Las 10 series más esperadas del 2026

Estrenos de series que no podemos esperar para maratonear

"The Night Manager", Temporada 2 (Amazon Prime Video)

Estreno: 11 de enero de 2026

The Night Manager (IMDb)

A pesar de haber tardado 10 años en anunciar la segunda temporada, The Night Manager regresa con nuevos episodios llenos de acción, espionaje y secretos con una historia que te aseguramos no te va a decepcionar.

"Tell Me Lies", Temporada 3 (Disney+)

Estreno: 13 de enero de 2026

Tell Me Lies (IMDb)

Si creías ya no había más drama, traición, tensión sexual y muchas mentiras… Tell Me Lies regresa para recordarnos que todavía queda mucho por contar. ¡Nos urge!

"A Knight of the Seven Kingdoms" (HBO Max)

Estreno: 18 de enero de 2026

A Knight of the Seven Kingdoms (IMDb)

El universo de Game of Thrones sigue creciendo y esta vez lo hace de forma distinta. Este spin-off está basado en las novelas cortas de George R.R. Martin, Cuentos de Dunk y Egg, que toman lugar un siglo antes de todo lo que vimos en la serie original. La historia sigue a Ser Duncan y a su escudero, Egg, mientras recorren el Poniente, enfrentándose a nuevos peligros y aventuras.

"Wonder Man" (Disney+)

Estreno: 27 de enero de 2026

Wonder Man (IMDb)

Superhéroes, humor y drama. ¿Qué más podemos pedir? Esta vez Marvel viene con todo. Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, la historia sigue a un actor que sueña con protagonizar una película de superhéroes… hasta que termina obteniendo poderes cuando menos lo espera y se convierte en Wonder Man.