026
Todos amamos Legally Blonde y Reese Witherspoon nos dió el mejor regalo con esta precuela de las películas porque ¿quién no quiere ver a la icónica Elle Woods en preparatoria antes de llegar a Harvard? Aunque todavía no hay fecha exacta de estreno, definitivamente es una serie que nos tiene emocionados.