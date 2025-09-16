Las mejores películas de Robert Redford: un legado eterno en la historia del cine

A River Runs Through It

(1992)

Redford volvió a colocarse tras la cámara con esta poética historia sobre la familia, la naturaleza y el paso del tiempo. La película lanzó la carrera de Brad Pitt y reafirmó a Redford como un narrador visual delicado y profundo.

Disponible en Prime Video.

RobertRedford, Brad Pitt y Craig Sheffer en el set de filmación. (Archivo. )

The Horse Whisperer

(1998)

En este drama íntimo, no solo interpretó a un entrenador de caballos con la habilidad de sanar tanto animales como personas, también fue el director del filme. La película fue también uno de los primeros grandes papeles de Scarlett Johansson.

No disponible por el momento.

Robert Redford y Scarlet Johanson. (Archivo. )

All Is Lost

(2013)

En uno de sus trabajos más arriesgados, Redford encarnó a un navegante perdido en el océano. Con casi nulos diálogos, la cinta se convirtió en una demostración de su fuerza interpretativa en la última etapa de su carrera.

No disponible por el momento

Robert Redford en All Is Lost. (Cortesía. )

Captain America: The Winter Soldier

(2014)

En una sorprendente incursión en el universo Marvel, Redford interpretó a Alexander Pierce, alto mando de S.H.I.E.L.D. y antagonista de la historia. Su participación mostró que es una figura intergeneracional y que podía reinventarse dentro de la cultura pop.

Disponible en Disney+.

Robert Redford y Chris Evans. (Archivo. )

Dark Winds 2025

Su última aparición fue un cameo de aproximadamente 30 segundos en esta serie. En el primer episodio de la tercera temporada, Redford aparece junto al escritor George R. R. Martin, con quien compartía la producción del proyecto, jugando ajedrez. El actor le dice: “George, todo el mundo te está esperando. Haz tu movimiento". Una broma dirigida a la interminable espera de los lectores de Canción de hielo y fuego,la saga que inspiró 'Juego de tronos', por el próximo libro.

No disponible por el momento