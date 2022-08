House of The Dragon: El movimiento MeToo afectará la precuela de Game of Thrones

"La serie original se hizo antes de la era MeToo. El sexo gráfico y los desnudos nunca se habían visto en televisión de esa manera. Pero esta nueva serie debía tener en cuenta que vivimos en tiempos diferentes. El sexo se trata de forma muy diferente. Hay mucha más diversidad. Game of Thrones sólo tenía un par de personajes afrodescendientes y uno de ellos murió encadenado", comentó un ejecutivo hollywoodense vinculado a la serie House of The Dragon a The Mail on Sunday.

House of the Dragon, precuela de Game of Thrones (HBO MAX)

Sara Hess, guionista y productora ejecutiva de House of The Dragon, afirmó que la nueva serie no mostrará violencia sexual contra las mujeres, a pesar de que el director de la serie haya dicho recientemente lo contrario.

"Me gustaría aclarar que no representamos la violencia sexual en la serie. Tratamos el caso fuera de la pantalla y mostramos las consecuencias y el impacto en la víctima y en la madre del agresor. Creo que lo que hace nuestra serie, y de lo que estoy orgullosa, es que elegimos centrarnos en la violencia contra las mujeres que es inherente a un sistema patriarcal", dijo Hess a Vanity Fair.

Hay muchas series históricas o basadas en la historia que idealizan a hombres poderosos en relaciones sexuales o matrimoniales con mujeres que en realidad no tenían edad para consentir, aunque estuvieran 'dispuestas' Sara Hess, productora y guionista de 'House of The Dragon'