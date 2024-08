Kit Harington concuerda con fans los sobre el final de ‘Game of Thrones’

Al abordar en una reciente entrevista el polémico final de la serie Game of Thrones (en el que su personaje, Jon Snow, mata a Daenerys Targaryen y se exilia más allá del Muro), el actor Kit Harington se puso –por fin– del lado de los fans y reconoció que hubo decisiones que en la producción que afectaron el cierre de la historia.

Kit Harington se puso del lado de los fans con respecto al final de 'Game of Thrones' (Cortesía. )

“Entiendo que algunas personas pensaron que fue apresurado y tal vez esté de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa”, señaló el actor a GQ. “Todos tienen derecho a su opinión. Creo que se cometieron errores, en cuanto a la historia, tal vez hacia el final. Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron del todo”, añadió.

En su defensa, dijo que había dado todo lo que tenía por la serie, que se transmitió entre 2011 y 2019. “Veo fotos mías en esa última temporada y me veo exhausto. Me veo agotado. Yo ya no daba para hacer otra temporada”, añadió.